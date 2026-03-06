世界の性感染症診断市場は2035年までに248億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は7.9％です。
Survey Reports LLCは2026年3月、STD診断市場に関する調査レポートを発表したと発表した。本レポートは、タイプ別（クラミジア検査、梅毒検査、淋病検査、単純ヘルペスウイルス検査、ヒトパピローマウイルス検査、ヒト免疫不全ウイルス検査）、検査方法別（検査室用機器、ポイントオブケア機器）、検査機器別（サーマルサイクラー、PCR、ラテラルフローリーダー〔免疫クロマトグラフィーアッセイ〕、フローサイトメーター、差動光散乱装置、吸光度マイクロプレートリーダー、フォンチップ、迅速診断キット）、エンドユーザー別（病院、その他）に市場を分類し、2025年から2035年までの世界市場分析、動向、機会、予測を提示するものであり、STD診断市場の将来予測評価を提供するものである。さらに、成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、STD診断市場に関するいくつかの主要な市場ダイナミクスを強調している。
STD診断市場の概要
STD診断とは、性感染症（STD）、すなわち性感染症（STI）を検出するために用いられる医療検査および技術を指すものである。これらの診断方法は、HIV/AIDS、クラミジア、淋病、梅毒、ヒトパピローマウイルス（HPV）などの感染症の特定に役立つものである。診断技術には、血液検査、尿検査、スワブ検査、ならびに感染を迅速に検出できるポイントオブケア型の迅速検査キットが含まれる。近年のSTD診断では、正確かつ早期の同定を可能にするため、ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）や免疫測定法などの分子技術も活用されている。早期診断は、効果的な治療、合併症の予防、ならびに感染拡大の抑制のために不可欠である。さらに、意識向上、医療インフラの改善、定期的なスクリーニングプログラムの普及により、世界的に高度なSTD診断ソリューションの導入が拡大しているのである。
Surveyreportsの専門家はSTD診断市場の調査分析を実施し、2025年におけるSTD診断市場規模が122億米ドルであったことを明らかにした。さらに、STD診断市場の売上高は2035年末までに248億米ドルに達すると予測されている。STD診断市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.9%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれているのである。
SurveyreportsのアナリストによるSTD診断市場の定性的分析によれば、性感染症（STI）の発生率の増加、認知度の向上およびスクリーニングプログラムの拡大、性感染症の有病率の上昇、さらにスクリーニングプログラムの拡充に伴う意識向上などの要因により、STD診断市場の規模は拡大すると見込まれている。STD診断市場における主要企業には、Abbott、BD、Biocartis、bioMérieux SA、Bio-Rad Laboratories, Inc.、Cepheid、Danaher、DiaSorin、GenMark Diagnostics, Inc.、Hologic Inc.、OraSure Technologies, Inc.、Qualigen Inc.、Quidel Corporation、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Thermo Fisher Scientific Inc.、MedMira Inc.などが含まれるのである。
当社のSTD診断市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカという5つの地域およびそれぞれの国々に関する詳細な分析も含まれている。また、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も盛り込まれているのである。
