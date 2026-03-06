世界の性感染症診断市場は2035年までに248億米ドルに達すると予測されています。年平均成長率（CAGR）は7.9％です。

