【2026年最新】HDDを復元する最強のフリーソフトトップ5選徹底比較
外付けHDDやPC内蔵のHDDから、大切な写真や仕事のデータが消えてしまった経験はありませんか？
「フォーマットする必要があります」というエラーが出たり、誤ってパーティションを削除してしまった場合でも、あきらめるのはまだ早いです。
本記事では、HDD復元に特化した最強のフリーソフト5選をプロの視点で徹底比較します。特に、HDDの深層データまでスキャンできる「4DDiG」を含め、失敗しないソフト選びを伝授します。
Tenorshare社が提供しているデータ復元ソフト「4DDiG Free」最新バージョンは3月6日（金）に発表されました。データ復元ソフト4DDiG Freeの新しいバージョンでは、フォーマットしたHDDのデータ復元に対応しております。
■ 4DDiG 無料版をすぐダウンロード：https://x.gd/vUxSb
HDD復元ソフトを選ぶ際の決定的なポイント
HDDはUSBメモリなどと違い、容量が大きく構造が複雑です。以下の3点に注目しましょう。
大容量HDDへの対応力： テラバイト（TB）単位のHDDでもクラッシュせずにスキャンできるか。
スキャン精度（ディープスキャン）： フォーマットされたHDDの奥底にあるデータを検出できるか。
プレビュー機能： 復元する前に、中身が壊れていないか確認できるか。
HDD復元フリーソフト5選 徹底比較表
まずは、主要な5つのソフトを多角的に比較した表をご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343452/images/bodyimage1】
1. Recuva - 完全無料のシンプルツール
古くから親しまれているHDD復元ソフトの定番です。
強み： インストール不要のポータブル版があり、HDDへの上書きリスクを最小限に抑えられます。
弱点： HDDが「未割り当て」になったり、RAW形式になった重度の障害には対応できないことが多いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343452/images/bodyimage2】
2. EaseUS Data Recovery Wizard Free - 高い知名度
世界中で利用されている信頼性の高いソフトです。
強み： 外付けHDDの認識能力が高く、多くのファイル形式をサポートしています。
弱点： データ量が多い場合はスキャン速度が遅くなる場合があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343452/images/bodyimage3】
3. 4DDiG Free- HDD復元の決定版
今、HDDユーザーの間で最も評価されているのが「4DDiG Free」です。特に「HDDからデータが消えた」という深刻なトラブルにおいて、他のソフトを凌駕する性能を持っています。
■ 4DDiG 無料版をすぐダウンロード：https://x.gd/vUxSb
最大2GBまで無料で復元可能： 多くのソフトが数百MB制限の中、4DDiGは最大2GBまで無料で復元できます。ドキュメントや写真なら、これだけで十分救出可能です。
HDD特有のトラブルに完全対応： 「フォーマットしたHDD」「RAWになったドライブ」「パーティションが消えた外付けHDD」など、あらゆるHDDトラブルを解決します。
業界屈指の高速スキャン： 大容量のHDD（2TB～8TB等）でも、独自の最適化技術により短時間で全セクタをスキャン。
AIによる動画・写真修復： HDDの断片化により「復元したのに再生できない」動画も、4DDiGなら復元と同時に修復を試みることができます。
「どのソフトを使えばいいか迷っている」なら、まずは4DDiGの無料スキャンを試すべきです。
