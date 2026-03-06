愛知県名古屋市に本社を置き、全国60園の保育園を運営・運営委託する株式会社はな保育(代表取締役：加藤義人)は、保育士が安心して長く働ける職場づくりを推進しています。

このたび、AMH検査などを行う「にしたんARTクリニック」と業務提携を結び、妊活や不妊治療を支援する体制を強化しました。

その結果、産休・育休復帰率は85％を超え、最大で5回の育休実績を持つ保育士も在籍。ライフステージに合わせた柔軟な働き方を実現しています。





はな保育_産休育休





【保育士有効求人倍率3.78倍、少子化の一方で保育ニーズは拡大】

厚生労働省の統計によると、多くの地域で保育士の有効求人倍率は依然として高い水準にあり、人材不足が続いています。

出生数は2024年には、70万人を下回り68万人台まで減少しており、少子化が一層進行しています。(内閣府『少子化社会対策白書』等)

一方で、共働き世帯の増加に伴い、『小規模保育』や『延長保育』など、多様な保育サービスへの需要は増加傾向にあります。

こうした社会背景の中、保育士が安心して長期的に働ける環境づくりが業界の大きな課題となっています。









【柔軟な働き方の実現で“辞めない保育士”が増加】

株式会社はな保育では、産休・育休復帰率が5年前に比べて42％増加し、過去10年の平均も85％に到達し、産休取得者数は延べ120人になりました。

実際に、4回の産休・育休を取得しながら現場で活躍する職員もおり、「職場の理解度」と「園間ネットワークの柔軟さ」が評価されています。





園職員の声

- 「急な悪阻でも柔軟にシフトを調整してもらえた」

- 「育休後は時短勤務で復帰でき、子どもとの時間も確保できた」

- 「結婚後に転居しても系列園が多く、退職せずに続けられた」

- 「会社が妊活に前向きだから、不安なく治療と仕事を両立できた」

こうした声があがっています。









【制度の詳細】

株式会社はな保育では、保育士一人ひとりが自身のライフステージに合わせて安心して働けるよう、以下のような制度を導入しています。

●不妊治療支援

「にしたんARTクリニック」と提携し、AMH検査費用や相談窓口を会社負担で提供。

●産前産後・育児休業制度

法定期間を超えて独自の柔軟な取得制度を設計。

●復職サポート

時短勤務・担任補助から段階的に復帰できるスムーズな制度を導入。

●園間異動制度

結婚・転居時も本人希望に応じ系列園へ異動可能。こうした制度を整備することで、同業界で課題とされる「離職の多さ」「キャリア中断」の解決を目指しています。









【今後の展開】

当社では、職員が安心して長く働き続けられる環境づくりを最優先事項として推進しています。2026年1月現在、育児休業取得中の職員は26名、取得予定者は9名となっており、直近では2度目の取得を予定している男性保育士もいます。これは、性別を問わず育児に参画できる組織文化が着実に浸透している結果であると捉えています。

今後は、この流れをさらに加速させるべく、「出産祝い金」の増額と、不妊治療の補助を検討しています。これらの新制度と男性保育士の取得促進を両輪で進め、2026年度中には男女平均の育休復帰率90％以上の達成を目指します。保育士が“仕事も家庭もあきらめない”社会の実現に向け、地域とともに歩む保育経営を継続していきたいと考えています。





本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、是非お問い合わせください。









【会社概要】

株式会社はな保育

所在地 ： 名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ビル8F

代表者 ： 代表取締役 加藤義人

設立 ： 2012年

事業内容： 保育園の運営・運営委託(全国60園)

TEL ： 052-212-7525