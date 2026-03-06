まもなく90歳を迎えるYouTuber毒蝮三太夫「マムちゃんねる」スペシャルトークLIVE開催決定！！ チケット発売中！！
『マムちゃんねる スペシャルトークLIVE 春』が2026年4月25日 (土)に深川江戸資料館 小劇場（東京都 江東区 白河 1-3-28）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
6年目に突入した人気のYouTubeマムちゃんねる！そのスペシャルトークLIVEを開催！90歳のYouTuber毒蝮三太夫をホストに、声優界のレジェンド神谷明さん、DJのカリスマ赤坂泰彦さんをゲストに迎えます。何か飛び出すか？乞うご期待！
YouTube「マムちゃんねる【公式】」https://www.youtube.com/@mamuchannel03公式サイトhttps://www.mamuchan.com/公式Xhttps://x.com/mamuchannel
開催概要
『マムちゃんねる スペシャルトークLIVE 春』開催期間：2026年4月25日 (土) 18：30開場／19:00開演会場：深川江戸資料館 小劇場（東京都 江東区 白河 1-3-28）■出演者毒蝮三太夫神谷明赤坂泰彦司会：長峰由紀■チケット料金全席指定：4,000円（税込）
チケットサイト「カンフェティ」チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com