公益財団法人稲盛財団(理事長：金澤しのぶ)は、3月6日(金)、稲盛研究助成の新たな2コース「はぐくむ」「たかめる」の対象者60名を決定しました。助成総額は2億円です。本コースは、従来の研究助成プログラムを拡充したもので、自然科学および人文・社会科学の分野において独創的で将来性のある研究をより力強く支援します。









■稲盛研究助成プログラム採択結果

【はぐくむ】

独自のアイデアを探究し、さらなる発展につながる知見をはぐくむことを支援

採択件数：自然科学分野 理工系 21件(応募件数 285件)

〃 生物系 19件(応募件数 266件)

人文・社会科学分野 10件(応募件数 146件)

助成金額：1件につき200万円(計1億円)

研究期間：2年





【たかめる】

これまでの研究成果をさらに発展させ、自らの強みをより高める研究を支援

採択件数：自然科学分野 理工系 4件(応募件数 86件)

〃 生物系 4件(応募件数 106件)

人文・社会科学分野 2件(応募件数 33件)

助成金額：1件につき1,000万円(計1億円)

研究期間：3年





＊「2026年度稲盛研究助成金贈呈式」は、4月18日(土)に本コースの新設に合わせて装い新たに開催予定です。詳細は改めてお知らせいたします。









■稲盛研究助成プログラム概要

弊財団設立時から実施している本プログラムは、創立者 稲盛和夫の理念に基づき、自らの知的好奇心を原動力にした独創的で優れた研究活動に対してできるだけ束縛のない形で助成することによって、将来の国際社会に貢献する人材の育成をはかり、学術・文化の促進と国際相互理解の増進に努めることを目的としています。2025年より二つのコース「はぐくむ」「たかめる」を新設し、研究状況に合わせて助成を行う重層的・相補的な支援制度を整備しました。





＊本プログラムの詳細は弊財団のウェブサイトの研究助成のページを参照ください。

https://www.inamori-f.or.jp/research_grants/hagukumu_takameru