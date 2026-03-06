5月16日（土）・17日（日）、こども自然公園にて

“横浜の自然とともに暮らす楽しさ”を家族で味わうイベント

相鉄グループと横浜市旭区役所は、2026年5月16日（土）と17日（日）の2日間、横浜市内で最大級の面積を誇る「こども自然公園」（横浜市旭区）で自然体験イベント「Yokohama Nature Week 2026」（以下、同イベント）を開催します。

同イベントは、相鉄グループが相鉄線沿線の魅力を発信するPR活動の一環として、2017年から開催しているもので、これまでに沿線内外から多くの方にご来場いただきました。7回目となる今回も、相鉄グループと横浜市旭区役所が共同開催し、相鉄線沿線地域を盛り上げます。

同イベントは「くらしを遊ぶ。しぜんと育つ。」をコンセプトに、"横浜の自然とともに暮らす楽しさ"を家族で味わえるコンテンツを多数ご用意。昨年ご好評をいただいた、木製レールを自由につなげて線路を作り、ボールを転がして遊ぶ「コロコロレール」などの自分で作り自然とあそぶ多彩なワークショップをはじめ、ロードトレインやライブ、キッチンカー出店などを実施予定です。

相鉄線沿線では、来年3月に２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）の開催が予定されており、今後も同イベントをはじめとした「横浜の自然とともに暮らす楽しさ」を体験できるさまざまなイベントを実施してまいります。

「Yokohama Nature Week 2026」の概要

1．開催日時

2026年5月16日（土）・17日（日） 10:00～17:30（予定）※小雨決行・荒天中止

2．会場

こども自然公園（横浜市旭区大池町65-1）○相鉄線 二俣川駅から徒歩約20分、無料シャトルバス運行予定○相鉄いずみ野線 南万騎が原駅から徒歩約7分

3．入場料

無料（飲食･コンテンツの一部は有料）

4．特設サイト

3月下旬頃の公開を予定しております。

5．主催

Yokohama Nature Week実行委員会

6．共催

横浜市旭区役所

7．特別協賛

相鉄グループ

8．お問い合わせ

相鉄お客様センター 045-319-2111（平日9:00～19:00、土日祝は9:00～17:00）※イベント詳細については後日、特設サイト等でお知らせします。

■こども自然公園について

「こども自然公園」は、約46万平方メートル（東京ドーム約10個分）という広大な面積をもつ横浜市内有数の自然公園です。園内の清らかな水辺は、横浜市内でも希少な「ゲンジボタル」の自生地として知られており、初夏には幻想的な光の舞を見ることができます。また、広大な常緑樹の森や湿地帯は、多くの野鳥や昆虫たちの貴重な生息地となっており、都心直通の便利な地域にありながら「横浜の原風景」を今に伝えています。中心に広がる「大池」を囲むように広がる新緑や開放感あふれる芝生の広場など、季節に合わせて豊かな自然と触れ合うことができ、「横浜の自然とともに暮らす楽しさ」を家族で味わえる公園です。

