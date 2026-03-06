本店開業から約8か月で3店舗体制へ 「買取松屋 松戸駅東口店」3月5日オープン 石田純一氏をイメージキャラクターに起用
買取専門店「買取松屋」を運営する株式会社とうぶ(本社：千葉県松戸市)は、2026年3月5日(木)、松戸駅東口に市内3店舗目となる「買取松屋 松戸駅東口店」をオープンいたしました。2025年7月の本店オープンから約8か月で松戸市内3店舗体制へと拡大しており、地域のお客様からの支持を背景に成長を続けています。
「モノにも、想いにも、価値がある。あなたの真心、買取ます！」を理念に掲げ、地域に根ざした買取サービスを展開。イメージキャラクターには石田純一氏を起用し、親しみやすさと安心感を大切にした店舗づくりを推進しています。特に金・プラチナ・ダイヤモンドなどの貴金属の高価買取を強化し、今後も地域密着型の買取専門店としてさらなるサービス向上と事業拡大を目指してまいります。
買取松屋
買取松屋
■特に「貴金属・ジュエリー」に強み
同店では幅広い品目の買取に対応していますが、特に金・プラチナ・ダイヤモンドなどの貴金属やジュエリーの査定・買取を強化。相場を踏まえた適正価格での買取を行っています。
【主な買取品目】
・貴金属ジュエリー／高級腕時計
・ブランドバッグ／財布
・ブランド古着／ファッション小物
・スマートフォン／タブレット／パソコン
・未開封のお酒
・家電製品
・カメラ
・ゲーム機／ソフト
・自転車
・フィギュア／ホビー用品
・家具
・トレーディングカード
・切手／古銭
・楽器
・ゴルフ用品
・アウトドア用品
・レコード／CD／DVD
・化粧品／香水
・ギフトカード／商品券
・ベビー用品
・書籍／日用品 ほか
「売れるかわからない」という品物についても無料で査定を行っています。
買取松屋 松戸駅東口店
■オープン記念キャンペーン実施
松戸駅東口店のオープンを記念し、期間限定キャンペーンを実施いたします。
【特典1】
査定料・手数料無料
即日現金化
出張買取対応
【特典2】
買取金額30％アップ
※一部対象外品あり／詳細は店頭にて案内
【特典3】
ご来店・査定をご利用いただいた方へ生活雑貨をプレゼント
※数量限定、なくなり次第終了
■今後の展望
2025年7月の本店オープン以降、地域の利用者拡大に伴い、松戸市内では3店舗体制となりました。今後も地域密着型の買取専門店として、利便性の向上とサービス品質の強化を図ってまいります。
■インフォメーション
フランチャイズ加盟店募集について
買取松屋では、事業拡大に伴いフランチャイズ加盟店の募集を開始しております。貴金属・ジュエリーをはじめとした幅広い商材の買取ノウハウ、集客支援、査定サポート体制を提供し、未経験からでも参入しやすい仕組みを整えています。地域密着型の買取ビジネスにご関心のある法人・個人事業主の方からのお問い合わせを受け付けております。
詳細は公式ホームページよりご確認ください。
■公式SNS
買取松屋 松戸六実本店
https://www.instagram.com/kaitori_matsuya_mutsumi
買取松屋 松戸駅東口店
https://www.instagram.com/kaitorimatsuya.matsudo.east
買取松屋 北松戸駅前店
https://www.instagram.com/kaitorimatsuya_kitamatsudo/
買取松屋 公式LINE
https://line.me/R/ti/p/@422lvcgd?ts=02271214&oat_content=url
■店舗概要
店舗名 ： 買取松屋 松戸駅東口店
オープン日： 2026年3月5日(木)
所在地 ： 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1240-3 エクセル松戸101(松戸駅東口)
営業時間 ： 10：00～18：00
定休日 ： 不定休
HP ： https://kaitori-matsuya.jp/
運営会社 ： 株式会社とうぶ
広報担当 ： 小黒