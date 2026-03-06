買取専門店「買取松屋」を運営する株式会社とうぶ(本社：千葉県松戸市)は、2026年3月5日(木)、松戸駅東口に市内3店舗目となる「買取松屋 松戸駅東口店」をオープンいたしました。2025年7月の本店オープンから約8か月で松戸市内3店舗体制へと拡大しており、地域のお客様からの支持を背景に成長を続けています。





「モノにも、想いにも、価値がある。あなたの真心、買取ます！」を理念に掲げ、地域に根ざした買取サービスを展開。イメージキャラクターには石田純一氏を起用し、親しみやすさと安心感を大切にした店舗づくりを推進しています。特に金・プラチナ・ダイヤモンドなどの貴金属の高価買取を強化し、今後も地域密着型の買取専門店としてさらなるサービス向上と事業拡大を目指してまいります。





買取松屋





■特に「貴金属・ジュエリー」に強み

同店では幅広い品目の買取に対応していますが、特に金・プラチナ・ダイヤモンドなどの貴金属やジュエリーの査定・買取を強化。相場を踏まえた適正価格での買取を行っています。

【主な買取品目】

・貴金属ジュエリー／高級腕時計

・ブランドバッグ／財布

・ブランド古着／ファッション小物

・スマートフォン／タブレット／パソコン

・未開封のお酒

・家電製品

・カメラ

・ゲーム機／ソフト

・自転車

・フィギュア／ホビー用品

・家具

・トレーディングカード

・切手／古銭

・楽器

・ゴルフ用品

・アウトドア用品

・レコード／CD／DVD

・化粧品／香水

・ギフトカード／商品券

・ベビー用品

・書籍／日用品 ほか

「売れるかわからない」という品物についても無料で査定を行っています。





買取松屋 松戸駅東口店





■オープン記念キャンペーン実施

松戸駅東口店のオープンを記念し、期間限定キャンペーンを実施いたします。

【特典1】

査定料・手数料無料

即日現金化

出張買取対応





【特典2】

買取金額30％アップ

※一部対象外品あり／詳細は店頭にて案内

【特典3】

ご来店・査定をご利用いただいた方へ生活雑貨をプレゼント

※数量限定、なくなり次第終了









■今後の展望

2025年7月の本店オープン以降、地域の利用者拡大に伴い、松戸市内では3店舗体制となりました。今後も地域密着型の買取専門店として、利便性の向上とサービス品質の強化を図ってまいります。









■インフォメーション

フランチャイズ加盟店募集について

買取松屋では、事業拡大に伴いフランチャイズ加盟店の募集を開始しております。貴金属・ジュエリーをはじめとした幅広い商材の買取ノウハウ、集客支援、査定サポート体制を提供し、未経験からでも参入しやすい仕組みを整えています。地域密着型の買取ビジネスにご関心のある法人・個人事業主の方からのお問い合わせを受け付けております。

詳細は公式ホームページよりご確認ください。









■公式SNS

買取松屋 松戸六実本店

https://www.instagram.com/kaitori_matsuya_mutsumi

買取松屋 松戸駅東口店

https://www.instagram.com/kaitorimatsuya.matsudo.east

買取松屋 北松戸駅前店

https://www.instagram.com/kaitorimatsuya_kitamatsudo/

買取松屋 公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@422lvcgd?ts=02271214&oat_content=url









■店舗概要

店舗名 ： 買取松屋 松戸駅東口店

オープン日： 2026年3月5日(木)

所在地 ： 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1240-3 エクセル松戸101(松戸駅東口)

営業時間 ： 10：00～18：00

定休日 ： 不定休

HP ： https://kaitori-matsuya.jp/

運営会社 ： 株式会社とうぶ

広報担当 ： 小黒