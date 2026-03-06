世界中がWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の熱狂に包まれている今、改めて浮き彫りになるのが日米の圧倒的な「野球ビジネス」の規模格差です。メジャーリーグ(MLB)がこの20年で収益を飛躍的に伸ばした一方、日本球界はポテンシャルを抱えながらも、旧来の構造から抜け出せずにいます。

この度、株式会社ジー・ビー(所在地：東京千代田区飯田橋4-1-5 ボザール飯田橋、代表：瀬戸 龍太郎)は、この巨大な収益格差を「感情論」ではなく「経営戦略」の視点から冷徹に分析。なぜ日本は稼げないのか、そしてどこに勝ち筋(KSF)があるのか。MBAホルダーの知見を結集し、冒頭数ページで全結論を出し切る“超タイパ型”構成でまとめた新刊を、プロ野球開幕日(3月27日：金)に合わせて上梓いたします。





「THE EXECUTIVE SUMMARY 超・要約 野球ビジネス Industry KSFs & Case Studies」

詳細： https://gbeshop.thebase.in/items/136017592





■「THE EXECUTIVE SUMMARY 超・要約 野球ビジネス Industry KSFs & Case Studies」について

株式会社ジー・ビーは、MBAホルダーの知見を結集し、プロ野球界の構造と勝ち筋を可視化した新刊『THE EXECUTIVE SUMMARY 超・要約 野球ビジネス Industry KSFs & Case Studies』を出版いたします。









■背景：日本のビジネスパーソンに「勝ち筋(KSF)」の見つけ方を

多くの日本のビジネスシーンにおいて、自社業界の構造的な「勝ち筋(KSF：Key Success Factor)」を十分に把握しないまま戦術を繰り出すケースが散見されます。私たちは、この現状を打破するため、MBAで培ったフレームワークを駆使し、情報の不透明な業界でも「一般解」を導き出すメソッドを確立しました。その第一弾として、ファンマーケティングの最高峰である「プロ野球ビジネス」を徹底解剖しました。









■本書の3つの大きな特徴

1. 【業界初】結論を出し惜しみしない「エグゼクティブ・サマリー」構成

書籍の核心部分を冒頭に凝縮した革新的な構成を採用。多忙なエグゼクティブでも数分で業界の急所を把握可能できる、今までにないスピーディーな情報接種体験が得られます。





2. 全編インフォグラフィック。読むのではなく「視る」ビジネス書

複雑な経営戦略や財務構造を、直感的に理解できる図表・グラフ（インフォグラフィック）で徹底的に可視化しました。5Forces分析、SWOT分析、ファン育成モデルなどを一目で理解できる設計となっており、そのまま実務の資料作成にも応用できます。





3. 専門家・小林 至氏による監修とMBAメソッドの融合

野球ビジネスの第一人者である小林 至氏を監修に迎え、情報の信頼性を担保。限られた公開情報の中から、事業経済性(高固定費・高限界利益モデル)や顧客KBF(購買決定要因)を論理的に導き出す「カチカタ」のプロセスをパッケージ化し、誰でも再現性のあるフォーマットを作りました。









＜目次＞

・はじめに ～シリーズコンセプト：日本経済を底上げする「勝ち筋」の可視化～

・分析の範囲

・KSFの定義と分析プロセス

・戦略メソッド「カチカタ」

・本書で扱う分析手法の解説

・読む前に押さえたい 頻出用語集





・Column1 いかにして球団はスポンサーを獲得するのか？(Author：小林 至)

・Column2 モデル式を使った野球ビジネスの感度分析(Author：チームカチカタ)





・SUMMARY

・分析のプロセス ～外部環境分析からKSF導出まで～

-PEST分析

-市場規模・成長性

-5Forces分析

-事業経済性

-経済性

-顧客分析

-KBF(Key Buying Factor)

-競合分析

-SWOT分析

-KSF(Key Success Factor)

・ケース分析 ～事例で学ぶKSFの実践と「特別解」の描き方～

Case001 福岡ソフトバンクホークス

Case002 北海道日本ハムファイターズ

Case003 横浜DeNAベイスターズ

Case004 北九州下関フェニックス(九州アジアリーグ)

Case005 サバンナ・バナナズ(米・独立リーグ)

・データ集

・監修者あとがき





なお、本書は購入者特典として、購入者全員に野球ビジネスのモデル式(売上、費用などの項目を、数字を入れ替えてどのように利益が変化するかをシミュレーションするツール)を配布していますが、現在早期購入者特典として、「読売ジャイアンツ」「阪神タイガース」のケース分析を特別にプレゼントしています(特典終了時期は後日告知予定です)。





＜Amazon購入ページ＞

https://www.amazon.co.jp/EXECUTIVE-SUMMARY-%E9%87%8E%E7%90%83%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9-Industry-Studies/dp/4910428585/ref=sr_1_1?crid=2G25CP8LMZAT0&dib=eyJ2IjoiMSJ9.OzGeGh8fqOVphggSk8FF0g.c5F3Uxk-hPAltNVq7oCX9GS6mvgq5cdo9D8Lhvs3T4M&dib_tag=se&keywords=the+executive+summary+%E8%B6%85%E3%83%BB%E8%A6%81%E7%B4%84+%E9%87%8E%E7%90%83%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9&qid=1772669072&sprefix=%2Caps%2C198&sr=8-1

＜Base購入ページ＞

https://x.gd/iFDP4









＜書籍概要＞

タイトル： THE EXECUTIVE SUMMARY

超・要約 野球ビジネス Industry KSFs & Case Studies

著者 ： チームカチカタ

監修 ： 小林 至(桜美林大学 教授、元・福岡ソフトバンクホークス取締役)

価格 ： 2,750円(税込)

発売日 ： 2026年3月27日(金)

ページ数： 96ページ

仕様 ： B5版、4色カラー

ISBN ： 978-4910428581

発行元 ： 株式会社ジー・ビー

URL ： https://www.gbnet.co.jp/









■プロフィール

著：チームカチカタ

MBA取得の過程で出会った様々な業界・団体・組織で活躍しているメンバーにより2025年に結成された、ビジネス戦略分析チーム。

「日本経済を底上げする『勝ち筋』の可視化」をコンセプトに、企業や組織の成功を左右するKSF(主要成功要因)を導き出す仕組みを再現性のある型としてパッケージ化した独自のメソッド「カチカタ」を提唱(商標申請中)。





監修：小林 至(こばやし・いたる)

1968年生まれ。神奈川県出身。桜美林大学健康福祉学群教授。博士(スポーツ科学)。

1992年、千葉ロッテマリーンズにドラフト8位で入団。史上3人目の東大卒プロ野球選手となる。1993年退団。翌94年から7年間、アメリカに在住。その間、コロンビア大学で経営学修士号(MBA)を取得。2002年より江戸川大学助教授(2006年から教授)。2005年から2014年まで福岡ソフトバンクホークス取締役を兼任。パ・リーグの共同事業会社「パシフィックリーグマーケティング」の立ち上げや、球界初となる三軍制の創設、FA・外国人選手の獲得に携わった。一般社団法人大学スポーツ協会理事、一般社団法人スポーツマネジメント通訳協会会長。YouTubeチャンネル『小林至のマネーボール』。









【会社概要】

名称 ： 株式会社ジー・ビー

所在地 ： 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-1-5

URL ： https://www.gbnet.co.jp/