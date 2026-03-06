ゲーム開発を手がける株式会社エイプリル・データ・デザインズ（本社：東京都世田谷区。代表取締役：濱田功志。以下、エイプリル。）は、ブラウザで手軽に楽しめる、多人数参加型学園コミュニティ「キャラフレ」(https://charafre.net)にて、2025年度卒業旅行イベントを実施することをお知らせします。

キャラフレの修学旅行とは

翔愛学園の生徒になって楽しむ学園生活コミュニティ『キャラフレ』では、2010年のサービススタートより、毎年『修学旅行』イベントを実施し、全国各地の観光地や観光施設を紹介しています。また3月には、過去に訪れた修学旅行のアンコールを『卒業旅行』と題して公開しています。今年の卒業旅行は、2023年に訪れた『瀬戸内』を舞台とし、『倉敷』を拠点に『吉備路』『笠岡』そして『尾道』『広島』『呉』『宮島』を巡る16日間の旅を疑似体験して頂けます。『キャラフレ』は、基本プレイ無料・アイテム課金のブラウザゲームで、どなたでも手軽に登録し、すぐに参加して頂けます。ご自宅のPCやスマートフォンから旅行体験を気軽にお楽しみください。

2025年度卒業旅行イベント日程

２０２５年３月６日(金) 17:00～ ３月２２日（日）いっぱい

タイアップ施設のご紹介

今回の企画には、現地にて多数の施設様にご協力を頂きました。以下にご紹介させて頂くと共に、この場を借りてお礼申し上げます。※順不同・敬称略

岡山県倉敷エリア・美観地区

倉敷アイビースクエア

美観地区の景観

岡山県倉敷市エリア・玉島地区

ファンタジスタ

お食事 せと

８番らーめん

岡山県倉敷市エリア・瀬戸大橋方面

ブラジリアンパーク 鷲羽山ハイランド

瀬戸大橋の景観

岡山県総社市・吉備路方面

鬼ノ城

岡山県笠岡市・岡山県浅口郡里庄町エリア

笠岡市立 カブトガニ博物館

SOL BAKERY

広島県尾道市エリア

千光寺山ロープウェイ

尾道市の景観

広島県広島市エリア

平和記念公園

広島県廿日市市宮島エリア

国宝 嚴島神社

宮島松大汽船

広島県呉市エリア

海上自衛隊 呉地方総監部

てつのくじら館

大和ミュージアム

キャラフレとは

『キャラフレ』は、webブラウザで動作する学園生活コミュニティゲームです。プレイヤーはオンライン上の仮想学園、『翔愛学園』の生徒となり、ゲーム内のキャラクターや、ゲームに参加する他のプレイヤーとの出会いを通じて、学園生活を疑似体験することができます。webブラウザで動作するため、特別なアプリケーションをインストールする必要が無く、ノートPCやタブレット、スマートフォンでも快適に遊ぶことができます。

キャラフレの特徴

・「多人数同時参加型2Dアドベンチャーゲーム」という、独自システムを開発・採用。・2Dアドベンチャーゲームのシステムと多人数参加型オンラインゲームのシステムを融合。・“天使の羽”を集め、翼を育てるストーリー。・チャット未経験者でもコミュニケーションを楽しめるゲームチャット。・プレイヤーをとりまく様々なイベント、想い出深いストーリーが満載。・豊富で個性的な登場人物。・たくさんの髪型や表情、細かく描き込まれたコスチュームなどで個性を演出。

タイトル概要

サービス名称：キャラフレURL：https://charafre.net対応ブラウザ：Microsoft Edge、Chrome、FireFox等主要なブラウザに対応価格：基本無料プレイ・アイテム課金開発：株式会社エイプリル・データ・デザインズ