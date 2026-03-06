都立小金井公園（小金井市）で開催中の「小金井公園 林の中からはじまるアート展2026」（会期：2026年2月28日(土)～3月22日(日)）は、木立の中に立体作品を中心としたアートが点在する野外アート展です。会場となる「いこいの広場」では、作品が林の風景に溶け込みながら来園者を迎えます。早春のやわらかな光や風、刻々と変わる空の色とともに、作品は時間帯や天候によって異なる表情を見せ、訪れるたびに新たな発見があります。自然環境の中でアートと向き合うひとときは、公園ならではの体験です。3月8日（日）には、参加アーティストとともに展示を巡る「アーティスト・トーク」と、本展出展作家・丸山常生氏によるパフォーマンスを実施します。作品の背景や制作意図を作家本人から直接聞きながら鑑賞できる、特別な機会です。春の林で、作品と作家に出会う一日をお楽しみください。

1．「林の中からはじまるアート展2026」開催概要

開催期間

2026年2月28日(土)～3月22日(日) 日の出から日没まで

会場

都立小金井公園「いこいの広場」

入場料

無料

2．展示例

いこいの広場の木立に立体作品を中心としたアート作品を展示します。自然環境の中に配置された作品は、時間帯や天候によって異なる表情を見せ、訪れるたびに新たな印象を与えます。

〇出展アーティスト（五十音順・敬称略）

青野正浅見和司阿部佳明石川麻伊藤ファミリー（タダオ＆のりこ）内海仁尾形勝義かとうかずみ栗原優子島村宗充清水玄太鈴木齊関直美平昇田中俊之永沼直孝丸山常生丸山芳子望月久也森哲弥山口光

※上記作品は、参加アーティスト代表作品のご紹介であり、本アート展への出品作品ではございません。

出展アーティストのご紹介は下記資料をご確認ください。

3．3月8日（日）特別プログラム

■ アーティスト・トーク

参加アーティストが来場者とともに会場を巡り、作品解説や制作背景について語ります。日 時：3月8日（日）13:00～14:30頃（途中退出可）定 員：先着30名参加方法：12:30より主催者テントにて受付※天候状況により中止となる場合があります。※都合により参加できないアーティストがいる場合があります。

■ 丸山常生氏によるパフォーマンス

本展参加アーティスト・丸山常生氏が、公園の風景と向き合いながら、その場その時に生まれる出来事をささやかな動きとして紡ぐパフォーマンスを行います。どなたでも自由にご覧いただけます。

開始予定：3月8日（日）13:00過ぎ会 場：丸山氏出展作品付近（作品マップ6番）※アーティスト・トークの途中で立ち寄ります。※来場状況により視界が遮られる場合があります。※天候等の状況により内容が変更または中止となる場合があります。

4．カフェスペース

期間中の土日祝日に「楽市楽座」のキッチンカーが出店します。テーブルとイスのご用意もありますので、ご友人・ご家族との語らいの場としてや、小休憩にぜひご利用ください。時 間：10:00～15:00※時間は目安です。※3月7日(土) を除く。※天候等により出店内容が変更または中止となる場合があります。〇 小金井公園「楽市楽座」についてhttps://www.tokyo-park.or.jp/park/koganei/news/2025/park_info_2.html

5．主催

小金井公園サービスセンター、林の中からはじまるアート展 実行委員会

6．注意事項

気象災害等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。ご来園前に小金井公園公式HPおよび、X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。

7．お問合せ先

小金井公園サービスセンター042-385-5611（8:30～17:30）

小金井公園について

小金井公園は、小金井市・小平市・西東京市・武蔵野市の4市にまたがる広大な都立公園です。園内には、開放感のある広場や桜の園、武蔵野の面影を残す雑木林が広がるとともに、遊具やスポーツ施設も充実しており、散策や自然観察、遊び、健康づくりなど、思い思いに楽しめます。さらに、災害発生時には大規模救出救助活動拠点として機能する防災公園の役割も担い、日常の憩いの場であるとともに、地域の安全・安心を支える存在でもあります。

◇所在地小金井市桜町三丁目、関野町一・二丁目、小平市花小金井南町三丁目、西東京市向台町六丁目、武蔵野市桜堤三丁目◇交通案内 JR中央線「武蔵小金井」から西武バス「小金井公園西口」下車 JR中央線「東小金井駅」からCoCoバス「小金井公園入口」下車または京王バス「関野橋」下車 西武新宿線「花小金井」から西武バス「小金井公園西口」下車◇駐車場（有料・24時間）※土・日・祝日のご来園は、五日市街道が渋滞しますので、公共交通機関をご利用ください。※公道での小金井公園駐車場への入庫待ちはご遠慮くださいますよう、お願いいたします。また、混雑状況により、入庫規制をさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/koganei/index.htmlhttps://x.com/ParksKoganei