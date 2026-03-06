映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の大ヒットを記念して実物大ユニコーンガンダム立像&実物大ν(ニュー)ガンダム立像壁面演出特別映像 上映決定！実物大ユニコーンガンダム立像は3月7日(土)より、実物大νガンダム立像は3月14日(土)より、それぞれスタート！
株式会社創通(代表取締役社長：難波秀行、本社：東京都杉並区)、株式会社バンダイナムコフィルムワークス(代表取締役社長：浅沼誠、本社：東京都杉並区)は、ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場に立つ「実物大ユニコーンガンダム立像」と、ららぽーと福岡フォレストパークに立つ「実物大ν(ニュー)ガンダム立像」にて、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』を題材にした特別映像を上映します。
実物大ユニコーンガンダム立像では、2026年3月7日(土)より、主人公のハサウェイ・ノアをテーマにした「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ スペシャルムービー ハサウェイver.」の上映を開始します。また、実物大νガンダム立像では、2026年3月14日(土)より、ヒロインのギギ・アンダルシアをテーマにした「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ スペシャルムービー ギギver.」の上映を開始します。
この2つの特別映像は、現在大ヒット上映中の映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』と前作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』内で流れる、澤野弘之氏作曲の「XI」(読み：クスィー)(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』オリジナル・サウンドトラックより)と「[THE SORCERY OF NYMPH CIRCE] SUITE-No.5: NDA」(『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』オリジナル・サウンドトラックより)を使用した特別映像です。
ららぽーと福岡のνガンダムが登場する『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』、ダイバーシティ東京 プラザのユニコーンガンダムが登場する『機動戦士ガンダムUC』、そしてその先の時代の物語『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』――。
それぞれの作品がつながる世界観を音楽と共にお楽しみください。
■実物大ユニコーンガンダム立像期間限定演出
壁面特別映像 「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ スペシャルムービー ハサウェイver.」
スペシャルムービー ハサウェイver.1
スペシャルムービー ハサウェイver.2
スペシャルムービー ハサウェイver.3
スペシャルムービー ハサウェイver.4
スペシャルムービー ハサウェイver.5
スペシャルムービー ハサウェイver.6
■実物大ユニコーンガンダム立像期間限定演出 実施概要
【上映開始日】2026年3月7日(土)
【場所】ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場(屋外)
＜演出スケジュール＞
◆昼演出
毎日 11:00/13:00/15:00/17:00
「実物大ユニコーンガンダム立像 変身」
◆夜演出
毎日 19:00～21:30
19:00 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ スペシャルムービー ハサウェイver.
19:30 MidNight CHA CHA
20:00 「機動戦士ガンダムUC SPECIAL MOVIE」 Ver.2.0
"Cage" SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle
20:30 復刻映像「翔べ！ガンダム 2017」
21:00 機動戦士ガンダムUC ペルフェクティビリティ
21:30 「GUNDAM:BEYOND」
■実物大νガンダム立像期間限定演出
壁面特別映像 「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ スペシャルムービー ギギver.」
スペシャルムービー ギギver.1
スペシャルムービー ギギver.2
スペシャルムービー ギギver.3
スペシャルムービー ギギver.4
スペシャルムービー ギギver.5
スペシャルムービー ギギver.6
■実物大νガンダム立像期間限定演出 実施概要
【上映開始日】2026年3月14日(土)
【場所】三井ショッピングパーク ららぽーと福岡 1Fフォレストパーク(屋外)
＜演出スケジュール＞
◆昼演出
毎日 10:00/11:00/12:00/13:00/14:00/15:00/16:00/17:00/18:00
「ν(ニュー)GUNDAM起動」
◆夜演出
毎日 19:00～21:00
19:00 『機動戦士ガンダム ALC ENCOUNTER』
19:30 『RX-93ff ν(ニュー)GUNDAM from SIDE-F』
20:00 『宇宙世紀ヒストリー(アムロ&シャア)』
20:30 『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ スペシャルムービー ギギver.』
21:00 『BEYOND THE TIME(メビウスの宇宙を越えて) アクシズ阻止 ver.』
■『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』とは
2021年に映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』が劇場公開。類を見ない圧倒的な映像美、主人公・ハサウェイ・ノアを中心とした心揺さぶる人間ドラマとリアリティ溢れる描写が評価され大ヒットを記録。
待望のシリーズ最新作である映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、現在全国の劇場で大ヒット上映中。
本作は、反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーである主人公ハサウェイ・ノアが､数奇な出会いの末、不思議な力を持つ少女ギギ・アンダルシア、そして対峙する地球連邦軍のケネス・スレッグ大佐と出会い、三人の運命が交錯するガンダムシリーズ史上、最も濃密なヒューマンドラマ。
作品公式サイト： https://gundam-official.com/
作品公式X ： https://x.com/gundam_hathaway
映画『機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキルケーの魔女』
【作品情報】
タイトル：『機動戦士ガンダム▲閃光のハサウェイ▲キルケーの魔女』
※表記のご注意のお願い：「▲」は、半角アケ
公開表記 ： 2026年1月30日(金)全国公開
配給 ： バンダイナムコフィルムワークス／松竹
クレジット： (C)創通・サンライズ
＜STAFF＞
原作 ： 富野由悠季 矢立 肇
監督 ： 村瀬修功
脚本 ： むとうやすゆき
キャラクターデザイン ： pablo uchida／恩田尚之／工原しげき
キャラクターデザイン原案： 美樹本晴彦
メカニカルデザイン ： カトキハジメ／山根公利／中谷誠一／玄馬宣彦
メカニカルデザイン原案 ： 森木靖泰／藤田一己
美術設定 ： 岡田有章
美術監督 ： 大久保錦一
色彩設計 ： すずきたかこ／久保木裕一
ディスプレイデザイン ： 佐山善則
CGディレクター ： 増尾隆幸
撮影監督 ： 大山佳久
特技監督 ： 上遠野学
編集 ： 今井大介
音響演出 ： 笠松広司
録音演出 ： 木村絵理子
音楽 ： 澤野弘之
企画・制作 ： サンライズ
製作 ： バンダイナムコフィルムワークス
配給 ： バンダイナムコフィルムワークス／松竹
＜CAST＞
ハサウェイ・ノア ： 小野賢章
ギギ・アンダルシア： 上田麗奈
ケネス・スレッグ ： 諏訪部順一
レーン・エイム ： 斉藤壮馬
ほか
(C)創通・サンライズ