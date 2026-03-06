韮崎大村美術館（山梨県韮崎市）では、企画展「季節の彩り－花の歳時記」を開催します。

四季のある日本において、花は季節の訪れをそっと知らせてくれる存在です。一年を通して私たちの暮らしのそばにある花は、芸術家たちにとっても古くから親しまれてきた題材であり、それぞれの想いが込められ、多彩に描かれてきました。

日本の春を代表する桜、まぶしい夏に咲くひまわり、雪の中で静かに咲く椿など、花の表現はさまざまな美術作品の中に見ることができます。本展では、韮崎大村美術館のコレクションの中から、四季折々の花を描いた作品をご紹介します。

色やかたち、描き手のまなざしを通して、まるで「歳時記」をめくるように、季節の移ろいを味わっていただければ幸いです。

■展示作家

池口史子、金山桂子、黒田悦子、郷倉和子、坂本富江、塩崎敬子、塔本シスコ、鳥山玲、堀文子、山田郁子 ほか

















関連イベント

■アーティスト・トーク

ポスター・チラシ掲載作家である日本画家・鳥山玲氏をお招きし、展示作品に込めた想いや、これまでの制作活動についてお話しいただきます。

講師：鳥山 玲 氏（日本画家）

日時：2026年5月9日（土曜日）14時～15時

会場：螢雪寮（主屋）

定員：30名

参加費：無料

申込方法：2026年4月11日（土曜日）10時より電話にて受付開始

（韮崎大村美術館 TEL：0551-23-7775）

■学芸員によるギャラリートーク

日時：2026年3月21日（土曜日）、4月18日（土曜日）、5月31日（日曜日）

※各回13時～（30分程度）

会場：企画展示室

参加費：無料（※入館料が必要です）

※イベントの詳細は韮崎大村美術館ホームページをご覧ください。

開催概要

■開催期間

2026年3月7日（土曜日）～6月21日（日曜日）

■ 会場

韮崎大村美術館

〒407-0043

山梨県韮崎市神山町鍋山1830-1

■ 開館時間

10時～17時（最終入館16時30分）

■ 休館日

水曜日

※4月1日（水曜日）、4月29日（水曜日）、5月6日（水曜日）は開館

※4月30日（木曜日）、5月7日（木曜日）は休館

■ 入館料

一般：500円（420円）

小・中・高校生：200円（160円）

※韮崎市内に在住・在学の小中高生は無料

※（ ）内は20名以上の団体料金

※障害者手帳をご持参の方は、ご本人と介護の方1名まで無料

■ 公式情報

韮崎大村美術館ホームページ、X、Instagram

■ お問い合わせ

韮崎大村美術館

電話：0551-23-7775

http://nirasakiomura-artmuseum.com/

韮崎市出身でノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智博士が生まれ育ったふるさとにある美術館。

大村博士が長年に渡り蒐集（しゅうしゅう）した日本を代表する女性美術作家を中心とした作品を展示しています。

館内では、絵画、彫刻、陶磁器など多岐にわたり公開しているほか、企画展やセミナー、イベントなども開催。

2025年7月にオープンした「大村智記念館」では、大村博士にまつわる個人所蔵品の数々の展示や約800冊の美術関係や大村博士関係の書籍をお楽しみいただけます。

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/kouen_bijyutsukan_shiryokan/bijyutsukan_shiryokan/4338.html