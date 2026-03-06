排出監視システム市場の市場規模、シェア、成長要因および予測見通し 2025～2035年
KD Market Insightsは、「排出監視システム市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
排出監視システム（EMS）市場は、環境問題への関心の高まり、政府による厳格な規制、そして世界的な産業化の進展により、大きな成長を遂げています。排出監視システムは、産業施設、発電所、その他の排出源から放出される汚染物質を測定・追跡するための専門的な技術です。これらのシステムは、二酸化炭素（CO?）、窒素酸化物（NOx）、二酸化硫黄（SO?）、粒子状物質などのガスを監視し、環境規制への適合を確保するとともに汚染レベルの低減を支援します。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/349
市場規模とシェア
排出監視システムの世界市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）10.3%で成長し、2035年末までに市場規模は108億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は43億米ドルでした。
地域別の市場シェアでは、厳しい環境規制と強固な産業基盤に支えられ、北米が現在世界のEMS市場を主導しています。一方、アジア太平洋地域は、中国やインドなどの国における急速な産業化と汚染抑制に向けた政府の取り組みにより、最も高い成長が見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343469/images/bodyimage1】
主要な成長要因
厳格な環境規制
世界各国の政府や環境機関は、大気汚染や気候変動に対処するため、より厳しい排出規制を導入しています。産業界は汚染物質レベルを追跡・報告するために排出監視システムを設置する必要があり、環境基準への適合が求められています。
産業化と都市化の進展
新興国における急速な産業拡大により、排出監視技術の需要が高まっています。発電、石油・ガス、化学、製造などの産業では、排出を効果的に管理するための高度な監視システムが必要とされています。
環境持続可能性への関心の高まり
企業はカーボンフットプリントの削減や環境パフォーマンスの向上を目的として、持続可能性戦略を採用しています。排出監視システムはリアルタイムデータを提供し、企業が排出源を特定し、是正措置を講じることを可能にします。
技術革新
センサー技術、データ分析、遠隔監視ソリューションの進歩により、排出監視システムの効率性と精度が大幅に向上しました。これらの革新により、企業は排出量を継続的に監視し、運用効率を最適化することが可能になります。
発電および石油・ガス分野での採用拡大
発電所や石油・ガス施設などの産業は大量の排出物を発生させるため、監視システムの主要な利用者です。環境コンプライアンス要件の強化に伴い、これらの分野では監視技術への投資が増加しています。
市場セグメンテーション
排出監視システム市場は、タイプ、コンポーネント、最終用途産業、地域に基づいて分類できます。
1. タイプ別
連続排出監視システム（CEMS）
