ペットフード市場の市場規模、シェア、成長要因および予測 2025～2035年
KD Market Insightsは、「ペットフード市場の将来動向および機会分析 - 2025年から2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの対象範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス上の意思決定を行えるようにしています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合企業のベンチマーク分析、ならびにそれらのGo-To-Market（GTM）戦略の理解を行っています。
世界のペットフード市場は、ペット飼育数の増加、ペットケアへの支出拡大、そしてペット栄養に対する意識の高まりにより、過去10年間で大きく成長してきました。ペットフードとは、犬、猫、鳥、魚、その他の動物などのペット向けに設計された専用の食品製品を指します。これらの製品はペットの栄養ニーズを満たすように配合されており、ドライフード、ウェットフード、トリーツなどさまざまな形態で提供されています。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/350
市場規模とシェア
世界のペットフード市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）8.6%で成長し、2035年末までに市場規模は3,827億米ドルに達すると予測されています。2024年の市場規模は2,086億米ドルでした。
市場シェアの観点では、北米が世界のペットフード市場を支配しており、総市場収益の40%以上を占めています。これに続くのがヨーロッパおよびアジア太平洋地域です。これらの地域が優位である主な理由は、ペット飼育率の高さ、確立されたペットケア産業、そして消費者の強い購買力にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343467/images/bodyimage1】
主要な成長要因
世界のペットフード市場の拡大を促進している主な要因は以下のとおりです。
1. ペット飼育数の増加
特に犬や猫の飼育数の増加が、ペットフード需要を押し上げる大きな要因となっています。都市化やライフスタイルの変化により、多くの家庭が伴侶や精神的な支えとしてペットを飼うようになっています。
2. ペットの家族化（ヒューマニゼーション）
ペットの飼い主は、ペットを家族の一員として扱う傾向が強まっています。この傾向により、ペットの健康や幸福を高めるために設計されたプレミアム、オーガニック、専門的なペットフード製品への支出が増加しています。
3. ペット栄養への意識の高まり
消費者はペットの栄養ニーズに対してより意識的になっています。その結果、ペットの健康をサポートする高タンパク質、天然素材、グレインフリーのペットフード製品への需要が高まっています。
4. Eコマースチャネルの拡大
オンライン小売プラットフォームにより、消費者はペットフード製品を容易に購入できるようになりました。Eコマースはまた、企業がサブスクリプションモデルやペット向けのパーソナライズされた栄養ソリューションを導入することを可能にしています。
5. 製品革新とプレミアム化
メーカーは、新鮮なペットフード、カスタマイズされた食事、肥満、アレルギー、消化器系の問題など特定の健康状態に対応する機能性食品など、革新的な製品を継続的に導入しています。
