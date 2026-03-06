非導電性インク市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月27に「非導電性インク市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。非導電性インクに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
非導電性インク市場の概要
非導電性インク市場に関する当社の調査レポートによると、非導電性インク市場規模は 2035 年に約 20.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 非導電性インク市場規模は約 11.7億米ドルとなっています。非導電性インクに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.23% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、非導電性インク市場シェアの拡大は、プリンテッドエレクトロニクスとフレキシブルエレクトロニクスの急速な拡大によるものです。これらのインクは、プリント基板、センサー、電子モジュールの絶縁層、回路保護、誘電体コーティングに広く使用されています。複数の政府が、電子部品および材料の国内生産を促進するためのプロジェクトに投資しています。例えば、インド政府は2025年11月、電子部品製造計画に基づき、総額7172クロールルピーの投資を伴う約17のプロジェクトを承認し、非導電性インクの需要を浮き彫りにしました。
非導電性インクに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/non-conductive-ink-market/106902
非導電性インクに関する市場調査では、家電製品や自動車用電子機器の需要増加、そして持続可能性のトレンドに沿った環境に優しいインク開発への投資増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、溶剤や化学組成に関する厳格な環境基準や規制要件により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343472/images/bodyimage1】
非導電性インク市場セグメンテーションの傾向分析
非導電性インク市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、非導電性インクの市場調査は、アプリケーション別、材質タイプ別、エンドユーザー産業別、技術別、配合別と地域別に分割されています。
非導電性インク市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-106902
非導電性インク市場は、材質タイプ別に基づいて、カーボン/グラフェンベース、ポリウレタン（PU）ベース、アクリルベース、ポリイミドベース、シリコンベース、その他に分割されています。これらのうち、カーボン/グラフェンベースセグメントは、2026―2035年の間に40%という大きなシェアを占めると予想されています。この成長は、電子機器用途における優れた機能性能、伸縮性デバイスやフレキシブルデバイスとの優れた適合性、そしてグラフェンの商業化拡大によって支えられるでします。
非導電性インクの地域市場の見通し
非導電性インク市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は35%のシェアを占め、他の地域を圧倒すると予想されており、規定の期間において8.1%という最も高いCAGRを記録すると見込まれています。この成長は、強力な電子機器製造基盤、民生用電気製品の拡大、そして再生可能エネルギーとLED製造の急速な成長に起因しています。例えば、インド ブランド エクイティ財団（IBEF）によると、2025年には再生可能エネルギーがインドの総発電容量の39.66%を占めると予想されています。
非導電性インク市場の概要
非導電性インク市場に関する当社の調査レポートによると、非導電性インク市場規模は 2035 年に約 20.1億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 非導電性インク市場規模は約 11.7億米ドルとなっています。非導電性インクに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.23% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、非導電性インク市場シェアの拡大は、プリンテッドエレクトロニクスとフレキシブルエレクトロニクスの急速な拡大によるものです。これらのインクは、プリント基板、センサー、電子モジュールの絶縁層、回路保護、誘電体コーティングに広く使用されています。複数の政府が、電子部品および材料の国内生産を促進するためのプロジェクトに投資しています。例えば、インド政府は2025年11月、電子部品製造計画に基づき、総額7172クロールルピーの投資を伴う約17のプロジェクトを承認し、非導電性インクの需要を浮き彫りにしました。
非導電性インクに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/non-conductive-ink-market/106902
非導電性インクに関する市場調査では、家電製品や自動車用電子機器の需要増加、そして持続可能性のトレンドに沿った環境に優しいインク開発への投資増加により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
しかし、溶剤や化学組成に関する厳格な環境基準や規制要件により、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343472/images/bodyimage1】
非導電性インク市場セグメンテーションの傾向分析
非導電性インク市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、非導電性インクの市場調査は、アプリケーション別、材質タイプ別、エンドユーザー産業別、技術別、配合別と地域別に分割されています。
非導電性インク市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-106902
非導電性インク市場は、材質タイプ別に基づいて、カーボン/グラフェンベース、ポリウレタン（PU）ベース、アクリルベース、ポリイミドベース、シリコンベース、その他に分割されています。これらのうち、カーボン/グラフェンベースセグメントは、2026―2035年の間に40%という大きなシェアを占めると予想されています。この成長は、電子機器用途における優れた機能性能、伸縮性デバイスやフレキシブルデバイスとの優れた適合性、そしてグラフェンの商業化拡大によって支えられるでします。
非導電性インクの地域市場の見通し
非導電性インク市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。このうち、アジア太平洋地域は35%のシェアを占め、他の地域を圧倒すると予想されており、規定の期間において8.1%という最も高いCAGRを記録すると見込まれています。この成長は、強力な電子機器製造基盤、民生用電気製品の拡大、そして再生可能エネルギーとLED製造の急速な成長に起因しています。例えば、インド ブランド エクイティ財団（IBEF）によると、2025年には再生可能エネルギーがインドの総発電容量の39.66%を占めると予想されています。