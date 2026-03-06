印刷・電子製造が需要牽引：UV-LED硬化光源市場は2032年638百万ドル規模へ
製品定義：UV-LED硬化光源は“硬化工程の可視化・制御”を担う生産インフラである
UV-LED硬化光源は、UV-LEDの照射エネルギーを工程要件に合わせて制御し、硬化品質と量産性を同時に成立させるための産業用光源である。本質的価値は「光源をLEDへ替える」ことではなく、可控なエネルギー出力、低熱負荷、より高い設備総合効率（OEE）を工程設計へ組み込み、良率とスループットを定量成果へ転換しやすい点にある。連続塗工・印刷のようなライン工程、電子組立の接着・封止のような精密工程では、硬化条件の安定性が品質一貫性へ直結しやすく、光源は“材料と装置の間”に位置する制御点となる。結果として、UV-LED硬化光源は装置部材であると同時に、工程能力を定義するインフラ要素として評価される。
市場規模と用途トレンド：需要は均一ではなく高信頼・高節拍へ優先浸透する
LP Information調査チームの最新レポートである「世界UV-LED硬化光源市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/764207/uv---led-light-source）によると、市場は2032年に638百万米ドルへ拡大する見通しであるが、需要の広がりは一様ではない。高節拍を要求する印刷包装、工程一貫性が支配する電子製造、検証・信頼性が前提となる自動車・医療といった領域から優先的に浸透し、その後により広い工業硬化プロセスへ拡散する構図である。アプリケーション別に見ると、印刷・包装が最大需要であり、2025年の158.42百万米ドルから2032年に318.03百万米ドルへ拡大し、2026～2032年のCAGRは10.37%とされ、最大の絶対増分を生むセグメントである。並行して第二の成長極となるのが電子・電気製造であり、2025年58.39百万米ドルから2032年115.70百万米ドルへ伸長し、CAGR10.06%とされる。
図. UV-LED硬化光源世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343446/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343446/images/bodyimage2】
図. 世界のUV-LED硬化光源市場におけるトップ21企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
競争構造と地域力学：増分重心は中国へ、成熟需要は欧米が支える
LP Informationのトップ企業研究センターによると、UV-LED硬化光源の世界的な主要メーカーにはExcelitas Technologies、Shenzhen Yongcheng Technology Corp., Ltd.、Henkel（Loctite）、BW Converting、Hoenle、Hamamatsu Photonics、IST METZ、Xiamen THR AY Technology Co., Ltd.、Dymax、Wuhan UVLEDTEK Technology Co., Ltd.などが含まれる。地域別売上では、2025年に北米91.30百万米ドル、欧州83.14百万米ドル、中国70.43百万米ドル、日本24.79百万米ドルであり、2032年には北米138.85百万米ドル、欧州145.82百万米ドル、中国208.12百万米ドル、日本34.75百万米ドルへ拡大する見通しである。特に中国は2026～2032年のCAGRが16.67%と北米（6.03%）・欧州（7.72%）を大きく上回り、量の観点でも世界販売比率が2021年26.12%から2025年34.28%、2026年35.19%へ上昇するトレンドが示される。欧米は技術・用途の成熟と更新需要が市場を下支えし、中国は増分の重心として設備需要を牽引する構図である。
市場展望：材料・光源の協調進化が需要実現の鍵であり、規格・検証が差別化軸となる
今後の市場拡大は、光源単体の普及ではなく、UV/可視光硬化型の接着剤・インク・コーティング体系との同時アップグレードにより需要が“実装可能な形”で立ち上がるかに依存する。サプライチェーン協同が進むほど、導入は工程単位で標準化され、再現性とトレーサビリティが購買ロジックへ深く入り込む。Henkel/LOCTITEがLED点光・面光の硬化システムと光硬化接着剤体系を配套設計し、医療機器など一致性と追跡性がより強く求められる組立シーンを想定する例は、材料×光源×運用の一体最適が市場価値を押し上げる方向を示す。結果として、成長機会は高節拍領域の横展開と高信頼領域の体系化にあり、不確実性は規格整合や検証負荷が用途別に異なる点に内在する。
