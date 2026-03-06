オフィシャルグッズ第２弾公開！ 全45種フードパーク限定ステッカープレゼントやスタンプラリー施策も開催

オフィシャルグッズ第２弾ラインナップ公開！

全45種フードパーク限定ステッカープレゼントやスタンプラリー施策も開催

AJ Store出展情報公開





世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」が2026年3月28日(土)、29日(日)に東京ビッグサイトにて開催いたします。

2014年の初開催から13回目を迎える「AnimeJapan 2026」は、前回15万人を超える来場者で熱気に包まれた会場と同じ、東京ビッグサイトの東展示棟に加え、南展示棟と屋上展示場を舞台に、過去最大級の開催面積と最大数の120社以上の出展でさらなる盛り上がりを目指して開催となります。

また、2年連続のAnimeJapan 2026アンバサダーとして櫻坂46の就任も発表され、今後の展開に期待が集まっています。

この度AnimeJapan 2026のオフィシャルグッズ第2弾ラインナップが公開！「おそ松さん」、「お茶犬」、劇場アニメ『ベルサイユのばら』、「ぼのぼの」、「魔法騎士レイアース」といった大人気アニメ5作品の限定グッズが公開！

さらに、フードパークでは飲食メニューをご購入いただいた方に、全45種のAnimeJapan限定ステッカーをランダムでプレゼント！ どれが当たるかはお楽しみ。そして、過去最大規模の会場を巡る、AJスタンプラリーも開催。 食べて、巡って、集めて、AnimeJapanを1日中味わい尽くそう！

オフィシャルグッズ第２弾ラインナップ公開

オフィシャルグッズ第2弾が解禁！

どこか懐かしさを感じるレトロアイテムとアップデートし続ける全5作品が融合した、AJ2026限定グッズを販売！





フードパーク限定ステッカーは全45種類！

南展示棟の8店舗（※アニメイトカフェを除く）にて商品をご購入いただくと、１会計につき１点、AnimeJapan限定ステッカーをプレゼント！人気作品から注目の最新作までここでしか手に入らない限定デザインです。

※絵柄はランダムでのお渡しとなります。

※数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。





今年のフードパークは「みんなでもぐもぐゲート」で皆さまをお出迎え！

今年のAJフードパークの入口では、人気アニメキャラたちがご飯を食べながら皆さまをお出迎え！推しキャラクターと一緒に食事を楽しもう！





※画像はイメージです。

詳細はこちら https://anime-japan.jp/activities/foods/

過去最大規模のAnimeJapanを巡る、スタンプラリーを開催！

AJスタンプラリーが復活！

会場内全22箇所のスポットをめぐって、AnimeJapan 2026キービジュアルに参加している作品のスタンプをGET！ゲットしたスタンプの数に応じて限定ノベルティをプレゼント！

〈限定ノベルティ〉

・キャラクター別ミニクリアファイル

スタンプ5個で1枚、スタンプ10個でさらに2枚プレゼント ※ランダムでのお渡し。※無くなり次第終了





・AnimeJapan 2026オリジナルショッパー

スタンプをすべて集めるとプレゼント ※無くなり次第終了





AJ Store（オンライン販売）は全31社が出展

AnimeJapanのオフィシャルEC「AJ Store」が、3月28日（土）よりオープン！！

AnimeJapan オフィシャルグッズのほかにも、全31社によるグッズのオンライン販売を実施いたします。

AnimeJapan会場だけではなく、AJ Storeでのショッピングも是非お楽しみください。

（一部販売期間が異なる商品がございます）

【出展一覧】

株式会社 葦プロダクション / 株式会社armabianca / 株式会社インフィニット / 株式会社ADKエモーションズ /

株式会社KADOKAWA / 株式会社カミオジャパン / 株式会社Gugenka / 株式会社クラックス / 株式会社コアデ /

株式会社サテライト / 株式会社サンプラス / 株式会社シーズナルプランツ / 株式会社C-MIX / 株式会社ツインクル /

株式会社テレビ朝日 / 株式会社ドラマ / 株式会社DRAWS A DREAM / 株式会社バンダイナムコミュージックライブ /

株式会社BeBlock / 株式会社舞扇堂 / 株式会社マズル / 株式会社マリモクラフト / 株式会社メディコス・エンタテインメント / 株式会社YTE / Gatebox株式会社 / 合同会社AI PikattoAnime / 清水産業株式会社 / 東宝株式会社 /

プリテック株式会社（貼ってはがせる壁紙Decol）/ プレシードジャパン株式会社 / 有限会社アクロス

AnimeJapan 2026 入場券販売中！ファストチケット先行抽選販売・申込は3/21（土）まで

入場券絶賛販売中！パブリックエリアへ優先的にご入場いただけるファストチケットの先行販売・申込は3/21(土)まで！

◆入場券

各日2,500円(税込)

・AJチケット・CNプレイガイド・アニメイト販売：2月25日(水)～3月27日(金)23:59

◆ファストチケット先行抽選販売

各日3,900円(税込)

・申込期間：2月25日(水)～3月21日(土) ※CNプレイガイド限定

・抽選結果通知：3月25日(水)16:00予定

※ファストチケットのみでは、AnimeJapan 会場へのご入場はできません。

AnimeJapan へご入場いただくには、別途入場券をお買い求めください。

その他券種の詳細や購入方法は公式サイトをご確認ください

入場券情報▶https://anime-japan.jp/tickets/

「AnimeJapan 2026」開催概要

【パブリックデイ】

会場： 東京ビッグサイト東展示棟4-8ホール、南展示棟1-4ホール、屋上展示場

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／AJステージ／主催施策／オフィシャルグッズ販売など

【ビジネスデイ】

会場： 東京ビッグサイト 会議棟1F、6F

会期： 2026年3月30日(月) 10:00～18:00 ※最終入場17:30

2026年3月31日(火) 10:00～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ビジネスセミナー／アニメビジネスコンシェルジュ

【ファミリーアニメフェスタ2026】

会場： 東京ビッグサイト 南展示棟1ホール

会期： 2026年3月28日(土)・29日(日) 9:30～17:00 ※最終入場16:30

展開内容： 出展ブース／ファミリーステージ／キャラクター撮影会／ワークショップなど

主催：⼀般社団法⼈アニメジャパン

後援：経済産業省、⼀般社団法⼈⽇本動画協会、コミック出版社の会

特別協賛：ソニーグループ株式会社 プレミアム協賛：Fate/Grand Order

協 賛：マンガプロダクションズ / dアニメストア / TOHO animation / TOHO animation STORE /

TVアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」（KADOKAWA） /

SANKYO / NURO / 株式会社DNPフォトイメージングジャパン / 円谷フィールズホールディングス / ABEMA

事 務 局：AnimeJapan 運営事務局（株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ）

