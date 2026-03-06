経験談に基づく親のアドバイスはもはや通用しない?!3月14日(土)、個別指導塾・城南コベッツが「中学生から始める大学受験」についてオンラインセミナーを開催

経験談に基づく親のアドバイスはもはや通用しない?!3月14日(土)、個別指導塾・城南コベッツが「中学生から始める大学受験」についてオンラインセミナーを開催