経験談に基づく親のアドバイスはもはや通用しない?!3月14日(土)、個別指導塾・城南コベッツが「中学生から始める大学受験」についてオンラインセミナーを開催
2026年3月14日(土)、株式会社城南進学研究社（所在地：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉、以下「当社」）が運営する“成績保証のある個別指導塾”「城南コベッツ」は、新中学1～3年生及びその保護者の方を対象としたセミナー『高校・大学進学で成功するために知っておきたい入試の「今」』をオンラインで開催いたします。
親世代と現在でまったく変わった大学入試。文部科学省が「知識・技能」に留まらず「思考力・判断力・表現力」「主体的に学習に取り組む態度」も「学力」として求め、一般選抜ではなく総合型・学校推薦型選抜での入学者が過半数を超えるなど、20年前では考えもしなかったような変化が起こっています。つまり、保護者の方が自身の経験を基にお子さまに伝えていることが、今の大学入試においては実は間違ったことになっているかもしれません。
大学受験対策予備校から生まれた個別指導塾・城南コベッツでは、新しい入試時代に求められる「中学生活の過ごし方」と「保護者が知るべきこと」をお伝えするセミナーを実施します。大学受験を見据えた勉強法や、高校入試・大学入試に好影響を及ぼす「家庭でできるちょっとした取り組み」など、中学生のうちから実践しておきたい役立つ情報をオンラインでお届けします。
講師は、20年以上にわたり大学受験指導に携わってきた川島隆・上級エキスパート。長年の経験に基づくノウハウを惜しみなく提供いたします。城南コベッツに通っていない方もご参加いただけますので、お気軽にお問い合わせください。
【オンラインセミナー『高校・大学進学で成功するために知っておきたい入試の「今」』概要】
日時：2026年3月14日（土）11:00～12:00
対象：中学生（新中1～3年生）／保護者の方
形式：オンラインセミナー（Zoomを利用）
参加費：無料（要事前申込）
内容：
・「私立高校無償化」なら必要な学費は公立も私立も同じ？
・高1・2は部活三昧で高3から受験勉強でも大丈夫？
・社会は暗記で解ける ほか
お申込み：https://najb.f.msgs.jp/webapp/form/23673_najb_149/index.do
締切：2026年3月13日（金） ※定員になり次第締め切り
【「城南コベッツ」について】
1961年に開校した大学受験対策予備校「城南予備校」を母体とする「城南コベッツ」は、60年以上の実績に基づく指導メソッドと、公立中学生「定期テスト1科目+25点」保証のある個別指導塾です。講師1人に生徒2人までの個別指導を行い、フルサポートで「個別最適化指導」を追求したスタディ・フリープランにより、生徒一人ひとりに最適化されたオーダーメイド学習プログラムを提供します。
ホームページ：https://www.covez.jp/
【「株式会社城南進学研究社」について】
■会社概要■
会社名：株式会社城南進学研究社
所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成しています。また、全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」を推進し、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消を目指しています。
ホームページ：https://www.johnan.co.jp/
