Antec、360°回転可能な5インチIPSディスプレイ搭載水冷クーラー「Vortex View 360」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、USB3.0経由で電源を供給し、360°回転可能な5インチIPSディスプレイを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーAntec Vortex View 360を2026年3月7日より、全国の家電量販店、PCパーツ専門店、各種EC販売店にて発売いたします。
◆Antec Vortex View 360
Antec Vortex View 360 は、USB3.0経由で電源を供給し5インチのディスプレイを搭載した水冷一体型ユニットのCPUクーラーです。ディスプレイを360度自由に角度を変更することができディスプレイ裏にはRGB LEDを搭載しています。独自のソフトウェアiUnity2.0に対応した初のディスプレイ一体型CPUクーラーは高い冷却性能とユニークなドレスアップを実現します。最大2000 RPMの120 mmファンは PWMに対応し、CPUの熱を素早く冷却し、高密度チューブによりメンテナンスフリーで長期6年の製品保証を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342903/images/bodyimage1】
◆Antec Vortex View 360製品特徴
・120 mm PWMファン標準搭載
最大2000 RPMの120 mm ファンを標準搭載しています。デイジーチェーン接続により、システムと連動を実現します。
・USB3.0から電源供給
USB3.0から電源を供給し制御ができるコントローラーハブを付属しているのでシステムに合わせたイルミネーション、アニメーションから水冷ポンプまで独自のソフトウェア「iUnity2.0」により一括制御が可能です。
・信頼性を高めた高密度チューブ
高耐久で液体のロスが少ない高密度チューブを採用し、信頼性の高い熱輸送システムによって確実な冷却を実現します。
※冷却液の補充、交換はできません。
・安心の長期6年間保証
Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は6年間です。
【発売詳細】
◆型番
Vortex View 360
◆発売日
2026年3月7日
◆推奨価格(税込)
オープン価格
◆製品情報ページ
https://www.links.co.jp/item/antec-vortex-view-360/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2026/02/Antec-Vortex-View-360-23.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
