兵庫県淡路市の一棟貸切リゾート「Villa Mon Temps AWAJI（ヴィラモンタン アワジ）」では、2つの宿泊プランを販売しています。ひとつは出張シェフによるディナー（フレンチ or イタリアン）と「別館すし処 神の前」の特製和朝食が付く「選べる出張シェフディナー 1泊2食付プラン」。もうひとつは、大人2名限定の「一棟貸切アニバーサリープラン」いずれも1日1組限定、一棟まるごと貸切の空間で過ごす「私だけの時間（Mon Temps）」。それが、Villa Mon Temps AWAJIの名前に込められた想いです。

家族や仲間との1泊に「食の手配」まで整った貸切滞在 「選べる出張シェフディナー 1泊2食付プラン」

Villa Mon Temps AWAJIの「選べる出張シェフディナー 1泊2食付プラン」では、ご夕食は、予約時にフレンチまたはイタリアンを選択。当日、出張シェフサービス「お届けリストランテ」のプロの料理人が、目の前でスペシャルディナーを仕上げます。

翌朝は「別館すし処 神の前」の料理長が手がける和朝食をお届けします。洋食の夕食から一転、淡路の朝にふさわしい和の一皿で1日が始まります。また、1日1組限定の貸切なので、仲間の笑い声が大きくなっても、誰かに気を使うことはありません。水平線にとけ込むように見えるインフィニティプール、ジェットバス付きのオープンエアバス、冷暖房完備のオールグラステラス。滞在中の時間を、それぞれのペースで使えます。シェフの一皿と、波の音と、遠慮のない会話。すべてが一棟の中に揃う夜を。それがこのプランの価値です。

大切な人との記念日を、二人だけの貸切空間で。 「一棟貸切アニバーサリープラン」

大切な人との記念日や誕生日を、ふたりきりで過ごしたい。「一棟貸切アニバーサリープラン」は、そうした願いを叶える2名限定の滞在プランです。※幼児の添い寝は可能です。

お食事はご自身で自由に手配でき、先ほどご紹介した「出張シェフのディナー」や「別館すし処 神の前」の和朝食、アニバーサリーケーキをオプションで追加することもできます。二人だけで気兼ねなくBBQを楽しむのも良いかもしれません。一棟貸切、1日1組限定。過ごし方を誰かに決められない。それが、このプランの贅沢です。

プラン概要と予約方法

〈プラン共通〉

・設備：キッチン用具・食器類完備。冷蔵庫・冷凍庫・レンジ・グリル等完備・インフィニティプール、ジェットバス付きのオープンエアバス、冷暖房完備のオールグラステラス・1日1組限定のため、空室状況はお早めにご確認ください。※掲載の写真はイメージを含みます。食事は仕入れや季節により画像と異なる場合がございます。

＜フレンチ or イタリアン 選べる出張シェフディナー 1泊2食付プラン＞

・販売期間：2025年12月12日～2026年3月31日（期間限定）・食事：夕食（フレンチorイタリアン）＋和朝食付・人数：最大10名（エキストラ2ベッド使用時）料金・2～4名：225,000円～（4名時 1人あたり56,250円～）・5～6名：265,000円～（6名時 1人あたり約44,200円～）・7～8名：298,000円～（8名時 1人あたり37,250円～）ご予約はこちらからhttps://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=WQHJaNOLtU

＜大切な方と二人きりで過ごす…一棟貸切アニバーサリープラン＞

・販売期間：通年販売・お食事なし（オプションで追加可）・対象人数：大人2名（幼児の添い寝可）・大人2名限定：150,000円～（1人あたり75,000円～）ご予約はこちらからhttps://www.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=Suo8M6URG6【施設情報】・施設名：Villa Mon Temps AWAJI（ヴィラモンタン アワジ）・住所：〒656-2301 兵庫県淡路市楠本374-1・TEL：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター）・受付時間：10:00～17:00（日曜・祝日・年末年始は休み）・チェックイン 15:00～ チェックアウト 11:00

