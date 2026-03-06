日本最大級(＊2)のラーメンイベント「大つけ麺博」をはじめ、全国各地で数々の大型フードフェスを手掛ける株式会社ブルースモービルは、2026年3月13日(金)より茨城県つくば市の「研究学園駅前公園」にて、一大グルメイベント『大つけ麺博Presentsつくばラーメン祭』を開催いたします。本イベントは、日本全国から選び抜かれた名店中の名店がつくばの地に一堂に会する夢の祭典です。第1陣(3月13日～15日)と第2陣(3月19日～22日)の2期に分け、全20ブース(コラボ出店含む)がこだわりの詰まった一杯を提供します。さらに、ラーメンのお供に欠かせない「熱々の餃子」のブースも出店し、食欲をそそる多彩なラインナップで皆様をお迎えいたします。





ロゴマーク





■ 『大つけ麺博Presentsつくばラーメン祭』 4つの注目ポイント

1. 累計動員300万人超！(＊1)「大つけ麺博」が完全プロデュース

東京・新宿歌舞伎町で毎年熱狂を生み出し、これまでに累計300万人以上(＊1)を動員してきた日本を代表するラーメンフェス「大つけ麺博」が、そのノウハウと全国のラーメン店との強力なネットワークを駆使して本イベントをプロデュース。全国の行列店、なかなか足を運べない地方の名店が、ここ「つくば」にやってきます。





2. ここでしか食べられない！有名店同士の「奇跡のコラボラーメン」

今回の目玉の一つが、ラーメン界の垣根を越えた「コラボレーション出店」です。「麺屋こうじ×麺処ほん田」という師弟による夢の共演をはじめ、「ドラゴンラーメン×麺彩こはね」「麺堂稲葉×竹末食堂」「麺屋 翔×らぁめん 人徳」など、このイベント期間中でしか味わうことのできない、プレミアムな一杯が多数登場します。





3. ラーメンだけじゃない！全国の「旨い餃子」も集結

ラーメンの最強のパートナーといえば餃子。本イベントの第2幕では、ラーメン店に加えて全国から人気の餃子店も集結いたします。焼き目パリッと、肉汁ジュワッと溢れる名店の餃子を、熱々のラーメンと共にお楽しみいただけます。





4. 食べて笑って盛り上がる！お笑い芸人＆アイドルの特設ステージ

美味しいラーメンや餃子だけでなく、会場をさらに熱く盛り上げる特設ステージをご用意！「AMEMIYA」や「電撃ネットワーク」といったパフォーマーによるライブをはじめ、「仮面女子」「ジュリアナの祟り」「メノニューイヤー」など、アイドルやアーティストたちによる華やかなステージパフォーマンスが連日繰り広げられます。熱々グルメにエンターテインメントが掛け合わさった熱量をお楽しみください！

(出演予定：仮面女子 / SHO / ジュリアナの祟り / メノニューイヤー / チキータ / ちーたんぼんばーず / AMEMIYA / 電撃ネットワーク / いばらき若旦那 / 浜小路ヨハン 等)





＊1 当社調べ

＊2 参考URL： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000270.000046860.html









■ 出店店舗・スケジュールのご紹介

本イベントは、期間によって出店店舗が完全に入れ替わります。

何度ご来場いただいても新しい味に出会える構成となっております。





第1陣ラインナップ





【第1陣】 2026年3月13日(金)～ 3月15日(日)

全国のラーメンシーンを牽引する名店と、茨城を代表する実力店が

火花を散らす濃厚な3日間。





(1) 衝青天

広島県産牡蠣を大量に使用！牡蠣のアヒージョペーストで一口目から旨味を感じる塩ラーメン。





(2) 味噌麺処 花道庵

シュランビブグルマン選出！濃厚スープに特製豚バラ肉とチャーシューをトッピングした味噌ラーメン。





(3) つけ麺和

高級魚「のどぐろ」の特製出汁と上質な昆布水を麺に纏わせたつけ麺。





(4) 麺房 鶏くらふと

幻の地鶏「天草大王」スープ×木桶醤油！豪華チャーシュー3枚乗せの肉盛り醤油そば。





(5) inEZO

大量のじゃがいもを味噌スープに溶かし込んだイベントグランプリ獲得の札幌味噌。





(6) KUCHE

厳選した豚部位を8時間以上炊き、旨味とコラーゲンを可能な限り抽出した濃香つけ麺。





(7) 麺屋たいそん

骨の旨みを可能な限り引き出した、キレとコクが共存する濃厚博多豚骨ラーメン。





(8) 特濃のどぐろつけ麺Smile

三重県の食材を使用した伊勢海老尽くしの二部作！曜日替わりでラーメンとつけ麺が登場。





(9) 自家製麺 竜葵

秋田比内地鶏・名古屋コーチン・薩摩地鶏の「日本三大地鶏」を使用した贅沢な塩らぁ麺。





(10) 【特別コラボ】 ドラゴンラーメン×麺彩こはね

甘海老の甘味×鶏白湯のコク！サワークリームの爽やかな余韻が広がるクリーミーなご褒美ラーメン。





第2陣ラインナップ





【第2陣】 2026年3月19日(木)～ 3月22日(日)

豪華コラボが目白押し！ガッツリ系から淡麗系までラーメン界のオールスターが揃い踏み。





(1) 【特別コラボ】 麺堂稲葉×竹末食堂

初コラボ！まずは麺だけでトリュフと帆立を楽しみ、スープに付けて味わうつけ麺。





(2) らあめん元

松阪牛と煮干を使用！見た目はクリアながら深いコクと旨味が味わえる贅沢な塩ラーメン。





(3) ラーメン鷹の目

自家製太麺と濃厚スープに、食べ応え抜群のフワトロ豚とヤサイが絡むガッツリ系ラーメン。





(4) 麺家太威

12年継ぎ足しの濃厚豚骨に大量の高級伊勢海老！芳醇な香りとコクの濃厚伊勢海老味噌ラーメン。





(5) 仙臺くろく

芳醇な貝出汁スープ！麺に合わせた薄切りの牛タンが乗る溢れる旨みの塩中華そば。





(6) 【特別コラボ】 麺屋こうじ×麺処ほん田

王道つけ麺本気の一杯！甘酢辛と出汁を合わせ、旨みの余韻が最後まで楽しめる旨み出汁もりそば。





(7) 【特別コラボ】 麺屋 翔×らぁめん 人徳

夢のコラボレーション！お互いの店の持ち味を可能な限り合わせたトリュフ出汁香る濃厚鶏白湯つけ麺。





(8) 寿製麺よしかわ

9年連続百名店受賞！比内地鶏の旨味と香りを存分に堪能できる炙り肉中華そば。





(9) ど・みそ

5種類の味噌をブレンドした独自の味噌ダレにモチモチ太麺が絡む濃厚味噌らーめん！





(10) 【特別コラボ】ハイマウントJ×たかちゃんラーメン！！

たっぷりのニラを惜しみなくのせた中毒性MAXの一杯！箸が止まらない無限ニラまぜそば。





餃子ラインナップ





【餃子ブース】

ラーメンのお供に！全国から旨い餃子が集結します。





(1)一品香 小山餃子

(2)餃子専門店 龍神家

(3)元祖ぎょうざ苑

(4)餃子専門店 五右衛門

(5)博多餃子 八助









■ イベント開催概要

イベント名 ：大つけ麺博Presentsつくばラーメン祭

開催期間 ：【第1陣】2026年3月13日(金)～3月15日(日)

【第2陣】2026年3月19日(木)～3月22日(日)

開催時間 ：11:00～20:00(※3月13日および3月19日は17：00～20：00)

会場 ：研究学園駅前公園(茨城県つくば市学園南2-1)

アクセス ：つくばエクスプレス「研究学園駅」より徒歩約3分

料金 ：入場無料 ※ラーメンの購入には、全店共通の食券(1杯1,000円・税込)の購入が必要です。

主催・企画運営：株式会社ブルースモービル