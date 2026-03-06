メドノア病院検索『病院・クリニック ピックアップ』コンテンツを開始 ― 先着3院限定で無料掲載
～2026年3月12日までのお申し込みで、貴院の魅力を無料で紹介～
Hospitality Marketing Limitedは、全国の病院・クリニックを診療カテゴリ別に検索できるサービス『メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）』において、新コンテンツ『病院・クリニック ピックアップ（ https://www.edsnv.com/hospital/media/pickup/ ）』を2026年3月6日より開始いたしました。
【病院・クリニック ピックアップとは】
『病院・クリニック ピックアップ』は、注目の医療機関をピックアップして紹介するコンテンツです。メドノア病院検索では現在ED治療・AGA・美容整形・医療脱毛・包茎治療の5カテゴリを掲載しておりますが、本コンテンツではジャンルを問わずあらゆる診療科目の病院・クリニックを対象としています。通常の検索結果やランキングとは異なる切り口で、各医療機関の特長や強みを詳しくご紹介します。紹介原稿・記事はすべてメドノア編集部が作成いたします。
【先着3院限定・無料掲載キャンペーン】
コンテンツ開始を記念して、2026年3月12日（木）までにお申し込みいただいた先着3院（病院・クリニック）を無料でピックアップ掲載いたします。原稿作成から掲載まで、費用は一切発生いたしません。また、掲載後も含め将来的に費用が発生することは一切ございませんので、安心してお申し込みください。
■ 対象：病院・クリニック様（診療科目・ジャンルは問いません）
■ 費用：完全無料（原稿作成・掲載・掲載後の維持費用を含め、一切費用はかかりません）
■ 募集数：先着3院限定
■ 申込期限：2026年3月12日（木）まで
【お申し込み方法】
下記のお問い合わせフォームより、お申し込みください。
お問い合わせフォーム：https://www.edsnv.com/contact
本文に「メドノア病院検索 病院・クリニック ピックアップ無料掲載希望」とご入力のうえ、送信してください。
今後も、メドノア病院検索の拡充や皆さまの健康管理に役立つツールを提供してまいりますので、どうぞご期待ください。
【メドノア病院検索（ https://www.edsnv.com/hospital/ ）】
・ED治療が受けられる病院：https://www.edsnv.com/hospital/e/
・AGAの相談ができる病院：https://www.edsnv.com/hospital/a/
・美容整形外科：https://www.edsnv.com/hospital/b/
・医療脱毛クリニック：https://www.edsnv.com/hospital/d/
・包茎治療クリニック：https://www.edsnv.com/hospital/h/
【メドノア無料ヘルスケアツール（ https://www.edsnv.com/tools ）】
・BMI計算 - 男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール：https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】：https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan
・標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan
・美容体重計算 - 男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan
・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較：https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan
・スペ110・スペ120計算ツール：https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan
・ペニス偏差値チェックツール：https://www.edsnv.com/tools/hensachi
・ウォーキング消費カロリー計算：https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan
・メンテナンスカロリー計算ツール：https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan
・ランニング消費カロリー計算：https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
メドノア編集部 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net
配信元企業：Hospitality Marketing Limited
