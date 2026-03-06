なぜトラムトレインは再評価されているのか？CAGR5.0%、2032年57.79億ドル市場の成長背景
トラムトレインとは、都市中心部では路面電車として走行し、郊外では既存鉄道ネットワークへ直通することを前提に設計された複合運行型の鉄道車両および運行システムである。最大の価値は、都市内のきめ細かな停留所アクセスと、都市圏外縁の高速性を一つの車両で接続し、乗換え抵抗と時間コストを同時に削減する点にある。事業者にとっては、既存インフラの活用により投資効率を高めつつ、駅前再開発、通勤流動の再編、沿線価値の再評価を促す装置となる。技術面では、複数電圧への対応、プラットホーム高さの差異吸収、鉄道側の保安装置との整合、都市部での低床・小曲線対応など、鉄道とLRTの要件を統合する設計思想が中核である。
都市圏モビリティ再設計の現実味
LP Information調査チームの最新レポートである「世界トラムトレイン市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/684331/tram-train）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.0%で、2032年までにグローバルトラムトレイン市場規模は57.79億米ドルに達すると予測されている。急拡大ではなく安定成長である点が重要で、各国の公共投資サイクル、許認可、既存鉄道事業者との運行設計、保安装置の適合といった高い制度摩擦を織り込んだ上で、需要が積み上がっていることを示す。脱炭素と都市渋滞対策に加え、都市圏の人口分散と通勤構造の変化が進む局面では、放射型鉄道と面でつながる都市交通を統合するトラムトレインが、政策と事業の両側から再評価されやすい。
図. トラムトレイン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343445/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343445/images/bodyimage2】
図. 世界のトラムトレイン市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤーの布陣が語る、地域別の勝ち方
LP Informationのトップ企業研究センターによると、トラムトレインの世界的な主要製造業者には、Alstom、CAF Mobility、Stadler Rail、CRRC Corporation、PC Transport Systems、Škoda Group、Siemens、UKCP、Pesa、BKM HOLDINGなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約71.0%の市場シェアを持っていた。この構図を地域別に読むと、欧州はトラムトレインの制度設計と実装経験が厚く、鉄道規格と都市交通規格の統合知見が競争力の源泉になりやすい。北米は新設インフラよりも、都市圏の結節点改善や段階投資の枠組みが重視され、案件は長期化しやすい一方、実現すれば運行改善のインパクトが大きい。中国を含むアジアは製造供給力を背景に価格競争力を発揮しやすいが、運行規程や保安体系のローカル要件が強く、現地パートナー戦略が成否を分ける。企業別には、総合システム統合力、車両プラットフォームの汎用性、保全契約を含むライフサイクル提案力が、シェア上位の共通項となりやすい。
都市圏の収益構造まで
トラムトレインの導入は、単に輸送量を増やす施策ではない。乗換え削減による需要創出、駅勢圏の拡張、中心市街地への流入回復、郊外側の地価と雇用立地の再編まで波及しうる。事業者視点では、車両調達だけでなく、運行計画、保全、信号・電化、データ基盤を束ねた事業スキームの設計が投資回収を左右する。したがって本産業は、短期の設備更新需要に加え、都市圏全体のモビリティ再設計という中長期テーマに結びつくことで、継続的な案件創出が期待される領域である。
