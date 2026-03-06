【ジュピター出版《合同会社ひふみ舎出版局》】20名の著者による共著『MISSION それぞれの使命』を発刊。 Amazon売れ筋ランキング（ペーパーバック部門）にて1位を獲得。
〈こころとからだの健康〉をテーマに書籍出版を手がけるジュピター出版《合同会社ひふみ舎出版局》（本社：東京都渋谷区、代表：片山博文）は、秋山則之・浅野里美・内田和利・榎本さおり・遠藤颯・北詰隼也・見目悦男・嶋田琢馬・橘穂粋・田村孝章・寺澤慎祐・中根大樹・福田哲・町野香織・松元宏機・三井宏文・山粼貴博・吉田明弘・米玉利大樹・和田祐司による共著『MISSION それぞれの使命』を2026年2月8日にAmazonプリント・オン・デマンドで発刊しました。
発刊後の3月6日にはAmazon売れ筋ランキング（ペーパーバック部門）にて1位を獲得しました。
【書籍概要】
書籍題名：MISSION それぞれの使命
共著者：秋山則之・浅野里美・内田和利・榎本さおり・遠藤颯・北詰隼也・見目悦男・嶋田琢馬・橘穂粋・田村孝章・寺澤慎祐・中根大樹・福田哲・町野香織・松元宏機・三井宏文・山粼貴博・吉田明弘・米玉利大樹・和田祐司
分野：経営・起業・生き方・働き方・人生史
判型：A4判並製（ペーパーバック）88ページ
本体価格：1210円（消費税込み）
発売日：2026年2月8日
ISBN: 978-4-910851-09-9
Amazon販売ページ：https://amzn.asia/d/02DqYicw
【今作の紹介】
現代は「正解」を求めすぎるあまり、多くの商品やサービスが「十分に便利」になり、機能や価格だけでは差別化が困難な時代です。こうした中で問われているのは、スペックとしての価値ではなく、その背後にある「世界観やストーリー」という情緒的な価値です。「良いものを作れば売れる」時代は終わり、顧客からは「なぜ、あなたから買うのか？」という、個人の文脈や感性が問われています。
本書『MISSION それぞれの使命』は、まさにその問いに対する20通りの答えを提示する一冊です。第一線で活躍する経営者、起業家、専門家など、背景も職種も異なる20名の著者たちが、自らの原体験や葛藤、そしてそれを乗り越えて見出した「譲れない使命（MISSION）」を赤裸々に綴ったエピソード集となっています。
本書の根底にあるのは、「最強の差別化とは、あなた自身の人生そのものである」という一貫した哲学です。編著者であり、ストーリーブランディング・プロデューサーを務める寺澤慎祐氏は、本書の中で「機能やサービスはいつか模倣されるが、個人の胸の奥にある『なぜ、その仕事をするのか？』という動機は、誰からもコピーされない唯一無二のブランドになる」と説いています。
本書に収められた20のエピソードは、単なる成功法則の羅列ではありません。失敗を恐れず、自らの「違和感」や「情熱」に向き合い、泥臭い経験さえも「物語」へと昇華させてきたプロフェッショナルたちの魂の記録です。完璧な経歴ではなく、痛みや迷いを乗り越えようとする「想い」にこそ、人は共感し、その人のファンになるのだという真実を教えてくれます。
「自分は何のために働くのか」「自分の価値をどう伝えればいいのか」――そんな迷いの中にいるすべてのビジネスパーソンにとって、本書は自らの物語を紡ぎ出すための「鏡」となります。読者は20通りの人生に触れることで、自分自身の過去や記憶の中に眠る「使命」を掘り起こし、内なる想いを未来を切り拓く「魔法の杖」に変えるための、大きな一歩を踏み出すきっかけを受け取るはずです。
【出版方式について】
出版不況の昨今、無名著者の書籍化は電子出版に頼らざるを得ない状況です。が今作は、顧客の注文数のみ印刷製本する『Amazonプリント・オン・デマンド』方式によって出版することで出版費用の低廉化を図り、新人や無名の作家に出版機会を与えられる好例となる案件です。
またこのAmazonプリント・オン・デマンド方式は、電子書籍では無く紙の書籍であるにもかかわらず、全国に配本するための過剰な在庫や返品による断裁の無駄が完全に省かれる、エコでサスティナブルな出版方法です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343464/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343464/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343464/images/bodyimage3】
配信元企業：合同会社ひふみ舎
