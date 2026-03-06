【ジュピター出版《合同会社ひふみ舎出版局》】20名の著者による共著『MISSION それぞれの使命』を発刊。 Amazon売れ筋ランキング（ペーパーバック部門）にて1位を獲得。

