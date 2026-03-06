SINANO WORKSの新製品「SNIPE STAND for Cooler」 軽量コンパクトな可変クーラーボックススタンドが 応援購入サービス「Makuake」にて3月6日よりプロジェクト開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343381/images/bodyimage1】
2026年3月6日、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）の
キャンプ・アウトドアギアブランド「SINANO WORKS（シナノワークス）」から
キンキンの冷たさを！
軽量コンパクトな可変クーラーボックススタンド「SNIPE STAND for Cooler」を
応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にてプロジェクトを開始しました。
https://www.makuake.com/project/coolerstand/
プロジェクト実施期間：2026年3月6日（金）～4月6日（月）
小さくなって積載を圧迫せず、開け閉めしてもズレない、主張しすぎず、かっこいいやつ。
「高い性能と卓越した収納性」「自分らしく使えるギア」を追求した結果、
SINANO WORKSだけのスタンドが完成しました。
◎保冷力を高める超コンパクトなやつ
地面からの距離はしっかり取りつつも、
ローなスタイルでクーラーボックスをスタイリッシュに。
◎サイズ可変！アイテムで広がる可能性
手に持ってスライドするだけで使用長が伸びるSINANO WORKS独自の機構を採用。
テーブル周りを整えて見せてくれるだけでなく、
サイズ可変によるカスタム性と利便性を兼ねそなえています。
◎収納場所に困らない超コンパクト設計
収納長41cm、重量490ｇ
収納サイズを小さく薄くすることでコンテナはもちろん、
ツーリングキャンプにも持ち出せる高い収納性を実現しました。
【SNIPE STAND for Cooler】
材質：アルミ合金（アルマイト染色加工）
使用サイズ：幅40～53cm、奥行き27cm、高さ10cm
収納時サイズ：約41×13×5cm
本体重量：約490g
耐荷重：約25kg
付属品：専用収納袋
生産国：日本
SINANO WORKS ホームページ（https://sinano.co.jp/works/）
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343381/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
2026年3月6日、株式会社シナノ（所在地：長野県佐久市 代表：柳澤光宏）の
キャンプ・アウトドアギアブランド「SINANO WORKS（シナノワークス）」から
キンキンの冷たさを！
軽量コンパクトな可変クーラーボックススタンド「SNIPE STAND for Cooler」を
応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にてプロジェクトを開始しました。
https://www.makuake.com/project/coolerstand/
プロジェクト実施期間：2026年3月6日（金）～4月6日（月）
小さくなって積載を圧迫せず、開け閉めしてもズレない、主張しすぎず、かっこいいやつ。
「高い性能と卓越した収納性」「自分らしく使えるギア」を追求した結果、
SINANO WORKSだけのスタンドが完成しました。
◎保冷力を高める超コンパクトなやつ
地面からの距離はしっかり取りつつも、
ローなスタイルでクーラーボックスをスタイリッシュに。
◎サイズ可変！アイテムで広がる可能性
手に持ってスライドするだけで使用長が伸びるSINANO WORKS独自の機構を採用。
テーブル周りを整えて見せてくれるだけでなく、
サイズ可変によるカスタム性と利便性を兼ねそなえています。
◎収納場所に困らない超コンパクト設計
収納長41cm、重量490ｇ
収納サイズを小さく薄くすることでコンテナはもちろん、
ツーリングキャンプにも持ち出せる高い収納性を実現しました。
【SNIPE STAND for Cooler】
材質：アルミ合金（アルマイト染色加工）
使用サイズ：幅40～53cm、奥行き27cm、高さ10cm
収納時サイズ：約41×13×5cm
本体重量：約490g
耐荷重：約25kg
付属品：専用収納袋
生産国：日本
SINANO WORKS ホームページ（https://sinano.co.jp/works/）
株式会社シナノ ホームページ（https://sinano.co.jp/）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343381/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社シナノ
プレスリリース詳細へ