SINANO WORKSの新製品「SNIPE STAND for Cooler」 軽量コンパクトな可変クーラーボックススタンドが 応援購入サービス「Makuake」にて3月6日よりプロジェクト開始！

SINANO WORKSの新製品「SNIPE STAND for Cooler」 軽量コンパクトな可変クーラーボックススタンドが 応援購入サービス「Makuake」にて3月6日よりプロジェクト開始！