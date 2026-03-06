HM HospitalesとHuaweiが共同で「グローバル・スマートヘルスケア・ショーケース」を立ち上げ

バルセロナ、スペイン、2026年3月6日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026の期間中、Huaweiは「AI+, Accelerating Healthcare Intelligence（AI+、ヘルスケア・インテリジェンスの加速）」をテーマとしたサミットを開催しました。本イベントには、世界をリードするヘルスケアの専門家、学者、および業界パートナーが集まり、デジタルでインテリジェントなヘルスケアの新たな未来を構想しました。このサミットで、HuaweiはスペインのHM Hospitalesと提携し、「グローバル・スマートヘルスケア・ショーケース」を正式に立ち上げました。



HM Hospitals, Spain and Huawei jointly launched the Global Smart Healthcare Showcase



Huaweiのバイスプレジデント兼グローバル公共セクターBUのCEOであるLi Junfeng氏はスピーチの中で、Huaweiにとって欧州初のスマートヘルスケア・ショーケースであるHM Hospitalesは、中国の先進デジタル技術と欧州のヘルスケアの専門知識を統合し、世界のヘルスケア産業のインテリジェントな高度化のための実践的な青写真を提供するものであると述べました。

HM Hospitalesのデジタル・トランスフォーメーション・プロジェクト・ディレクターであるXavier Tarrago Bonfill氏は、基調講演で本ショーケースの技術アーキテクチャと導入成果を詳述しました。デジタルおよびインテリジェント・インフラをアップグレードし、医療技術のデジタル化やスマート・ホスピタル・キャンパスといったHuaweiのソリューションを導入することで、両者はスマート病院の構築を包括的に推進しています。キャンパスや病棟管理のシナリオでは、Wi-Fi 7と高性能デバイスが導入され、2.5GEの有線アクセスと組み合わせて、低遅延と広帯域幅に対する臨床要件を満たしています。「CloudCampus」および「CampusInsight」プラットフォームの導入により、インテリジェントなネットワーク運用保守（O&M）が可能になりました。医療技術分野では、同グループは病院情報システム（HIS）と医用画像保管通信システム（PACS）をHuaweiのゲートウェイレス、アクティブ・アクティブ、オールフラッシュ・ストレージ・ソリューションで強化し、医療サービスのシームレスな継続性を確保しました。さらに、スケールアウト・ストレージ上に構築された医療データレイクを統合することで、同グループは大量の非構造化ファイルの自動階層化を可能にしました。これは、進化し続ける画像診断および病理システムのニーズに対応するだけでなく、スマートな診断と治療のための高速なデジタル基盤を構築するものです。

HuaweiがHM Hospitalesと立ち上げたグローバル・スマートヘルスケア・ショーケースは、両者の深い協力関係におけるマイルストーンとなります。両社はそれぞれの強みを最大限に活用し、リソース共有と相互利益を達成し、スマートヘルスケアの世界的な構築に向けて新たな知見を提供しています。今後もHuaweiはイノベーションを通じてリードし続け、グローバルな顧客やパートナーと手を携えてあらゆる病院にインテリジェンスをもたらし、業界インテリジェンスの新たな章を共に築いていきます。

