スヌーピーミュージアム(東京都町田市・南町田グランベリーパーク)では、3月7日(土)よりかわいいスヌーピーたちに癒されながら楽しめる体験がさらに広がる新企画「ふかふかミュージアム」がスタートします。「スヌーピーが大好き！！」をテーマに掲げ、これまで以上に「スヌーピーたちが大好き」と感じられる体験を豊富に詰め込みました。

エントランスには、スヌーピーときょうだいたちをイメージした大きな柱「ふかふかきょうだい」が登場。スヌーピーたちにハグをして写真を撮ることができます。さらに、2階には「ピーナッツ」のコミックから着想を得た広場「ミニふかパーク」を新設しました。寝転んで本を読んだり、隠れスヌーピーを探したりできる他、3月7日(土)よりワークショップとしてアップグレードする「スヌーピーの缶バッジ」もこの「ミニふかパーク」で楽しむことができます。





その他、触って楽しめる装飾「きょうだいたちのふかふかレリーフ」、鑑賞の合間のひとやすみにぴったりな「ふかふかチェア」や企画展「Together with LINUS みんなのライナス」のフォトスポットなど、ミュージアムの至るところに「ふかふか」なスヌーピーたちを感じられる要素を盛り込みました。また、隣接するPEANUTS Cafeでは「ふかふかミュージアム」企画連動メニューを発売します。ぜひスヌーピーミュージアムで、スヌーピーたちに癒される楽しい時間をお過ごしください！





＜「ふかふかミュージアム」みどころ＞

●ふかふかきょうだい

ふかふかきょうだい(2)





ふかふかのスヌーピー、ベル、オラフ、アンディ、スパイク、マーブルスの6人きょうだいが来場のみなさまをお出迎え。ハグしたり、記念写真を撮ったり、ふかふかミュージアム体験の始まりです。





●ミニふかパーク

ミニふかパーク(1)

ミニふかパーク(2)





貴重な原画を鑑賞したあとは、ふかふかの広場でくつろいでください。寝転んで「ピーナッツ」のコミックを読んだり、あちこちに隠れたスヌーピーを探してみたり。「スヌーピーの缶バッジワークショップ」も毎日開催します。なんと、ふかふかスヌーピーのカプセルマシンまで登場！「ピーナッツ」の世界観に入り込んで、ワークショップを楽しめる空間になりました。





●その他、館内の至るところに「ふかふか」が登場！

きょうだいたちのふかふかレリーフ

ふかふかチェア





●企画展「Together with LINUS みんなのライナス」フォトスポット

Together with LINUS みんなのライナス フォトスポット





3月7日(土)から8月30日(日)まで開催する「Together with LINUS みんなのライナス」にて、ライナスのトレードマークである水色の安心毛布にちなんだフォトスポットが登場。手触りもやさしいふかふか感です。





●PEANUTS Cafe「ふかふかミュージアム」企画連動メニュー

[ふかふかミュージアム」企画連動メニュー





隣接するPEANUTS Cafeでは企画連動メニューが登場。ミュージアムと併せてふかふか気分をお楽しみください。









＜スヌーピーミュージアム概要＞

●所在地 ： 東京都町田市鶴間3-1-4

●開館時間 ： 平日10:00～18:00、土日祝10:00～19:00

●休館日 ： 8月18日、2027年1月1日

●アクセス ： 東急田園都市線・南町田グランベリーパーク駅より徒歩4分

●電話番号 ： 042-812-2723

●公式サイト ： https://snoopymuseum.tokyo/

●公式SNS ： Instagram(@snoopymuseumtokyo)

https://www.instagram.com/snoopymuseumtokyo/

Facebook(@snoopymuseumtokyo)

https://www.facebook.com/snoopymuseumtokyo/

X(旧Twitter)(@snoopy_m_tokyo)

https://x.com/snoopy_m_tokyo

●オンラインストア： https://online.snoopymuseum.tokyo/









■チャールズ M. シュルツ美術館(正式名称：Charles M. Schulz Museum & Research Center)とは

2002年に開館したチャールズ M. シュルツ・ミュージアムアンドリサーチセンター(シュルツ美術館)は、チャールズ M. シュルツ氏のアートの保護と、展示、解釈を行うとともに、漫画家や漫画芸術への理解を醸成することを使命としています。シュルツ美術館は、サンフランシスコから50マイル北上したカリフォルニア州サンタローザに所在し、「ピーナッツ」の原画の世界一大きなコレクションを所蔵し全世代を対象にした企画展やプログラムを提供しています。また、シュルツ美術館は参照サービスを提供し、強力な巡回展プログラムもサポートしています。

詳しい情報は、公式サイト( https://schulzmuseum.org/ )をご覧ください。また、Facebook、Instagram、Threadsにて公式アカウント( @schulzmuseum )でも情報を発信しています。









■「ピーナッツ」関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト

https://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X(旧Twitter) アカウント「Snoopy Japan」

https://twitter.com/snoopyjapan