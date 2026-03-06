【ポイント】

**●マイング初登場店舗多数****●「ホワイトデー」をメインとした複数店舗集合イベントはマイング「初」実施****●JR博多駅１階の好立地・利便性を活かしたギフトスポットの提供**

【概要】

開催期間：2026年3月6日(金)～3月15日(日)営業時間：10：00～19：00 ※売り切れ次第終了場 所：博多エキナカマイング 中央イベントスペース「マイング広場」（JR博多駅１階）

https://ming.or.jp/white_day/

【参加店舗】・シルスマニア ＜初＞・レオニダス ＜初＞・サロンドロワイアル京都 ＜初＞ ・カナカフェ(新業態) ＜初＞・CHOCO ART. (ショコアール) ＜初＞・モロゾフ(フィオレット ＜初＞、トレフルブラン ＜初＞) ・黄白白(ファンパイパイ)※ ＜初＞：マイングで『初出店（初業態込）、初販売ブランド』

「ホワイトデーフェア」について

**春の“感謝ギフト需要”に応える「ホワイトデーフェア」を開催** **― 物価高の中でも高まる“想いを伝える消費”に着目 ―**

近年、ホワイトデーは「バレンタインデーのお返し」という枠を超え、家族・友人・職場の同僚など、身近な人へ感謝の気持ちを伝える“春のコミュニケーションギフト”として広がりを見せています。物価上昇や生活防衛意識が高まる中でも、 **気持ちを形にする“意味のある消費”** は堅調に推移しており、特に3月は卒業・異動・送別等の人と人の節目が重なる季節に、ギフト需要が高まりやすい時期となっています。今回のホワイトデーフェアでは、全国で人気のスイーツブランドを中心に、幅広い価格帯と多彩な商品ラインアップをご用意。日頃の気持ちを伝えるプチギフトから、特別感のある贅沢なアイテムまで、さまざまなニーズに応える売場づくりを行います。「選ぶ楽しさ」と「贈るよろこび」、そして「自分へのご褒美」まで、春のギフトシーンを豊かにします。

**＜博多エキナカ マイング概要＞**博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わうが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、地元のお客様にも多くご利用頂いていることが特徴。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗運営会社：株式会社博多ステーションビルWEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata