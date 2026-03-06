テクノロジーで気軽な住み替えをサポートする株式会社property technologies（以下「当社」）が設立した研究・開発組織『PropTech-Lab（プロップテック・ラボ）』所長の清水 千弘（一橋大学大学院 教授）は、2026年2月19日～20日に東京・品川プリンスホテルで開催された「International Conference on Real Estate Statistics 2026」にて議長を務め、基調講演を行いました。

本会議は、国際通貨基金（IMF）、国際決済銀行（BIS）、アーヴィング・フィッシャー中央銀行統計委員会（IFC）、OECD、ユーロスタット、日本銀行、および一橋大学の主催により開催されました。世界43か国から80名を超える中央銀行や国家統計局の専門家に加え、日本銀行、内閣府、総務省統計局、国土交通省などの関係者が一堂に会し、住宅および商業用不動産価格指数（RPPIおよびCPPI）の作成と使用に関する最近の動向、方法論上の課題、将来の方向性について共有されました。本会議の議長として会議を牽引した清水所長は、「Property Bubbles and Official Property Price Indices in Japan（日本の不動産バブルと公式不動産価格指数）」と題した基調講演に登壇しました。当社は今後も、清水所長を中心とした『PropTech-Lab』の研究活動を通じて、不動産市場に新たな価値をもたらし、人々の住まい選びに新たな基準を提供してまいります。会議の詳細プログラムについては、以下URLをご参照ください。 【International Conference on Real Estate Statistics 2026】

https://cures.hias.hit-u.ac.jp/en/event/international-conference-on-real-estate-statistics-2026/

『PropTech-Lab（プロップテック・ラボ）』について

『PropTech-Lab』は、不動産市場に新たな価値をもたらし、人々が住まいを選ぶ際の新たな基準や簡便さ、価値観を醸成し、提供することを目指します。市場のニーズに応え、価格高騰のスパイラルを抑制し、より多くの人々が質の高い住宅を手に入れられるよう努めてまいります。

『PropTech-Lab』 所長 清水 千弘 について

一橋大学大学院ソーシャルデータサイエンス研究科教授、社会科学高等研究院都市空間不動産解析研究センター・センター長。1994年 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程中退。東京大学博士(環境学)。財団法人日本不動産研究所研究員、リクルート住宅総合研究所主任研究員、麗澤大学教授、日本大学教授、東京大学特任教授等を歴任。2022年1月より、当社グループ参画。社外取締役を経て、2024年7月より、当社研究・開発組織『PropTech-Lab』所長に就任。

株式会社property technologies（プロパティ・テクノロジーズ）について

https://pptc.co.jp/

「UNLOCK YOUR POSSIBILITIES. ～テクノロジーで人生の可能性を解き放つ～」というミッションを掲げています。年間36,400件超の不動産価格査定実績やグループ累計約15,100戸の不動産販売で培ったリアルな取引データ・ノウハウを背景に、「リアル（住まい）×テクノロジー」で実現する「誰もが」「いつでも」「何度でも」「気軽に」住み替えることができる未来に向け、手軽でお客様にとって利便性の高い不動産取引を提供しています。＜会社概要＞会社名：株式会社property technologies代表者：代表取締役社長 濱中 雄大URL：https://pptc.co.jp/本社：東京都渋谷区本町3-12-1 住友不動産西新宿ビル6号館12階設立：2020年11月16日上場：東京証券取引所グロース市場（5527）