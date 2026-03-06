株式会社ピー・エス・コープ（横浜市 代表取締役社長 佐々木達明）が運営するフルーツタルトの専門店「ラ・メゾン アンソレイユターブル 」全店とオンラインショップで、2026年3月4日（火）よりホワイトデーにおすすめの限定タルトや焼き菓子を販売開始いたしました。

ホワイトデー限定タルト

大粒のあまおうを楽しむタルト

https://www.la-maison.jp/whiteday/

あまおうとホワイト生チョコのショコラブランクリームタルト

価格：1ホール（直径約14cm）4,680円（税込）販売期間：2026年3月4日（水）～2026年3月14日（土）商品詳細：カスタードタルトにショコラブランクリームを重ね、甘酸っぱいピーチチェリージャムをしのばせました。みずみずしいあまおうを飾り、とろけるホワイト生チョコを添えて。

いちごとハートのガトーショコラ

価格：1ホール（直径約14cm）3,980円（税込）販売期間：2026年3月4日（水）～2026年3月14日（土）商品詳細：しっとり焼き上げた濃厚なガトーショコラに甘酸っぱいいちごを飾りました。

店舗でもオンラインでも

ラ・メゾンの焼き菓子ギフト

https://yoyaku.la-maison.jp/

ラ・メゾンでは、ホワイトデーの贈り物におすすめの焼き菓子ギフトもご用意しております。

ミルフィーユショコラ

価格：5個入 1,380円（税込）／10個入 2,680円（税込）／15個入 3,880円(税込）／20個入 4,880円（税込）商品情報：フルーツや紅茶の味わいとサクサクパイの食感を楽しむミルフィーユ。口溶けの良いなめらかなチョコレートでコーティング。

ハートのベイクドショコラ

価格：単品620円（税込）/ 2個入り \1,230（税込）/ 4個入り \2,450（税込）商品詳細：キュートなハート形にクリーミーなガナッシュをぎゅっととじ込めてしっとりと焼き上げた濃厚ショコラ。甘酸っぱいいちご、ほろ苦いキャラメルチョコレート、香ばしいピスタチオ、優しい甘みのホワイトチョコレートの4種の味わい。

ブランド紹介

ラ・メゾン アンソレイユターブル

https://www.la-maison-online.jp/view/item/000000000709

■ラ・メゾン アンソレイユターブルとはラ・メゾンは、こだわりタルトの専門店。産地で探した旬の果実を惜しみなく使ったフルーツタルトを主役に、お食事のための季節の一皿など、様々なメニューを取り揃えております。今日のごほうびになるとびきりの味わいで、「リュクス～心を満たす本物の贅沢～」なひとときをお楽しみください。■ショップ一覧https://www.la-maison.jp/shop/index.html◾️ラ・メゾン オンラインショップhttps://www.la-maison-online.jp/◾️公式ホームページはこちらhttps://la-maison.jp/【本件に関するお問い合わせ先】株式会社ピー・エス・コープ お客様窓口0120-048-211（平日10:00～18:00）