ミニストップはセルフレジにおいて、ミニストップアプリで年齢認証が可能となるサービスを、３月９日(月)７時にオープンする「西三荘駅前店（大阪府門真市元町２２番６号Panasonic XCKADOMA１階）」で大阪府では初めて開始致します。事前にミニストップアプリにマイナンバーカードと顔登録をし、年齢認証すると、セルフレジでお酒・たばこがスピーディに購入できるようになります。新鮮野菜やお肉、冷凍食品の品揃え拡大など、コンビニの便利にスーパーの品揃えを実現した進化したミニストップとして開店致します。 ミニストップは、今後もミニストップならではの便利さを感じていただける店舗づくりを実施してまいります。

【ミニストップアプリ年齢認証について】※

ミニストップアプリで、マイナンバーカードと顔登録、年齢認証いただくことで、免許品（お酒・たばこ）をご購入されるお客さまだけでなく、購入されないお客さまの待ち時間も最小限にして、スムーズな購入体験を提供します。 今まで、セルフレジでの免許品の購入は店舗スタッフの確認が必要でしたが、ミニストップアプリで年齢認証を事前登録することで、お酒・たばこを購入の際、お客さまご自身での認証が可能となり、購入がスピーディにできます。※本機能の利用には、ミニストップアプリのバージョン6.3.0以上が必要となります。※ご登録いただくマイナンバーカード情報および顔情報はお客さまのスマートフォン内にのみ保管され、当社サーバーでは保持いたしません。

【ミニストップアプリ年齢認証登録手順について】

SETP１：ミニストップアプリを準備

□ミニストップアプリを開く□ホーム画面左上の「≡」をタップ□セルフレジ用年齢認証をタップ□同意して登録を開始

SETP２：マイナンバーカードを準備

□マイナンバーカード登録の注意点を確認し、次をタップ□マイナンバーカードの情報を入力□マイナンバーカードをスキャン□顔登録の実施□完了をタップ

【ダウンロードはこちらから ミニストップアプリ二次元コード】

当店限定メニュー発売‼

ミニストップは店舗で追熟した完熟バナナと北海道産特選牛乳を使用したバナナジュースを、6店舗で取り扱っています。砂糖等を加えない、バナナ本来の甘みをお楽しみいただけ、おやつタイムの“ちょっといいこと”として、毎日の健康習慣を提案いたします。

【商品情報】

①商品名：バナナジュース

本体価格：４４０円（税込価格４７５．２０円）※1

エネルギー：１９１kcal※2

発売店舗：６店舗(西三荘駅前店・高槻大手町店・大阪宮原５丁目店・神田錦町１丁目店・さいたま岩槻諏訪店・千葉中央新田町店）

※1 税込価格は、お持ち帰り時に適用される軽減税率８％にて表示しております。イートインスペースで飲食される場合は標準税率１０％が適用されます。単品で購入した場合、税込価格の小数点以下は切り捨てとなります。一部取り扱いの無い店舗がございます。※2 エネルギー値は、標準仕様の製品を検査機関にて分析した結果に基づき、「1食あたり」の値を表示しています。商品個体差、及び店舗における調理条件により数値が異なることがありますので、目安としてお考え下さい。

②商品名：きな粉バナナジュース

本体価格：４６０円（税込価格４９６．８０円）※1

エネルギー：２０８kcal※2

発売店舗：６店舗(西三荘駅前店・高槻大手町店・大阪宮原５丁目店・神田錦町１丁目店・さいたま岩槻諏訪店・千葉中央新田町店）

③商品名：黒ごまバナナジュース

本体価格：４６０円（税込価格４９６．８０円）※1

エネルギー：２１７kcal※2

発売店舗：６店舗(西三荘駅前店・高槻大手町店・大阪宮原５丁目店・神田錦町１丁目店・さいたま岩槻諏訪店・千葉中央新田町店）

【店舗概要】

店舗名称：ミニストップ西三荘駅前店住所：大阪府門真市元町２２―６営業時間：２４時間店舗面積：１２０坪免許品：酒・たばこ支払い方法：バーコード決済・クレジットカード・交通系電子マネー・現金