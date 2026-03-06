天草エアライン株式会社(所在地：熊本県天草市)は、ゴールデンウィーク期間中に実施する日帰り旅行商品「福岡空港発 天草エアラインで行く！天草・御所浦恐竜の島博物館 日帰りツアー」の販売を開始しました。

福岡空港から天草空港まで約35分。到着後は現地係員が同行し、天草空港から御所浦島までの移動(貸切タクシーまたはバス、定期船往復)を含む、安心・快適なプランです。

恐竜化石の発掘で全国的に注目を集める「御所浦恐竜の島博物館」を中心に、天草の自然と歴史に触れる充実の行程となっています。





御所浦恐竜の島博物館(内観)









■ツアー概要

ツアータイトル：福岡空港発 天草エアラインで行く！

天草・御所浦恐竜の島博物館 日帰りツアー

旅行代金 ：お一人様 14,900円(税込) ※3～11歳 500円引き

ツアー実施日 ：2026年5月4日(月・祝)限定

申込期限 ：2026年4月20日まで





▼専用申込フォームより受付

https://forms.gle/rX4u5Kzz424UnMoHA









■行程(予定)

福岡空港(8:50発／AMX102便)

↓約35分

天草空港(9:25着)※係員お出迎え

天草空港 → 天草キリシタン館 → 天草とれたて市場

↓

本渡港(11:50発 定期船)

↓

御所浦港(12:30着)

徒歩にて

御所浦恐竜の島博物館見学・フリータイム

(化石発掘体験・島内散策など)

※島内は港～博物館～体験場まで徒歩移動可能

御所浦港(15:30発)

↓

本渡港 → 天草空港

↓

天草空港(18:00発／AMX107便)

↓

福岡空港(18:40着)

※昼食は各自となります(市場や島内飲食店あり)





御所浦恐竜の島博物館(外観)









■ツアーのポイント

・GW期間中限定の特別設定

・天草空港到着から出発まで現地係員が同行

・天草島内の移動費込み(貸切タクシーまたはバス＋定期船往復)

・博物館・化石体験エリアは徒歩圏内で効率的に観光可能

・往復航空券込みで日帰りが実現

※化石発掘体験費用は旅行代金に含まれておらず、現地にて各自申込・支払いとなります。









■旅行条件(抜粋)

・最少催行人数：5名(最大8名)

・添乗員 ：なし(天草空港到着から出発まで係員同行)

・利用航空会社：天草エアライン

・利用交通機関：天草市内タクシー会社、共同フェリー運航定期船

天候不良等により運航不可の場合はツアー中止となる場合があります。









■申込方法

▼専用申込フォームより受付

https://forms.gle/rX4u5Kzz424UnMoHA









■天草エアラインについて

会社名： 天草エアライン株式会社

所在地： 〒863-2114 熊本県天草市五和町城河原1丁目2080番地5

AMXHP ： https://www.amx.co.jp/





天草エアライン みぞか号





天草エアライン株式会社は、1998年に設立し、2000年から就航を開始した熊本県天草市を拠点とした日本初の第三セクター方式の航空会社で、天草～福岡線と、天草～熊本線、熊本～大阪線の3路線を1機の可愛いブルーのデザインが特徴的な空飛ぶイルカ号「MIZOCA」で運航をおこなう日本一小さな航空会社です。