株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、2026年3月13日(金)に『ショップハーバー 名古屋栄三越』を地下2階から1階へ移設リニューアルオープンいたします。『ショップハーバー 名古屋栄三越』は、スキンケアアイテムを中心にメイク、健康食品までラインナップ。お客様が自由にご覧になれます。

肌診断機でのお肌のチェックや、ビューティカウンセラーによるカウンセリングのもと、お一人お一人に寄りそったアドバイスや商品のご提案など、楽しくお買い物をしていただけます。また、オープンを記念して、お楽しみ抽選会の開催やお得に試せる「リニューアルオープン限定セット」を発売いたします。是非お立ち寄りください。

※ハーバーは防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加。





ショップハーバー 名古屋栄三越

※イメージ









【店舗概要】

●店舗名 ：「ショップハーバー 名古屋栄三越」

●リニューアルオープン日：2026年3月13日(金)

●営業時間 ：10:00～20:00

●所在地 ：〒460-8669 愛知県名古屋市中区栄3-5-1

名古屋栄三越1階

●TEL ：052-252-3238(直通)





ショップハーバー 名古屋栄三越 所在地





≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバー5つの無添加





【ショップハーバー 名古屋栄三越限定！オープニングフェア開催】

shop HABA 名古屋栄三越限定 OPENING FAIR 3月13日(金)～31日(火)





『名古屋栄三越限定セットA』(数量限定) 税込4,180円





■セットA (数量限定品)

税込4,180円





［セット内容］

●高品位「スクワラン」(化粧オイル)30mL

●スクワランスパローション60mL

●スクワクレンジング(メイク落とし)20mL

●海の宝石 ピュアリップバーム(唇用美容液)7.4g

※在庫の状況により、セット内容は変更となる場合がございます。





『名古屋栄三越限定セットB』(数量限定) 税込8,580円





■セットB (数量限定品)

税込8,580円～税込12,870円

※お選びいただく化粧水、美容液サイズ、UVスペックにより価格が異なります。

※写真のセット価格は税込8,580円です。





［セット内容］

●お好きな化粧水1本

●薬用 ホワイトレディ(美容液)［医薬部外品］30mLまたは60mL

●UVカット30またはUVカット50(日やけ止め)30g

●香る季節のアロマソープセット(洗顔・全身用石けん)80g×4個

●HABAプロポリス 潤い極みのど飴 49g

●折りたたみトートバッグ

［HABAプロポリス 潤い極みのど飴］1粒／2.6g〈1粒当たりの栄養成分〉エネルギー 6kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 2.6g(糖類 0g)、食塩相当量 0.0003g ※一度に多量に食べると、体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 ※妊娠・授乳中の方や乳幼児は摂取をお控えください。 ※喘息・アレルギー体質の方は摂取をお控えください。

［折りたたみトートバッグ］〈素材〉ポリエステル、合成皮革、亜鉛合金※表地のみ撥水・防汚加工〈サイズ〉縦約26cm(ハンドル除く)、横約26cm、マチ約15cm 中国製





※オンラインショップを含む通信販売・セルフコーナーでは実施しておりません。 ※期間中でも、なくなり次第終了となります。









【shop HABA名古屋栄三越限定 お楽しみ抽選会！】

3月13日(金)～31日(火)の期間中、税込5,000円以上ご購入でご参加いただけます。(お一人様1回限り)





■A賞

お楽しみ積立ポイント 1,000 POINT





■B賞

お楽しみ積立ポイント 800 POINT





■C賞

お楽しみ積立ポイント 500 POINT





■D賞

ラベンダーの香りのさらさらしっとりヘアオイル(髪用美容オイル) 28mL





■E賞

ラベンダーの香りのシャンプーとコンディショナーのサンプル 各1包





※オンラインショップを含む通信販売・セルフコーナーでは実施しておりません。 ※期間中でもなくなり次第終了となります。 ※A～C賞のハーバーポイントは次回のお買い物からご利用いただけます。 ※A～C賞は株主優待券など、他の割引サービスやクーポン・ポイント付与サービスとの併用はできません。









＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/