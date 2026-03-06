～美と健康を応援する無添加主義(R)※のハーバーショップ～『ショップハーバー 名古屋栄三越』リニューアルオープン
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、2026年3月13日(金)に『ショップハーバー 名古屋栄三越』を地下2階から1階へ移設リニューアルオープンいたします。『ショップハーバー 名古屋栄三越』は、スキンケアアイテムを中心にメイク、健康食品までラインナップ。お客様が自由にご覧になれます。
肌診断機でのお肌のチェックや、ビューティカウンセラーによるカウンセリングのもと、お一人お一人に寄りそったアドバイスや商品のご提案など、楽しくお買い物をしていただけます。また、オープンを記念して、お楽しみ抽選会の開催やお得に試せる「リニューアルオープン限定セット」を発売いたします。是非お立ち寄りください。
※ハーバーは防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素は無添加。
ショップハーバー 名古屋栄三越
※イメージ
【店舗概要】
●店舗名 ：「ショップハーバー 名古屋栄三越」
●リニューアルオープン日：2026年3月13日(金)
●営業時間 ：10:00～20:00
●所在地 ：〒460-8669 愛知県名古屋市中区栄3-5-1
名古屋栄三越1階
●TEL ：052-252-3238(直通)
ショップハーバー 名古屋栄三越 所在地
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバー5つの無添加
【ショップハーバー 名古屋栄三越限定！オープニングフェア開催】
shop HABA 名古屋栄三越限定 OPENING FAIR 3月13日(金)～31日(火)
『名古屋栄三越限定セットA』(数量限定) 税込4,180円
■セットA (数量限定品)
税込4,180円
［セット内容］
●高品位「スクワラン」(化粧オイル)30mL
●スクワランスパローション60mL
●スクワクレンジング(メイク落とし)20mL
●海の宝石 ピュアリップバーム(唇用美容液)7.4g
※在庫の状況により、セット内容は変更となる場合がございます。
『名古屋栄三越限定セットB』(数量限定) 税込8,580円
■セットB (数量限定品)
税込8,580円～税込12,870円
※お選びいただく化粧水、美容液サイズ、UVスペックにより価格が異なります。
※写真のセット価格は税込8,580円です。
［セット内容］
●お好きな化粧水1本
●薬用 ホワイトレディ(美容液)［医薬部外品］30mLまたは60mL
●UVカット30またはUVカット50(日やけ止め)30g
●香る季節のアロマソープセット(洗顔・全身用石けん)80g×4個
●HABAプロポリス 潤い極みのど飴 49g
●折りたたみトートバッグ
［HABAプロポリス 潤い極みのど飴］1粒／2.6g〈1粒当たりの栄養成分〉エネルギー 6kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 2.6g(糖類 0g)、食塩相当量 0.0003g ※一度に多量に食べると、体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 ※妊娠・授乳中の方や乳幼児は摂取をお控えください。 ※喘息・アレルギー体質の方は摂取をお控えください。
［折りたたみトートバッグ］〈素材〉ポリエステル、合成皮革、亜鉛合金※表地のみ撥水・防汚加工〈サイズ〉縦約26cm(ハンドル除く)、横約26cm、マチ約15cm 中国製
※オンラインショップを含む通信販売・セルフコーナーでは実施しておりません。 ※期間中でも、なくなり次第終了となります。
【shop HABA名古屋栄三越限定 お楽しみ抽選会！】
3月13日(金)～31日(火)の期間中、税込5,000円以上ご購入でご参加いただけます。(お一人様1回限り)
■A賞
お楽しみ積立ポイント 1,000 POINT
■B賞
お楽しみ積立ポイント 800 POINT
■C賞
お楽しみ積立ポイント 500 POINT
■D賞
ラベンダーの香りのさらさらしっとりヘアオイル(髪用美容オイル) 28mL
■E賞
ラベンダーの香りのシャンプーとコンディショナーのサンプル 各1包
※オンラインショップを含む通信販売・セルフコーナーでは実施しておりません。 ※期間中でもなくなり次第終了となります。 ※A～C賞のハーバーポイントは次回のお買い物からご利用いただけます。 ※A～C賞は株主優待券など、他の割引サービスやクーポン・ポイント付与サービスとの併用はできません。
＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞
LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001
Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/
X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP
Facebook ： https://www.facebook.com/habatown
YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP
□お客様からのお問い合わせ先
ハーバー研究所
フリーダイヤル： 0120-82-8080
URL ： https://www.haba.co.jp/