¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ï¤Ê¤¼¿®¤¸¤é¤ì¡¢³È»¶¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Ç¾²Ê³Ø¤«¤é¡Ö¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤òÊ¬ÀÏ
¡Á³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¸¶È¯¡¢°ÜÌ±¡¢ºÒ³²¡¢¶âÍ»º¾µ½¤Ê¤É5¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥ÞÂÐ¾Ý¤Ë¸¦µæ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¡Á
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ½Å¼ù¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÂçÃÝ ¾°ÅÐ¡Ë¤Î ºû¸¶ ÏÂ½Ó¶µ¼ø¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë£µ¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ·¹¸þ¤È¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ÎÆÃÄê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Ê²¼¤ÎÅÀ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¾®ÄøÅÙ¡Ê8¡Á19%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¢»¨»ï¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£°ìÊý¡¢note¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¦Í¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
£Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÃæÄøÅÙ¡Ê27¡Á42%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¤Ç§ÃÎÅª½ÏÎ¸À¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ø¤Î¿®Êô·¹¸þ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥é¡¼¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¡¢¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¡¢·Ð¸³¤Ø¤Î³«ÊüÀ¡¢ISOQ°ÍÂ¸Åª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¡¢ÉÔÃí°Õ·¹¸þ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
¥µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑÆÃÀ¡¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ê¥Æ¡¼¥Þ°ÍÂ¸Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ë²Ì¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ·¹¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤¬¶¯¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¼«¸ÊÁªÂò¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ä¸òÍí°ø»Ò¤Î±Æ¶Á¤Î¸¡¾ÚÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÎ¸«¤ÎÀºåÌ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Îµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
µ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÇ§ÃÎ¤ä°Õ»×·èÄê¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¡¢À¯¼£¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢·ÐºÑÅªº®ÍðÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤Ï¤Ê¤¼µ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡¦ÊÐ¤ê¡ÊÇ§ÃÎÆÃÀ¡Ë¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð2020Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥ó¥¸¥¹¥¡¼¥à¤ä¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ËÅê»ñ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ï³Ú´Ñ¼çµÁ¡¢³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢ÂåÉ½À¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢·²½¸¿´Íý¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢²á¿®·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤·¤«¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤Î¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÖÍåÅª¤ËÉ¾²Á¡¦¸¡¾Ú¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¢¨¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇ§ÃÎÆÃÀ¤òÌÖÍåÅª¤ËÉ¾²Á¡¦¸¡¾Ú¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇ§ÃÎÆÃÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³ÊýË¡¡Ê³µÍ×¡Ë
¼Â¸³´ü´Ö:
2025Ç¯9·î12Æü¡Á2025Ç¯9·î19Æü
¼Â¸³»²²Ã¼Ô:
15ºÐ¡Á79ºÐ¤ÎÃË½÷¤Î¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¡¡¥â¥Ë¥¿¡¼·× 3,438Ì¾
¼Â¸³½àÈ÷:
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö¸¶È¯¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¡Ê°ÜÌ±¡Ë¡×¡ÖºÒ³²¡×¡Ö¶âÍ»º¾µ½¡×¤Î5¥Æ¡¼¥Þ¤òÁªÄê¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤òÁÛÄê¤·¤¿»É·ã¾ðÊó¤òºîÀ®¤·¤¿¡Ê³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Æ¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡§10¡Á12Ìä¡¢Àµ¾ðÊó¡§4¡Á5Ìä¡Ë¡£
¼Â¸³¤ÎÎ®¤ì:
¡¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡§¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤äÇ§ÃÎÆÃÀ¤òÌä¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢¿¿µ¶È½Äê¡¦¶¦Í°Õ¸þÄ´ºº¡§»É·ã¾ðÊó¤ò¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤Ë1Ìä¤º¤Ä¥é¥ó¥À¥à¤Ê½ç¤ÇÄó¼¨¤·¡¢³Æ»É·ã¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡ÊÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÏÀµ³Î¤À¤È»×¤¦¤«¡Ë¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¡ÊÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÂ¾¼Ô¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡Ë¤Ê¤É¤ò²óÅú¤µ¤»¤¿¡£
£¥Ç¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¡§ ¼Â¸³½ªÎ»¸å¡¢¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»É·ã¾ðÊó¤Ë¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼Â¸³»É·ã¤Ë¤è¤ë¸í¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ä¿®Ç°¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¡£
²òÀÏÊýË¡:
½Å²óµ¢Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÌÜÅªÊÑ¿ô¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀÊÑ¿ô¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÍÌµ¡¦ÄøÅÙ¤òÉ¾²Á¡£
¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë
¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤¬µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë
·ë²Ì¡Ê³µÍ×¡Ë
¡ SNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¾®ÄøÅÙ¡Ê8¡Á19%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ò8¡Á19%ÄøÅÙÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÀâÌÀÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸½¾Ý¡Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Í°ÕµÁ¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ »¨»ï¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£°ìÊý¡¢note¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¦Í¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
»¨»ï¡¢note¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¾®ÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¦ÄÌ¤·¤ÆµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îº¹°Û¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÄ§¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ª¤è¤Ó¸¶È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤Î¾ì¹ç¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¦Í¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÄÌÀâ¤ËÈ¿¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
£ Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÃæÄøÅÙ¡Ê27¡Á42%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¤ò27¡Á42%ÄøÅÙÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸½¾Ý¡Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÇ§ÃÎÆÃÀ¤¬Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ Ç§ÃÎÅª½ÏÎ¸À¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ø¤Î¿®Êô·¹¸þ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥é¡¼¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¡¢¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¡¢·Ð¸³¤Ø¤Î³«ÊüÀ¡¢ISOQ°ÍÂ¸Åª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¡¢ÉÔÃí°Õ·¹¸þ¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
Ç§ÃÎÆÃÀ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾åµÆÃÀ¤Ï¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ä¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹·Ð¸³¤Ø¤Î³«ÊüÀ¤ÏÄÌÀâ¤ËÈ¿¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¥ µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑÆÃÀ¡¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ê¥Æ¡¼¥Þ°ÍÂ¸Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¸¶È¯¡¢³°¹ñ¿Í¡Ê°ÜÌ±¡Ë¡¢ºÒ³²¡¢¶âÍ»º¾µ½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥ÞÆÃ°ÛÅª¤ÊÇ§ÃÎÆÃÀ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¿ÍÊªÁü¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÉ¬Í×À¡¦ÍÍÑÀ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÅ¸Ë¾¡Ê³µÍ×¡Ë
ËÜ¼Â¸³·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÏÇ¾²Ê³Ø¤È¾ðÊó²Ê³Ø¤ÎÍ»¹ç¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¹¹¤Ê¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê
ËÜ¼Â¸³¤Ë¤è¤êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÇ§ÃÎÆÃÀ¤È¤½¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤àÀè¶îÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤ÎÈÆÍÑÀ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¤ËÀ¸¤¸¤¿²¾Àâ¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼Â¾Ú¸¦µæ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÎ¸«¤ÎÃßÀÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö±Æ¶ÁÉ¾²Á¡¦Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯
ÂçÎÌ¤ËÀ¸À®¡¦³È»¶¤µ¤ì¤ëµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿Í´Ö¤¬³ÎÇ§¡¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤òÉ¾²Á¡¦Í½Â¬¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¼õÍÆ¡¦³È»¶¥ê¥¹¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬Îà¤·¡¢Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´í¸±À¤Î¹â¤¤µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À³ÊÆÃÀ¡¦¿´Íý¾õÂÖ¡¦Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö±Æ¶ÁÉ¾²Á¡¦Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¡ÊÂÐ±þ¡¦²ðÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Î³«È¯
¼ç¤Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¸åÅª¤Ëµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î±Æ¶Á¤òÄã¸º¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡ÊDebunking¡Ë¤È¡¢»öÁ°¤Ëµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥×¥ì¥Ð¥ó¥¥ó¥°(Prebunking)¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÇÅ¬²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÊÝÍ¤¹¤ë¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¡ÊÂÐ±þ¡¦²ðÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿À·Ð²Ê³Ø¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ
¤Ê¤¼¿Í¡¹¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¸í¤Ã¤¿¿®Ç°¤Ë¸Ç¼¹¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏËØ¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾Æâ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÇ¾¤ÎËÉ±Òºö¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¹ñÆâ¤ÎÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±þÍÑÇ¾²Ê³Ø¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿À·Ð²Ê³Ø¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ø¿Í´Ö¤ËÊ¹¤¡¢¿Í´Ö¤òÃÎ¤ê¡¢¿Í´Ö¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡Ù¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ìó5Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¿¦¶È¤Ê¤É¤ÎÂ°À¾ðÊó¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¾ðÊó¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢À³ÊÆÃÀ¡¦¿´Íý¾õÂÖ¡¦Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Íý¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î¼èÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÂè°ìÀþ¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÊýË¡ÏÀ¡Ê¼ÜÅÙ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½À¤ÈÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿·²¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é:https://www.nttdata-strategy.com/dcs/about/index.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê
·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô
¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡ÊÆÁÒ
Tel¡§03-5213-4016
E-mail¡§webmaster@nttdata-strategy.com
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¸ý ½Å¼ù¡¡°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§ÂçÃÝ ¾°ÅÐ¡Ë¤Î ºû¸¶ ÏÂ½Ó¶µ¼ø¤ò¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë·Þ¤¨¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤È´ØÏ¢¤¹¤ë£µ¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ·¹¸þ¤È¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ÎÆÃÄê¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¾®ÄøÅÙ¡Ê8¡Á19%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¢»¨»ï¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£°ìÊý¡¢note¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¦Í¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
£Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÃæÄøÅÙ¡Ê27¡Á42%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¤Ç§ÃÎÅª½ÏÎ¸À¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ø¤Î¿®Êô·¹¸þ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥é¡¼¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¡¢¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¡¢·Ð¸³¤Ø¤Î³«ÊüÀ¡¢ISOQ°ÍÂ¸Åª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¡¢ÉÔÃí°Õ·¹¸þ¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
¥µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑÆÃÀ¡¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ê¥Æ¡¼¥Þ°ÍÂ¸Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ë²Ì¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑ·¹¸þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤¬¶¯¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¼«¸ÊÁªÂò¥Ð¥¤¥¢¥¹¤ä¸òÍí°ø»Ò¤Î±Æ¶Á¤Î¸¡¾ÚÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¹¹¤Ê¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÎ¸«¤ÎÀºåÌ²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Îµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê
µ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÇ§ÃÎ¤ä°Õ»×·èÄê¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¡¢À¯¼£¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢·ÐºÑÅªº®ÍðÅù¤ÎÍÍ¡¹¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¡¹¤Ï¤Ê¤¼µ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎ¤ÎÏÄ¤ß¡¦ÊÐ¤ê¡ÊÇ§ÃÎÆÃÀ¡Ë¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð2020Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ý¥ó¥¸¥¹¥¡¼¥à¤ä¥Þ¥ë¥Á¾¦Ë¡¤ËÅê»ñ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä´ºº¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ï³Ú´Ñ¼çµÁ¡¢³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢ÂåÉ½À¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢·²½¸¿´Íý¡¢¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥Ð¥¤¥¢¥¹¡¢²á¿®·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£¤·¤«¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤Î¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÖÍåÅª¤ËÉ¾²Á¡¦¸¡¾Ú¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏÅö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¢¨¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇ§ÃÎÆÃÀ¤òÌÖÍåÅª¤ËÉ¾²Á¡¦¸¡¾Ú¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÇ§ÃÎÆÃÀ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸³ÊýË¡¡Ê³µÍ×¡Ë
¼Â¸³´ü´Ö:
2025Ç¯9·î12Æü¡Á2025Ç¯9·î19Æü
¼Â¸³»²²Ã¼Ô:
15ºÐ¡Á79ºÐ¤ÎÃË½÷¤Î¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¡¡¥â¥Ë¥¿¡¼·× 3,438Ì¾
¼Â¸³½àÈ÷:
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¶¾ðÊó¤ä¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¡Ö¸¶È¯¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¡Ê°ÜÌ±¡Ë¡×¡ÖºÒ³²¡×¡Ö¶âÍ»º¾µ½¡×¤Î5¥Æ¡¼¥Þ¤òÁªÄê¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸«½Ð¤·¤òÁÛÄê¤·¤¿»É·ã¾ðÊó¤òºîÀ®¤·¤¿¡Ê³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Æ¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡§10¡Á12Ìä¡¢Àµ¾ðÊó¡§4¡Á5Ìä¡Ë¡£
¼Â¸³¤ÎÎ®¤ì:
¡¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¡§¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤äÇ§ÃÎÆÃÀ¤òÌä¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¢¿¿µ¶È½Äê¡¦¶¦Í°Õ¸þÄ´ºº¡§»É·ã¾ðÊó¤ò¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤Ë1Ìä¤º¤Ä¥é¥ó¥À¥à¤Ê½ç¤ÇÄó¼¨¤·¡¢³Æ»É·ã¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡ÊÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÏÀµ³Î¤À¤È»×¤¦¤«¡Ë¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¡ÊÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤òÂ¾¼Ô¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡Ë¤Ê¤É¤ò²óÅú¤µ¤»¤¿¡£
£¥Ç¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¡§ ¼Â¸³½ªÎ»¸å¡¢¼Â¸³»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»É·ã¾ðÊó¤Ë¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¡¢¼Â¸³»É·ã¤Ë¤è¤ë¸í¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤ä¿®Ç°¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤·¤¿¡£
²òÀÏÊýË¡:
½Å²óµ¢Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÌÜÅªÊÑ¿ô¤ËÂÐ¤·ÀâÌÀÊÑ¿ô¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÍÌµ¡¦ÄøÅÙ¤òÉ¾²Á¡£
¡¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë
¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤¬µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë
·ë²Ì¡Ê³µÍ×¡Ë
¡ SNS¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¾®ÄøÅÙ¡Ê8¡Á19%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ò8¡Á19%ÄøÅÙÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÀâÌÀÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸½¾Ý¡Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢Ìµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Í°ÕµÁ¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢ »¨»ï¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£°ìÊý¡¢note¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¦Í¤·¤Ë¤¯¤¤¡£
»¨»ï¡¢note¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë¾®ÄøÅÙ¤Î±Æ¶Á¤ò¶¦ÄÌ¤·¤ÆµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Îº¹°Û¤Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÃÄ§¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ª¤è¤Ó¸¶È¯¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¶¾ðÊó¤Î¾ì¹ç¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÎÍøÍÑ·¹¸þ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Ë¤¯¤¯¡¢¶¦Í¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ÏÄÌÀâ¤ËÈ¿¤¹¤ëÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
£ Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÃæÄøÅÙ¡Ê27¡Á42%ÄøÅÙ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£
Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¤ò27¡Á42%ÄøÅÙÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸½¾Ý¡Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¡Ë¤ÎÊ£»¨¤µ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÇ§ÃÎÆÃÀ¤¬Âç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ Ç§ÃÎÅª½ÏÎ¸À¡¢±¢ËÅÏÀ¤Ø¤Î¿®Êô·¹¸þ¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¦¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥é¡¼¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¡¢¥Ï¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¸ú²Ì¡¢·Ð¸³¤Ø¤Î³«ÊüÀ¡¢ISOQ°ÍÂ¸Åª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö´¶¾ð¡¢ÉÔÃí°Õ·¹¸þ¤Ï¹â¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¿Í¤Û¤É¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ê¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
Ç§ÃÎÆÃÀ¤ÎÃæ¤Ç¤â¾åµÆÃÀ¤Ï¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ä¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤Î¶¯¤µ¤ò¼¨¤¹·Ð¸³¤Ø¤Î³«ÊüÀ¤ÏÄÌÀâ¤ËÈ¿¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¥ µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍøÍÑÆÃÀ¡¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ï¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ê¥Æ¡¼¥Þ°ÍÂ¸Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¡Ë¡£
³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¸¶È¯¡¢³°¹ñ¿Í¡Ê°ÜÌ±¡Ë¡¢ºÒ³²¡¢¶âÍ»º¾µ½¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Á°½Ò¤Î¶¦ÄÌÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯ÆÃÀ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥Æ¡¼¥ÞÆÃ°ÛÅª¤ÊÇ§ÃÎÆÃÀ¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤¤¿ÍÊªÁü¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÎÉ¬Í×À¡¦ÍÍÑÀ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÈÅ¸Ë¾¡Ê³µÍ×¡Ë
ËÜ¼Â¸³·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£¸å¤ÏÇ¾²Ê³Ø¤È¾ðÊó²Ê³Ø¤ÎÍ»¹ç¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¡¦¸ú²ÌÅª¤Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¹¹¤Ê¤ë¼Â¾Ú¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê
ËÜ¼Â¸³¤Ë¤è¤êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿®¤¸¤ä¤¹¤µ¡¦¶¦Í¤·¤ä¤¹¤µ¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÇ§ÃÎÆÃÀ¤È¤½¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼¨º¶¤ËÉÙ¤àÀè¶îÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤ÎÈÆÍÑÀ¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê¤ËÀ¸¤¸¤¿²¾Àâ¤ÎÂÅÅöÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼Â¾Ú¸¦µæ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¼Â¾Ú¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÃÎ¸«¤ÎÃßÀÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö±Æ¶ÁÉ¾²Á¡¦Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯
ÂçÎÌ¤ËÀ¸À®¡¦³È»¶¤µ¤ì¤ëµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ÎÁ´¤Æ¤ò¿Í´Ö¤¬³ÎÇ§¡¦ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤Ëº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î±Æ¶ÁÅÙ¤òÉ¾²Á¡¦Í½Â¬¤¹¤ëAI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¼õÍÆ¡¦³È»¶¥ê¥¹¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬Îà¤·¡¢Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´í¸±À¤Î¹â¤¤µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¸úÎ¨Åª¤ÊÂÐ±þ¤¬¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À³ÊÆÃÀ¡¦¿´Íý¾õÂÖ¡¦Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö±Æ¶ÁÉ¾²Á¡¦Í½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Îµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£¿Í´Ö¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤¿µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¡ÊÂÐ±þ¡¦²ðÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Î³«È¯
¼ç¤Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ö¸åÅª¤Ëµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î±Æ¶Á¤òÄã¸º¤¹¤ë¥Ç¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡ÊDebunking¡Ë¤È¡¢»öÁ°¤Ëµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÄñ¹³ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¥×¥ì¥Ð¥ó¥¥ó¥°(Prebunking)¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ð¥ó¥¥ó¥°¡¢¥×¥ì¥Ð¥ó¥¥ó¥°¤¤¤º¤ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ§ÃÎÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ºÇÅ¬²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÊÝÍ¤¹¤ë¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§ÃÎÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Êµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥ÖÂÐºö¡ÊÂÐ±þ¡¦²ðÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤¿À·Ð²Ê³Ø¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Î²òÌÀ
¤Ê¤¼¿Í¡¹¤Ïµ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢¸í¤Ã¤¿¿®Ç°¤Ë¸Ç¼¹¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤ò¿®¤¸¤ä¤¹¤¤¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡£¤³¤ì¤é¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏËØ¤ÉÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾Æâ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢¿À·Ð²Ê³Ø¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÖÇ¾¤ÎËÉ±Òºö¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¹ñÆâ¤ÎÇ¾²Ê³Ø¸¦µæ¼Ô¤ä°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í±þÍÑÇ¾²Ê³Ø¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥àÅù¤ÈÏ¢·È¤·¡¢µ¶¾ðÊó¡¦¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¤Î¿À·Ð²Ê³Ø¥á¥«¥Ë¥º¥à²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿Í´Ö¾ðÊó¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹®¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¡Ø¿Í´Ö¤ËÊ¹¤¡¢¿Í´Ö¤òÃÎ¤ê¡¢¿Í´Ö¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡Ù¤¿¤á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ìó5Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¿¦¶È¤Ê¤É¤ÎÂ°À¾ðÊó¤ä¼ñÌ£¤Ê¤É¤Î´ðÁÃ¾ðÊó¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥Ç¡¼¥¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢À³ÊÆÃÀ¡¦¿´Íý¾õÂÖ¡¦Ç§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÎÆâÌÌ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Ç¡¼¥¿¤òÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´Íý¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓÇ§ÃÎ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤Î¼èÆÀ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÂè°ìÀþ¤Î¸¦µæ¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ÊýË¡ÏÀ¡Ê¼ÜÅÙ¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÂåÉ½À¤ÈÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥Ç¡¼¥¿·²¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é:https://www.nttdata-strategy.com/dcs/about/index.html
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥Ç¡¼¥¿·Ð±Ä¸¦µæ½ê
·Ð±Ä´ë²èËÜÉô ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ý¡¼¥ÈÉô
¥Ö¥é¥ó¥É¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡ÊÆÁÒ
Tel¡§03-5213-4016
E-mail¡§webmaster@nttdata-strategy.com