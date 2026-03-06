トップ10企業が82%を占有：2032年2.37億ドル規模へ拡大するレーザー溶接ヘッド市場
レーザ溶接ヘッドはレーザ溶接装置のコアコンポーネントで、レーザ発生器が生成した高エネルギーのレーザビームをワーク表面の特定領域に高効率で集光させ、そのエネルギーによって材料を溶融・接合させ、精密かつ高速な高品質溶接を実現する。同部品は光学集光、ガスシールド、監視フィードバックなどの機能を一体化して備え、自動溶接を実現する上でのキーパーツとなる。
レーザー溶接ヘッド市場は、世界的な産業自動化の深化と精密加工ニーズの高まりという二大潮流に牽引されて成長している。自動車産業の電動化・軽量化、3C 電子製品の小型化・高集積化、航空宇宙産業の高品質化要求などが、市場の安定的な需要を支えている。さらに、レーザー技術の進歩により、溶接ヘッドの集光精度、応答速度、耐久性が大幅に向上し、多材料接合、微細溶接、高速溶接などの複雑な加工ニーズに対応できるようになっている。IoT 技術との融合により、溶接プロセスのリアルタイムモニタリング、データ分析、遠隔制御などの新たな価値が創出されており、スマート製造への適応性が高まっている。ユーザー側の「加工品質の安定性」と「生産効率の向上」の同時追求に応える形で、溶接ヘッドの高性能化、多機能化、低コスト化が市場進化の中心となっている。
市場規模：CAGR6.2%、2032年に2.37億ドルへ成長
LP Informationの最新レポート「世界レーザー溶接ヘッド市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/638053/laser-welding-head）によれば、2026年から2032年の予測期間中、グローバルレーザー溶接ヘッド市場はCAGR6.2%で順調に拡大し、2032年には2.37億米ドルに達すると予測されている。
この成長の背景には、複数の要因が存在する。第一に、アジア太平洋地域における中国、韓国、日本などの製造業大国では、自動車や電子機器産業の発展が盛んで、新規生産ラインの建設と既存設備の更新により、レーザー溶接ヘッドの需要が大幅に増加している。第二に、北米や欧州の先進国では、航空宇宙、精密機械などの高付加価値産業の発展により、高精度・高品質なレーザー溶接ヘッドのニーズが高まっている。第三に、新エネルギー分野（太陽電池、風力発電設備など）の急速な拡大により、新たな市場需要が生まれている。成熟市場の安定的な更新需要と新興市場の旺盛な新設需要が相互に補完し、市場は長期的な成長トレンドを維持すると見込まれる。
図. レーザー溶接ヘッド世界総市場規模
図. 世界のレーザー溶接ヘッド市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
世界レーザー溶接ヘッド市場：M&A・技術提携が今後の市場構造を左右か
LP Informationのトップ企業研究センターによると、レーザー溶接ヘッドの世界的な主要プレイヤーには、Precitec、Han's Laser、Coherent、Jiqiang、TRUMPF、Shenzhen Wanshunxing Technology Co., Ltd.、IPG Photonics、Osprey、AMADA WELD TECH、Laser Mechanisms、Scansonic、Wavelength Optoelectronics、Everest Laserなどが名を連ねる。2025年時点で世界トップ10企業は売上の約82.0%を占め、市場の集中度が非常に高い特徴を呈している。
