倉庫用スマートロボットの世界市場2026年、グローバル市場規模（完全自律型ロボット、半自律型ロボット）・分析レポートを発表
2026年3月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「倉庫用スマートロボットの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、倉庫用スマートロボットのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、世界の倉庫用スマートロボット市場について包括的に分析した市場調査資料です。世界市場規模は2024年に9168百万ドルと評価されており、2031年には24010百万ドルまで拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は14.9％と見込まれており、物流自動化の進展に伴い市場は急速に成長すると考えられています。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと各国の政策対応についても検討し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、供給網の安定性に与える影響を分析しています。国際貿易政策や産業政策の変化は物流設備産業に大きな影響を与えるため、これらの要因を総合的に評価することで市場環境の理解を深めています。
________________________________________
製品概要と技術特徴
倉庫用スマートロボットとは、人工知能、機械学習、センサー技術、自動化システムなどの先端技術を搭載した知能ロボットを倉庫業務に導入する技術を指します。これらのロボットは、商品のピッキング、梱包、仕分け、搬送、在庫管理などの作業を自動化し、倉庫運営の効率化を実現します。
スマートロボットの導入により作業の正確性が向上し、人手作業に比べて生産性が大幅に改善されます。また、作業時間の短縮や人為的ミスの削減にもつながるため、物流業界や小売業界で導入が急速に進んでいます。特に電子商取引市場の拡大に伴い、倉庫自動化技術の需要が大きく増加しています。
________________________________________
市場分析と調査範囲
本レポートでは、世界市場の規模および将来予測を消費金額、販売数量、平均販売価格の観点から分析しています。分析期間は2020年から2031年までであり、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細な市場データが整理されています。
さらに主要企業の市場シェア、売上高、出荷数量、平均販売価格などについても分析されています。特に2025年時点の市場シェア推定が提示されており、企業間の競争状況を把握するための重要な指標となっています。市場は技術革新と需要拡大により急速に変化しているため、供給と需要の動向、競争環境、産業構造の変化についても詳細に検討されています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすることです。また、倉庫用スマートロボット市場の成長可能性を評価し、製品別および用途別市場の将来成長を予測することも重要な目的です。
さらに、市場競争に影響を与える要因を分析することで、企業が市場戦略を策定する際の基礎情報を提供することを目的としています。これにより企業は市場動向を把握し、投資判断や事業拡大戦略を検討することが可能になります。
________________________________________
主要企業分析
本レポートでは、世界市場における主要企業の企業情報と競争状況が詳細に分析されています。企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などが評価されています。
