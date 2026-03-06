ラベンダー肥料市場：肥料タイプ別、配合別、栽培方法別、用途別、流通チャネル別- 世界の予測2026-2032年
ラベンダー肥料市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.10%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ラベンダー肥料市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「ラベンダー肥料レポート」では持続可能性と品質への要求が高まる中、ラベンダー栽培における肥料戦略を形作る農学的・商業的要件に関する権威ある導入を言及するほか、持続可能性の優先事項、精密施肥技術、変化する流通モデルがラベンダー栽培における肥料開発と採用を再構築する仕組みを分析します。
世界のラベンダー肥料市場規模は、2025年に2億188万米ドルと評価され、2026年の2億1,711万米ドルから2032年には3億571万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1925251-lavender-fertilizer-market-by-fertilizer-type.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 ラベンダー肥料市場肥料の種類別
第9章 ラベンダー肥料市場製剤別
第10章 ラベンダー肥料市場栽培方法別
第11章 ラベンダー肥料市場：用途別
第12章 ラベンダー肥料市場：流通チャネル別
第13章 ラベンダー肥料市場：地域別
第14章 ラベンダー肥料市場：グループ別
第15章 ラベンダー肥料市場：国別
第16章 米国ラベンダー肥料市場
第17章 中国ラベンダー肥料市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ラベンダー肥料市場における持続可能性の優先事項は何ですか？
持続可能性への取り組み、技術革新、サプライチェーンの再構築が重要です。
・2025年に導入された米国関税措置はラベンダー栽培者にどのような影響を与えましたか？
肥料調達と価格設定の力学に波及効果をもたらし、調達戦略の再評価が必要になりました。
・ラベンダー肥料市場における肥料の種類は何ですか？
バイオ肥料、無機肥料、有機肥料のカテゴリーがあります。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
