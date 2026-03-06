ロッテHD代表取締役社長CEO 玉塚元一氏が基調講演 東京NBC主催イベント「起業から成功への道 第3回 革新―挑戦の先にある未来」本日開催 ― 当日参加も可能 ―

