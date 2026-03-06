ロッテHD代表取締役社長CEO 玉塚元一氏が基調講演 東京NBC主催イベント「起業から成功への道 第3回 革新―挑戦の先にある未来」本日開催 ― 当日参加も可能 ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343462/images/bodyimage1】
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2026年3月6日（金）、「起業から成功への道 第3回」を開催いたします。
本イベントでは、ロッテホールディングス株式会社 代表取締役社長CEO 玉塚元一氏を基調講演に迎え、「企業改革の要諦とロッテグループの挑戦」というテーマで企業経営における挑戦と革新について語っていただきます。
「起業から成功への道」は、起業・成長・上場など、異なるステージで挑戦を続ける経営者が一堂に会し、リアルな経験と知見を共有する、NBCを代表するイベントです。
これまでの開催でも、多くの起業家・経営者・次世代リーダーが参加し、実践的な学びとネットワークの場として高い評価をいただいています。
今回は、地方から新たな経済圏の創出に挑む企業家や、急成長を遂げるスタートアップ経営者などが登壇。さらにNBCの上場オーナー経営者も加わり、「革新」をテーマに、挑戦のリアルを語ります。
なお、本イベントは事前申込はすでに締め切りましたが、当日受付にて参加可能です。
起業や新規事業、企業成長に関心をお持ちの方は、ぜひ会場へお越しください。
■イベント概要
イベント名：起業から成功への道 第3回 革新―挑戦の先にある未来
開催日時：2026年3月6日（金）17:00～21:00
会場：TKPガーデンシティPREMIUM京橋（〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目2－1 京橋エドグラン22階）
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-kyobashi/access/
主催：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会 アントレプレナー創出委員会・事業成長促進委員会
後援：経済産業省 関東経済産業局
協力：東京証券取引所/名古屋証券取引所
《プログラム内容》
■主催者挨拶・来賓挨拶
■基調講演：玉塚 元一 氏 （株式会社ロッテホールディングス 代表取締役社長CEO）
テーマ：企業変革の要諦とロッテグループの挑戦
■パネルディスカッション(1)
テーマ：変化の時代に、経営はどう革新するか―世界を見据えた成長戦略と、上場オーナー経営者の意思決定―
登壇者：
・株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長CEO 青木 正之 氏
・株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO 有本 隆浩 氏A
・株式会社ティーケーピー 代表取締役社長 河野 貴輝 氏
・株式会社識学 代表取締役社長 安藤 広大 氏（モデレーター）
■パネルディスカッション(2)
テーマ：挑戦の解像度を上げろ。～次世代リーダーが起こす革新～
登壇者：
・株式会社SHONAI 代表取締役 山中 大介 氏
・株式会社栄農人 代表取締役社長 柳澤 孝一 氏
・株式会社Unito 代表取締役 近藤 佑太朗 氏
・エスイノベーション株式会社 代表取締役CEO 星野 善宣 氏（ファシリテーター）
■大交流会：参加者による名刺交換・交流会（お食事・ドリンク提供）
■参加方法
事前申込がなくても当日受付にて参加可能。そのまま直接会場にお越しください。
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2026年3月6日（金）、「起業から成功への道 第3回」を開催いたします。
本イベントでは、ロッテホールディングス株式会社 代表取締役社長CEO 玉塚元一氏を基調講演に迎え、「企業改革の要諦とロッテグループの挑戦」というテーマで企業経営における挑戦と革新について語っていただきます。
「起業から成功への道」は、起業・成長・上場など、異なるステージで挑戦を続ける経営者が一堂に会し、リアルな経験と知見を共有する、NBCを代表するイベントです。
これまでの開催でも、多くの起業家・経営者・次世代リーダーが参加し、実践的な学びとネットワークの場として高い評価をいただいています。
今回は、地方から新たな経済圏の創出に挑む企業家や、急成長を遂げるスタートアップ経営者などが登壇。さらにNBCの上場オーナー経営者も加わり、「革新」をテーマに、挑戦のリアルを語ります。
なお、本イベントは事前申込はすでに締め切りましたが、当日受付にて参加可能です。
起業や新規事業、企業成長に関心をお持ちの方は、ぜひ会場へお越しください。
■イベント概要
イベント名：起業から成功への道 第3回 革新―挑戦の先にある未来
開催日時：2026年3月6日（金）17:00～21:00
会場：TKPガーデンシティPREMIUM京橋（〒104-0031 東京都中央区京橋2丁目2－1 京橋エドグラン22階）
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-kyobashi/access/
主催：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会 アントレプレナー創出委員会・事業成長促進委員会
後援：経済産業省 関東経済産業局
協力：東京証券取引所/名古屋証券取引所
《プログラム内容》
■主催者挨拶・来賓挨拶
■基調講演：玉塚 元一 氏 （株式会社ロッテホールディングス 代表取締役社長CEO）
テーマ：企業変革の要諦とロッテグループの挑戦
■パネルディスカッション(1)
テーマ：変化の時代に、経営はどう革新するか―世界を見据えた成長戦略と、上場オーナー経営者の意思決定―
登壇者：
・株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長CEO 青木 正之 氏
・株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO 有本 隆浩 氏A
・株式会社ティーケーピー 代表取締役社長 河野 貴輝 氏
・株式会社識学 代表取締役社長 安藤 広大 氏（モデレーター）
■パネルディスカッション(2)
テーマ：挑戦の解像度を上げろ。～次世代リーダーが起こす革新～
登壇者：
・株式会社SHONAI 代表取締役 山中 大介 氏
・株式会社栄農人 代表取締役社長 柳澤 孝一 氏
・株式会社Unito 代表取締役 近藤 佑太朗 氏
・エスイノベーション株式会社 代表取締役CEO 星野 善宣 氏（ファシリテーター）
■大交流会：参加者による名刺交換・交流会（お食事・ドリンク提供）
■参加方法
事前申込がなくても当日受付にて参加可能。そのまま直接会場にお越しください。
配信元企業：一般社団法人 東京ニュービジネス協議会
プレスリリース詳細へ