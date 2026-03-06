¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹GRL¡Ê¥°¥ì¥¤¥ë¡Ë¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÎÈôÌö¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤ÊÀïÎ¬
GRL¡Ê¥°¥ì¥¤¥ë¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGio¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¤ß¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤ËÎô¤é¤Ê¤¤ÉÊ¼Á¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤òÄÉµá¡£10～20Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤ò¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥°¥ì¥¤¥ë¤Î²ñ°÷¿ô¤ÏÌó900Ëü¿Í¡¢PV¿ô¤Ï·î´Ö1²¯¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëEC¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀè¼è¤ê
¥°¥ì¥¤¥ë¤Î¿·µ¬¥æー¥¶ー¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¿¤Ó¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÁª¤Ö´¶³Ð¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥°¥ì¥¤¥ë¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ï¾¦ÉÊ¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤Ç¡¢Çä¤ì¶Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÃÍ²¼¤²¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¥°¥ì¥¤¥ë¤ò¸ì¤ë¤¦¤¨¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÏInstagram¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê³èÍÑ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¥Öー¥à¤¬²ÃÇ®¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤é¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ì¥¤¥ë¤ÎInstagram¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¾Ò²ð¤ÎÅê¹Æ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¥°¥ì¥¤¥ë¤ÏÀè¶îÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂå¤´¤È¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æµ±¤¯¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ò¼¡¡¹¤Ëµ¯ÍÑ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÈÎÂ¥¸ú²Ì¤ò°ìÃÊ¤È¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤Î¸«¤»Êý¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤¿¤À¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¦ÉÊ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡Ö¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡×¥¤¥áー¥¸¤ò½Å»ë¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
µ¯ÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤´¤È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ä¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤Ê¤É¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹©É×¤¬¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤ä²ñ°÷¿ô¡¢Çä¾å¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¤Î¥æー¥¶ーÅê¹Æ¤âÂç¿Íµ¤
Æ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖGRL¤Î1,000±ß¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç3¥³ー¥Çºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼ãÇ¯ÁØ¤Î´Ø¿´¤ò°ú¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤ÎÆ°²è¤ÏTikTok¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤è¤ê°ìÁØÊØÍø¤Ë
2021Ç¯9·î¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ë¡ÖGRL¥¢¥×¥ê¡Ê¥°¥ì¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥ê¤Ê¤é¥Ûー¥à²èÌÌ¤«¤éº£½µ¤Î¿·Ãå¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íß¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥ー¥ïー¥É¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤âÉý¹¤¯¸¡º÷¤Ç¤¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤äºÆÆþ²ÙÂÔ¤Á¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÆþ²Ù¾ðÊó¤ò¡¢¥×¥Ã¥·¥åÄÌÃÎ¤Ç¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¤ÎÅÐÏ¿¾ðÊó¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¶¦ÄÌ¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¡¢µ¡¼ïÊÑ¹¹»þ¤Ê¤É¤â¾ðÊó¤Ï°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼Ò°ì´ÓÂÎÀ©¤ÇÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½
¥°¥ì¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö9,999±ß°Ê²¼¤ÇÁ´¿È¥³ー¥Ç¤¬Â·¤¦¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
Gio¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¾¦ÉÊ¡ß¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¼õÃí¤«¤éÇ¼ÉÊ¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«¼Ò¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë°ì´ÓÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÎÁ¤ä¿Í·ïÈñ¤Ê¤É¤Î¸ÇÄêÈñ¤âºï¸º¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µìÍè¤Î¥Þ¥¹¹¹ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SNS¤ò¶î»È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹ðÀëÅÁÈñ¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤ëÀïÎ¬¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¼Ò¤Ç´ë²è¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò³¤³°¤Ç°ìÅÙ¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥±ー¥ë¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¸þ¾å¤ÇÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÅ°Äì¡£¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ä¾®Êª¤â´Þ¤á¡¢1ÅÀ¤¢¤¿¤ê¤ÎÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ë²¼¤²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤ÎÂÎÀ©¤³¤½¤¬¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤Ç¤¤ë¥°¥ì¥¤¥ë¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Gio¤Ï2014Ç¯¡¢Í¥¤ì¤¿IT·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈIT·Ð±ÄÎÏÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤«¤¦¹ñÆâEC»Ô¾ì
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2025Ç¯8·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼è°ú´Ä¶À°È÷»ö¶È¡ÊÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¡Ë¡×¡Ê¢¨¡Ë¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎBtoC-EC¡Ê¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡Ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ5.1%Áý¤Î26.1Ãû±ß¡Ê2023Ç¯24.8Ãû±ß¡¢2022Ç¯22.7Ãû±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÊªÈÎ·ÏÊ¬Ìî¤ÏÁ°Ç¯Èæ3.70%Áý¤Î15.2Ãû±ß¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Î¡Ö°áÎà¡¦Éþ¾þ»¨²ßÅù¡×¤Ï2.8Ãû±ß¤È¡Ö¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢¼òÎà¡×¡Ê3.1Ãû±ß¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿ ¡ÊMETI/·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë( https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250826005/20250826005.html )
¤³¤¦¤·¤¿»Ô¾ì´Ä¶¤ÎÃæ¡¢Ãæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤ä¸ÇÄêÈñ¤Ê¤É¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥°¥ì¥¤¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶È³¦¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
Æ¯¤¯¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê²ñ¼Ò
¼ã¤¤½÷ÀÁØ¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¥¤¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëGio¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ÃæÅÓºÎÍÑ¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ÕÍß¤¢¤ëÃç´Ö¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦Æ°µ¡¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¼Ò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤ÎÌó9³ä¤Ï½÷À¡£20Âå¤«¤é30Âå¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Â¿¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¦ÉÊ´ë²è¿¦¤ä¥Ð¥¤¥äー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬·È¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÄ°¤¡¢¼«¼Ò°ì´ÓÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¸Ä¿Í¤ÎºÛÎÌ¤ä°Õ¸«¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥áー¥«ー¤È¤ÎÀÞ¾×¤òÄÌ¤·¤Æ¸ò¾ÄÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¤É÷ÅÚ¤Ç¤¹¡£°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤Ï¶ºÀµ¤µ¤ì¤º¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ºµÙ¤ä°éµÙ¤ÎÀ©ÅÙ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Í¥¤¥ë¤äÈ±¤Î¿§¡¢ÉþÁõ¤Ï¼«Í³¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿´²ÍÆ¤Ê²ñ¼Ò¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¿ÍÊªÁü¤Ï¡©
ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆGio¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¡×¡ÖÁÇÄ¾¡×¡Ö¸¬µõ¡×¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÊÑ²½¤¬Áá¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢´ë²è¤«¤éÎ®ÄÌ¤Þ¤Ç¤ò°ì¼ê¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢³ÆÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤Î±ß³ê¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤ë²ñÏÃ¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ë¿Íºà¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ñ¼Á¤µ¤¨È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¡£ÌÛ¡¹¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³èÈ¯¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ðー¤â¤ª¤ê¡¢°Û¶È¼ï¤«¤é¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¤âÂ¿¿ô³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥»¥Ã¥¿ー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤«¤â⁉
¡Ö¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½÷À¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤½¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ì¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤EC¥µ¥¤¥È¡×¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ì¥¤¥ë¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àè¸«À¤ËËþ¤Á¤¿ÆÈ¼«¤ÎIT·Ð±Ä¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿Gio¤Ç¡¢¼¡¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥»¥Ã¥¿ー¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£