エクソーラ、ゲーム開発者による現地市場での新たな収益源の開拓を支援するリセラー・プログラムを発表

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 世界的なビデオゲーム向けコマース企業であるエクソーラは、ゲーム開発者が開発を行うことなく現地市場における未開拓の収益源の拡大と獲得を支援する新製品「エクソーラ・リセラー・プログラム」を発表しました。本プログラムは東南アジアおよびラテンアメリカ地域において、厳選されたリセラーおよびディストリビューターと協力してスタートし、2026年にかけて他の地域へ拡大していく予定です。

ゲーム開発者がグローバルな成長を追求するなかで、インフラ面における根本的な課題に直面しています。東南アジア、ラテンアメリカ、中東、北アフリカといった新興の現金依存型の経済国では、プレイヤーが現地のディストリビューション・パートナーを通じてデジタルコンテンツを購入するため、数十億ドル規模の収益源が未開拓となっています。成熟したデジタル経済圏では、開発者はより多くのパートナーやチャネルを通じてリーチを拡大し、デジタル在庫を大規模に流通させようとしています。

「ほとんどのゲーム開発者は、グローバル展開を拡大する際に同じ課題に直面します。特に現地でのプレゼンスを独自で構築しようとした場合、時間がかかり、コストがかさみ、運用が複雑になるため、現地のインフラや地域市場への直接的なアクセスが不足しているのが現状です」と、エクソーラの社長であるクリス・ヒューイッシュは述べています。「エクソーラ・リセラー・プログラムは、開発者と予め審査を通過している現地のリセラー間のインフラストラクチャ層として機能することでこの課題を解決します。まず、リセラー・インフラストラクチャが既にプレイヤーのデジタルコンテンツの主要なアクセス手段となっている東南アジアおよびラテンアメリカ市場から着手し、そこから拡大してゲーム開発者に統一されたグローバル体験を提供していきます。」

エクソーラ・リセラー・プログラムは、コミュニケーション、オンボーディング、コンプライアンス、不正防止、カスタマーサポートを一元管理するプラットフォームを通じて、ゲーム開発者と認証済みの現地リセラーを結びつけることで、未開拓のままとなっているグローバル需要を収益源として管理できるようにすることを目的としています。

エクソーラ・リセラー・プログラムの主なメリット

・SKU可用性管理により、販売製品・販売地域・販売権限のあるパートナーを定義することで、地域別のディストリビューション戦略の完全な管理を実現

・事業検証、財務チェック、取引の継続的モニタリング、パブリッシャー管理型パートナー承認などの認証済みのリセラー承認プロセスを通じて、全てのリセラーパートナーシップにおけるコンプライアンスを保証

・ジオフェンス機能を用いたキー配信と組み込み型の不正防止機能により、地域ごとにキーをロックすることで、裁定取引や価格乱用を排除し収入を保護

・150ヶ国以上の現地の要件に準拠した税務書類の作成を自動化するグローバルな支払いインフラにより、運用コストを削減

・リセラーの活動、取引、地域別のトレンド、チャネル効果を可視化する統合されたリセラー分析ダッシュボードにより、パフォーマンスを最適化し効果的なディストリビューション戦略を推進

早期アクセスプログラムへの参加に関心のあるゲーム開発者は、詳細を確認のうえhttps://xsolla.pro/Reseller-Programから応募してください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細は、xsolla.comをご覧ください。

