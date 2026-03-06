国分グループ本社株式会社〔本社：東京都中央区、代表取締役会長兼CEO：國分 勘兵衛〕は、国産素材のだしのうまみが効いたラーメン「tabeteだし麺」シリーズより、新たに「島根県宍道湖産 しじみだし 醤油らーめん」「北海道産 甘海老だし 油そば」を発売いたします。同シリーズは計16品のラインアップとなります。





新商品2種

島根県宍道湖産 しじみだし醤油らーめん

北海道産 甘海老だし油そば





■開発背景

「tabete だし麺」シリーズは、日本の食文化である「だし」をベースとした商品としてご好評いただいております。既存の貝だし商品は塩ベースが中心でしたが、これまでの限定販売などで根強い人気を誇る「島根県宍道湖産しじみ」を使用した醤油味を、新たに定番商品として導入いたします。「島根県宍道湖産 しじみだし 醤油らーめん」として通年販売を行うことで、貝だし×醤油というラインアップの拡充とブランドのさらなる活性化を図ります。

また、シリーズ初となる汁なし麺「北海道産 甘海老だし 油そば」は、外食・市販品市場ともに定着した「汁なし麺」カテゴリーへ新たに加わる一品です。シリーズの強みである「だしの旨味」を主役とした独自の味わいを追求しました。これにより、20～30代の若年層へアプローチするとともに、新たな「だし」の楽しみ方を提案してまいります。









■商品概要

商品名 ：tabeteだし麺 島根県宍道湖産 しじみだし 醤油らーめん

内容量 ：106g

参考売価 ：215円(税別)

賞味期間 ：8カ月

商品特長 ：島根県宍道湖産しじみを煮出してとった「だし」に、絶妙な

バランスで醤油を合わせることで、しじみ特有のじんわりと

広がる深い旨味を引き立てました。温かい一杯としては

もちろん、夏場には「冷やしラーメン」としてもその豊かな

風味を存分にお楽しみいただけます。生麺を約2日間じっくりと

時間をかけて熟成・乾燥させたこだわりの麺を使用しており、

コシのある生麺食感が、こだわりのスープと調和します。





しじみだし醤油らーめん 皿盛りイメージ





商品名 ：tabeteだし麺 北海道産 甘海老だし 油そば

内容量 ：100g

参考売価 ：215円(税別)

賞味期間 ：8カ月

商品特長 ：北海道産甘海老の頭をじっくりと煮だしてとった「だし」の

旨味を生かし、海老の香ばしさと豊かなコクを閉じ込めたタレに

仕上げました。茹でた麺にタレを絡めれば、噛むほどに海老の

芳醇な風味が広がります。

麺は、約2日間かけて熟成・乾燥させた食べ応えのある太麺を使用。

生麺のような力強いコシとモチモチ感をお楽しみいただけます。





甘海老だし油そば 皿盛りイメージ





■発売日

2026年3月2日(月)





※当シリーズは、国分グループの公式オンラインストア「ROJI日本橋 ONLINE STORE」においてもご購入いただけます。

https://www.roji-nhb.jp/









■商品・販売に関するお問い合わせ

国分グループ本社株式会社

商品統括部 商品開発部 開発一課

電話：03-3276-6660