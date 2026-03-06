韓国モデルのTHE NORTH FACEを中心としたリユース事業「NORTH HWAN（ノースファン）」が本格始動しました。





本プロジェクトは、株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都、代表取締役社長：野口功司）の社内ベンチャー支援の取り組みで生まれた新しい事業プロジェクトで韓国モデルTHE NORTH FACEのリユース販売と代理販売事業を手掛けます。









NORTH HWANでは、韓国モデルのTHE NORTH FACE製品を中心に、韓国現地で中古品買い付けを行い、日本国内でメンテナンス・品質チェックを行ったうえで販売するリユースビジネスになります。

韓国モデルのTHE NORTH FACEは、異なるデザインやカラー展開が特徴で、日本国内でもファッションアイテムとして人気が高まっています。NORTH HWANでは、こうした韓国モデルのTHE NORTH FACEのリユース商品を、品質の高い状態で提供することで新しいリユース価値の提供を目指しています。

3月7日（土）より長野県下諏訪町に実店舗をオープン

本事業は、株式会社CBTソリューションズの新規事業として企画され、これまでイベントでのサンプル会やポップアップイベントなどのマーケティング活動を通じて市場検証を行ってきました。

その結果、

・韓国版ノースフェイスへの関心の高さ

・状態の良いリユース商品へのニーズ

・他人と被りにくいモデルへの需要

などの市場ニーズが確認できたことから、事業として本格的に展開していくことを決定しました。

これを受け、2026年3月7日（土）より長野県下諏訪町に実店舗をオープンし、「NORTH HWAN（ノースファン）」の事業を本格的に展開してまいります。





店舗概要 - 2026年3月7日（土）オープン

店舗名：NORTH HWAN（ノースファン）

所在地：〒393-0046 長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂4476-1-101

事業内容：韓国企画THE NORTH FACEを中心としたリユース商品の販売および代理販売事業





NORTH HWANについて

NORTH HWAN（ノースファン）では、韓国／US企画の珍しいモデルから、寒冷地の冬でも頼れる本格ダウンやアウターを一点ずつ選びながら取り揃えています。

ファッション性だけでなく、実際の冬の環境でも使える機能性を重視して商品をセレクトしています。

コンセプト「本物のノースフェイスを、もう一度誰かの冬へ」

NORTH HWANが大切にしている価値は、次の3つです。

■ 本当に使えること

スペックやタグだけでなく、「この街の冬を越えられるか」という基準で商品を選定しています。

■ 本物であること

仕入れルートや状態を確認し、商品の背景や状態をできる限り誠実にお伝えします。

■ ちょうどいい価格であること

高級品として飾るのではなく、「ちゃんと着倒せる一着」として楽しめるフェアな価格設定を心がけています。

NORTH HWAN取扱商品

主なTHE NORTH FACE取扱商品

・韓国モデルのダウンジャケット

・中綿ジャケット

・マウンテンパーカー

・フリースジャケット

・リュック

・トレーナー

・パーカー

・Tシャツ

・トレーニングウェア etc…





韓国企画モデルの特徴として、

・人と被りにくいカラーやデザイン

・国内流通量が少ないモデル

・寒冷地でも使える高機能アウター

などが挙げられます。





商品は一点もの、または少量入荷が中心となるため、在庫は随時入れ替わります。





代理販売事業について

NORTH HWANでは、韓国版ノースフェイスのリユース商品の販売に加え、代理販売事業も開始いたします。

本事業では、韓国へ買い付けに行かなくても、国内で韓国モデルのTHE NORTH FACEの中古品を安く買い付けし、商品を取り扱いたい事業者や販売者に対し「商品の仕入れ」「販売ノウハウ」などを共有し、サポートいたします。

販売パートナーとして事業展開を支援していきます。

今後の展開

NORTH HWANでは、実店舗を拠点に「ポップアップ販売」「イベント販売」「オンライン販売」「代理販売パートナーの拡大」など、韓国モデルのTHE NORTH FACEの魅力をより多くの方に届けていく予定です。

CBTソリューションズでは、既存事業に加え、新規事業への挑戦を通じて、新しい価値創出に取り組んでまいります。





プロジェクト責任者コメント

NORTH HWAN プロジェクト責任者 中村 コメント

「もともと私は東京で働いていましたが、長野県に移住したことをきっかけに、この地域の冬の寒さや生活環境を改めて実感しました。そんな中で、“本当に冬を越えられるアウター”の価値を強く感じるようになりました。





韓国モデルのTHE NORTH FACEは、日本とは違ったデザインやカラーがありながら、機能性も高く、ファッションとしても実用としても魅力のあるアイテムです。

一方で、日本ではまだ流通量が多くなく、状態の良い商品を手に入れる機会も限られています。





そこで、韓国現地で状態の良い中古品を買い付け、日本でメンテナンスを行った上で提供することで、“本当に使える一着”を届けたいと考えました。





NORTH HWANでは、ただ古着を販売するだけではなく、寒い地域で実際に使えるアウターを一点ずつ選びながら、長く大切に着てもらえる商品を届けていきたいと思っています。」





株式会社CBTソリューションズ

NORTH HWAN（ノースファン）プロジェクト

公式Instagram：https://www.instagram.com/north_hwan/

公式note：https://note.com/easy_harte2309

