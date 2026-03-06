琵琶湖汽船株式会社（本社：大津市浜大津、社長：金澤 一徳）は、びわ湖クルーズとびわ湖の魅力を発信する「びわ湖アンバサダー」5期生の募集を3月6日（金）より開始いたします。 当社は、開業135周年記念事業の一環として、2022年に公式アンバサダー制度をスタートしました。 アンバサダーの活動期間は約1年間で、SNSを通じた情報発信やびわ湖クルーズの試乗体験、意見交換会やクルーズイベントの運営ボランティアなど様々な体験を通じて、当社との交流を深めながらびわ湖クルーズの楽しさやびわ湖の魅力を発信していただきます。 アンバサダーにご就任いただいた方には、アンバサダーバッジと認定証、アンバサダーステッカーを進呈するほか、クルーズパスポートやクルーズ優待料金などの特典もご用意しています。 びわ湖クルーズとびわ湖が好きで、当社を応援してくださる方、ぜひ当社とともにびわ湖観光を盛り上げていただけませんか。

琵琶湖汽船公式「びわ湖アンバサダー」5期生 募集要項

【募集期間】

2026年3月6日（金）～3月26日（木）

【募集人数】

10～20名程度を予定

【活動期間】

2026年4月中旬～2027年3月末（約1年間）

【活動内容】

・ご自身所有のSNSやブログ等を活用した、びわ湖クルーズとびわ湖の魅力発信（月3回以上）・意見交換会や試乗会への参加やイベント運営ボランティアなど・観光フォトガイドブック制作へのご協力（画像素材・観光情報のご提供など）

2024年度びわ湖アンバサダー3期生制作 「四季に出会えるBIWAKO観光ガイド」

びわ湖アンバサダーがお勧めする美しい「びわ湖」の風景を、湖西・湖南・湖東・湖北と地域別に紹介する観光フォトガイドブック。2025年3月から約1年間で１万冊を配布し、多くの観光客や滋賀県民のみなさまに手に取っていただきました。現在びわ湖アンバサダー4期生が、あらたな観光フォトガイドブックを鋭意制作中です（3月下旬刊予定）。ご期待ください！

【特典】

・アンバサダーバッジ、認定証、アンバサダーステッカーを進呈・クルーズパスポート券を進呈（年4回、定期船へ無料乗船いただけます）・各種クルーズ体験へのご招待、割引料金の適用※各イベントの日程は開催前にご案内します

【応募資格】

以下条件をすべて満たし、一個人としてアンバサダー活動ができる方（組織・法人団体名義によるご応募不可）・びわ湖クルーズとびわ湖が好きで、琵琶湖汽船を応援してくださる方・当社SNS（X、インスタグラム）のいずれかをフォローしていただいている方・ご自身所有のSNSを活用し、びわ湖クルーズとびわ湖の魅力を積極的にPRしていただける方・応募規約に同意いただける18歳以上の方（学生の方もご応募いただけます）・オンラインコミュニティ（メンバーのみが閲覧可能、アカウント名による登録）へご参加いただける方

【応募方法】

「びわ湖アンバサダー」に応募してくださる方は、当社ホームページ内の特設ページhttps://www.biwakokisen.co.jp/season_event/21804/に記載の応募規約をご一読いただき、応募フォームに必須事項をご記入のうえ、ご応募ください。選考のうえ、「びわ湖アンバサダー」に選ばれた方には、3月31日（火）までにご登録いただいたメールアドレスへご連絡させていただきます。※選考結果に関する個別のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください※4月中旬に任命式を実施します

【企画運営】

びわ湖アンバサダー運営事務局（琵琶湖汽船 船舶企画課）

