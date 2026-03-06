近畿大学附属福岡高等学校（福岡県飯塚市）は、令和8年（2026年）3月14日（土）、中学1・2年生とその保護者を対象に、オープンスクール「君のミライ☆はココから始まる！～welcome Under14～」を開催します。中学１・2年生を対象としたオープンスクールは今回が初めてで、各学科・コースに分かれた体験ツアーや在校生による個別相談会などを実施します。【本件のポイント】●令和7年度（2025年度）第5回オープンスクールを、中学1・2年生を対象に開催●各学科・コースに分かれた体験ツアーを実施●保護者説明会や在校生による個別相談会を通して、進路決定についての不安や疑問を解消【本件の内容】近畿大学附属福岡高等学校には普通科・看護科の2つの学科があります。普通科は、進路目標に応じた3つのコースを設置しており、難関国公立大学や医歯薬系学部への現役合格を目指す「スーパー特進コース」、近畿大学や国公立大学、難関私立大学への現役合格を目指す「特進コース」、近畿大学および近畿大学九州短期大学への現役合格を目指す「進学コース」に分かれています。看護科は、5年一貫（看護科3年間、看護専攻科2年間）のカリキュラムで、看護師国家資格の取得を目指すことができます。本年度5回目となるこのオープンスクールは、近年、中学3年生の早い段階で進路の方向性を定める傾向があり、中学1・2年生にも本校の魅力や高校生活の楽しさを体験していただくため、初めて中学1・2年生を対象に実施します。学校についての全体説明会や各学科・コース体験ツアーのほか、保護者説明会や在校生による個別相談会を実施し、学校選びや入試に関する不安や疑問を解消します。【実施概要】日時 ：令和8年（2026年）3月14日（土）10：00～12：00（受付開始9：30）場所 ：近畿大学附属福岡高等学校 （福岡県飯塚市柏の森11-6、JR福北ゆたか線「新飯塚駅」からバスで約5分）対象 ：中学1・2年生、保護者（定員200人、入場無料、要事前予約）申込方法：下記URLから申込み https://www.fhs.kindai.ac.jp/open-school/申込締切：令和8年（2026年）3月11日（水）17：59 ※定員になり次第受付終了お問合せ：近畿大学附属福岡高等学校 TEL（0948）22-2597【プログラム】10：00～10：15 全体説明会10：30～12：00 各学科・コース体験ツアー 普通科（スーパー特進コース、特進コース、進学コース）、看護科10：30～12：00 保護者説明会 ※各学科・コース体験ツアーと同時開催10：30～12：00 個別相談会【関連リンク】附属福岡高等学校https://www.fhs.kindai.ac.jp/