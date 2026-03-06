次世代AI検索エンジン「Felo」、株式会社求人ジャーナル様への導入インタビューを公開

次世代AI検索・AIエージェントプラットフォーム「Felo(フェロー)」を提供するFelo株式会社(本社：東京都千代田区)は、株式会社求人ジャーナル様における「Felo」の導入事例インタビュー記事を公開いたしました。





求人情報サービスを中核に多様な事業を展開する求人ジャーナル様が、なぜいち早く「Felo」を選定し、どのように業務プロセスの再設計を実現されたのか。その背景と具体的な効果について、現場担当者様のリアルな声を掲載しています。





▼インタビュー記事本文はこちら

https://official.felo.ai/journal-felo-introduction/









■記事の概要

職種ごとに異なるITリテラシーや、複数のデータを横断的に収集・分析する営業提案の負荷に課題を抱えていた求人ジャーナル様 。「国産ツール」である安心感と、プロンプト設計不要で現場に馴染むUI、さらには結果をそのまま資料化できる「パワーポイント出力」が決め手となり、Feloを導入いただきました。





導入後は、営業訪問前の業界リサーチや、求人原稿の基礎作成に活用。特に原稿作成フローにおいては、要点整理とAIによる出力により、従来約90分かかっていた作業を30～40分へと大幅に短縮することに成功しました。さらに、誤字脱字や表現のチェックをAIで補完することで、リスク低減にもつながっています。記事では、現場での具体的な活用術や、会議の場において第三者の視点で説得力を持たせる新機能「LiveDoc」への期待についても語られています 。AIを「協業パートナー」として迎え入れ、人が介在する価値を再定義する業務変革のリアルな事例を、ぜひ詳細記事でご覧ください。









■Feloについて

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。2025年、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表し、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、企業向けの「Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。





Felo導入企業の活用事例

・コンサルティング業界： 社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

・金融業界 ： 企業・市場の分析、競合情報の自動要約

・人材業界 ： 求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

・製造業 ： 製品比較調査、市場動向レポート作成

・教育・研究機関 ： 学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援





Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX(デジタルトランスフォーメーション)推進をサポートしていきます。

▼サービスサイト

https://felo.ai/ja/search





■会社概要

Feloは、日本市場に特化したEnterprise AIアプリケーションのリーディングカンパニーとして、これからも企業のイノベーション創出と業務基盤の高度化を支援していきます。





社名 ： Felo株式会社

所在地 ： 東京都千代田区丸の内1丁目5-1 新丸の内ビルディング10階

設立年月 ： 2024年7月16日

運営 URL ： https://felo.ai/ja/search