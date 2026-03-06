幼児期に「不足しがちな栄養素」をサポート 「明治ミラフル　粉末飲料　ヨーグルト風味」 3月9日新発売

こどもの個性ゆたかな「ミライ」への成長を栄養で応援！

幼児期に「不足しがちな栄養素」をまとめてサポート

「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」

3月9日新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、こどものカラダとアタマの個性ゆたかな成長を

栄養で応援する「明治ミラフル」ブランドから、「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」を、2026年3月9日より全国で発売します。





「明治ミラフル 粉末飲料 ヨーグルト風味」は、1 杯※3で 1 日の不足分の 2 分の 1※4の鉄・亜鉛・カル シウムと、不足しがちな※5ビタミン D を補えるこどもが喜ぶ粉末飲料です。本商品は、甘さが気になると いうお客さまのご意見にお応えし、現行品から砂糖を 25％オフとしました。牛乳に溶かしてすっきりとし た味わいを楽しんでいただけます。補食やおやつの一品として手軽においしく召しあがっていただくこと で、こどもの栄養不足の解消とより良い成⾧をサポートします。 本商品の発売を通じ、幼児期の成⾧・育児に関わる社会課題の解決に貢献してまいります。





■「明治ミラフル」について ～こどもの「ミライ」を「カラフル」に～

当社の調査により、幼児を持つ親御さんの半数以上がこどもの栄養不足を感じていることがわかってい ます※6。また、幼児の半数以上は、幼児期の成⾧に重要な栄養素である鉄やカルシウムが不足している実 態があります※7。離乳後も、食事だけでは充足することが難しい栄養素もあるため、幼児期に不足しがち な栄養素を積極的に補う必要があります。 こどもに十分な栄養を与えたいという親御さんの気持ちと、おいしいものを楽しく食べたい・飲みたい というお子さまの気持ちの両方に寄り添い、これからも商品を展開してまいります。

※1 「明治ミラフル 粉末飲料 ストロベリー風味」比 25％オフしています。

※2 砂糖の一部を食物繊維に置き換えました。

※3 １杯は製品 7.5ｇ+牛乳 150ml として計算しました。

※4 「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」の推奨量と「平成 28 年国民健康・栄養調査」の摂取量に基づき算出しました。

※5 「コーデックス会議（CX/NFSDU14/36/7）」によります。

※6 2020 年 6 月、1～5 歳児を持つ親 2,420 人に行った調査で、53.8％が子どもの栄養不足を感じていました。

※7 「日本人の食事摂取基準（2020 年版）」の推奨量と「平成 28 年国民健康・栄養調査」の摂取量に基づき算出しました。



