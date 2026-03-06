脱炭素とエネルギー安全保障を支えるバイオ燃料：2032年3139億ドル市場へ、年平均10.5%成長
バイオ燃料とは、植物・廃食油・農業残渣などのバイオマスを原料として製造される固体・液体・気体燃料の総称である。化石燃料と異なり、原料が成長過程で吸収した炭素を利用するため、ライフサイクル視点で温室効果ガス排出を低減し得る点が価値の中核となる。用途は輸送用が主戦場であり、既存の内燃機関・物流インフラに適合しやすいドロップイン燃料としての実装力が強みである。代表例はバイオエタノール（ガソリン混合）とバイオディーゼル（軽油代替）で、加えて再生可能ディーゼル、持続可能な航空燃料（SAF）、バイオガス、合成ガスなどが裾野を広げている。すなわち、エネルギー安全保障と脱炭素を同時に満たす、現実解としての再エネ燃料群である。
成長曲線が語る、脱炭素の実務インフラ化
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バイオ燃料市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/574070/biofuels）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが10.5%で、2032年までにグローバルバイオ燃料市場規模は3139.03億米ドルに達すると予測されている。世界のバイオ燃料産業は、理想論から実務インフラへと位置づけが転換している。第一の特徴は政策ドリブン需要が長期化した点である。混合義務、低炭素燃料基準、航空燃料の脱炭素化といった制度設計が、需要を景気循環から相対的に切り離した。第二の特徴は、輸送部門内で重心が移動している点である。乗用車向けの混合燃料に加え、トラック輸送・海運・航空など電化が難しい領域で、再生可能ディーゼルやSAFの戦略価値が上昇した。第三の特徴は、原料制約が競争軸を変えた点である。植物油脂から廃食油・残渣系へ、さらにセルロース系・合成経路へと、原料多様化と供給網の設計力が勝敗を左右する。結果として、品質・規格適合、カーボン強度の管理、トレーサビリティが、単なる製造能力と同等以上の参入障壁になっている。
図. バイオ燃料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343442/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343442/images/bodyimage2】
図. 世界のバイオ燃料市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤー；数字が示す勝者の地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バイオ燃料の世界的な主要製造業者には、POET、Valero Energy、Raízen、ADM、Neste、Marathon Petroleum Corporation、Louis Dreyfus、Green Plains、The Andersons、Groupe Avrilなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約27.0%の市場シェアを持っていた。地域別には、北米はトウモロコシ由来エタノールの規模優位に加え、油脂・廃油を軸とした再生可能ディーゼルやSAFで高付加価値化が進む。中南米はサトウキビ（加えてトウモロコシ）の供給力を武器に、価格競争力とエネルギー自立の物語を両立させる。欧州は持続可能性要件と規格適合を前提に、先進バイオ燃料とSAFを制度と技術で押し上げる。アジアはキャッサバ、ソルガム、パーム、ジャトロファなど原料多様性を背景に、国別の資源制約と輸入依存度に応じた複線型の発展となる。企業別には、穀物系エタノールの巨人は統合型サプライチェーンで規模を守りつつ、低炭素化（工程改善・副産物最適化）で差をつける。一方、再生可能ディーゼル・SAFの先行企業は、原料の柔軟性と規格適合、需要家（航空・物流）との長期契約で優位を築く。すなわち、市場拡大局面ほど、原料と顧客の両側を押さえる企業が強い。
成長曲線が語る、脱炭素の実務インフラ化
LP Information調査チームの最新レポートである「世界バイオ燃料市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/574070/biofuels）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが10.5%で、2032年までにグローバルバイオ燃料市場規模は3139.03億米ドルに達すると予測されている。世界のバイオ燃料産業は、理想論から実務インフラへと位置づけが転換している。第一の特徴は政策ドリブン需要が長期化した点である。混合義務、低炭素燃料基準、航空燃料の脱炭素化といった制度設計が、需要を景気循環から相対的に切り離した。第二の特徴は、輸送部門内で重心が移動している点である。乗用車向けの混合燃料に加え、トラック輸送・海運・航空など電化が難しい領域で、再生可能ディーゼルやSAFの戦略価値が上昇した。第三の特徴は、原料制約が競争軸を変えた点である。植物油脂から廃食油・残渣系へ、さらにセルロース系・合成経路へと、原料多様化と供給網の設計力が勝敗を左右する。結果として、品質・規格適合、カーボン強度の管理、トレーサビリティが、単なる製造能力と同等以上の参入障壁になっている。
図. バイオ燃料世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343442/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343442/images/bodyimage2】
図. 世界のバイオ燃料市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤー；数字が示す勝者の地図
LP Informationのトップ企業研究センターによると、バイオ燃料の世界的な主要製造業者には、POET、Valero Energy、Raízen、ADM、Neste、Marathon Petroleum Corporation、Louis Dreyfus、Green Plains、The Andersons、Groupe Avrilなどが含まれている。2025年、世界のトップ10企業は売上の観点から約27.0%の市場シェアを持っていた。地域別には、北米はトウモロコシ由来エタノールの規模優位に加え、油脂・廃油を軸とした再生可能ディーゼルやSAFで高付加価値化が進む。中南米はサトウキビ（加えてトウモロコシ）の供給力を武器に、価格競争力とエネルギー自立の物語を両立させる。欧州は持続可能性要件と規格適合を前提に、先進バイオ燃料とSAFを制度と技術で押し上げる。アジアはキャッサバ、ソルガム、パーム、ジャトロファなど原料多様性を背景に、国別の資源制約と輸入依存度に応じた複線型の発展となる。企業別には、穀物系エタノールの巨人は統合型サプライチェーンで規模を守りつつ、低炭素化（工程改善・副産物最適化）で差をつける。一方、再生可能ディーゼル・SAFの先行企業は、原料の柔軟性と規格適合、需要家（航空・物流）との長期契約で優位を築く。すなわち、市場拡大局面ほど、原料と顧客の両側を押さえる企業が強い。