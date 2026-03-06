オンキヨー株式会社 八木酒造部（愛媛県）との協業による「Matured by Onkyo」新商品発表
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた「音」および「振動」技術を異業種へ展開し、新たな価値創造に取り組んでいます。これらの知見は食品分野にも応用されており、日本酒・ワインの発酵・熟成から化粧品分野まで活用領域を広げています。
当社独自の加振技術を採用した製品には、その証として「Matured by Onkyo」が付与されています。
当社は、2024年2月13日付プレスリリースで発表のとおり、株式会社八木酒造部（所在地：愛媛県今治市、代表取締役：八木 伸樹）とともに当社の加振技術を用いた日本酒を開発しました。この取り組みを発展させ、今回、新たな日本酒を開発いたしましたことを本日2026年3月6日お知らせいたします。
本商品は、当社の加振技術により熟成させた日本酒で、本商品には、「Matured by Onkyo」が付与されています。
（上記プレスリリース https://www.onkyo.net/news/20240213_yagi）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343206/images/bodyimage1】
■新商品概要
当社と東京農業大学の共同研究で開発された「音楽加振技術」により、活性化された酵母で醸された純米酒の無濾過生原酒です。
蔵元がこよなく愛するJAZZを聞かせることで、より香り豊かで旨味の強いお酒ができました。
ゆっくり音楽を聴きながら、リラックスしてお楽しみください。
商品名：山丹正宗 Jazz Brew Live!
カテゴリー：純米酒
原料米：松山三井100％（愛媛県産）
精米歩合：60％
内容量：720ml/1.8L
アルコール度数：15度
淡麗辛口
製造元：株式会社八木酒造部
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343206/images/bodyimage2】
■当社事業について
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
■株式会社八木酒造部について https://www.yamatan.jp/ より抜粋
日本酒一筋 190年。
日本酒の原料は、米と水。
それに人の技術が加わって、良い酒が生まれます。
愛媛の豊かな自然が育む良質な酒米、今治の清冽な伏流水、そして越智杜氏伝承の技。
そのすべてに徹底してこだわってできた「山丹正宗」のお酒は、清らかでやさしく、地元の食材に寄り添い、料理を引き立たせることで、地元今治で長年にわたり親しまれてきました。
■Matured by Onkyoについて
当社は、物理的な正しさに基づく再生純度の追求、および感性評価を技術に落とし込むオーディオ設計を原点に、音の持つ自然の力を発酵・熟成などの食品工程へ応用しています。対象・環境に合わせた最適な音楽加振により、酵母の振る舞い・香味成分の生成を好適化し、素材のポテンシャルを最大限に引き出す取り組みを”Matured by Onkyo”として掲げ、今後も研究開発を行ってまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343206/images/bodyimage3】
