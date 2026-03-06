【 SPAIA競馬 】データ予想の発展を支援する「 SPAIA競馬公認エキスパート 」制度を開始
株式会社グラッドキューブ（本社：大阪市中央区 代表取締役 CEO 金島 弘樹 以下、グラッドキューブ）は、2026年3月6日（金）より、当社が運営する競馬情報メディア「 SPAIA競馬 」において、高度なデータ分析スキルと独自の理論を持ち、SNS 等で積極的に情報発信を行っている熟練ユーザーを対象とした「 SPAIA競馬公認エキスパート（以下、公認エキスパート）」制度を開始することをお知らせいたします。
■「 SPAIA競馬公認エキスパート 」設立の背景と目的
「 SPAIA競馬 」は、AI 予想やタイム指数などの豊富なデータを提供し、多くの競馬ファンにご活用いただいております。現在、SNS 等では「 SPAIA競馬 」のツールを駆使し、独自の鋭い分析や理論を展開されている熟練ユーザーが数多く存在します。
本制度は、こうした方々の知見を「公認」という形で追認し、データ予想の奥深さや愉しさを広める活動を支援することを目的としております。
ユーザーとしての独立した視点での発信を尊重することで、より健全で透明性の高いデータ競馬コミュニティの醸成を目指してまいります。
■制度の概要
本制度は、運営からのスカウト制により、第一期として数名のエキスパートを選出・認定いたします。
■公認エキスパートの定義
「 SPAIA競馬 」の期待値解析、タイム指数、AI 診断等を高度に活用し、独自の分析手法や理論を持つ専門的なユーザーを指します。
■活動内容
SNS 等での情報発信
活動されている SNS プラットフォーム（主に X 等）において、自身の理論に基づいた分析や予想を発信。
独立性の保持
運営の代弁者としてではなく、SPAIA競馬の専門家として自由な発信・批判的視点を維持。
■健全な発信のためのガイドライン策定
本制度は、運営が発信内容をコントロールするものではなく、一人の専門的なユーザーとしての「自由な視点・批判的視点」を最大限に尊重いたします。同時に、公認の立場として以下のガイドラインを遵守し、誠実な情報発信を徹底していただきます。
関係性の明示
SPAIA競馬に関する投稿での「 #SPAIA競馬公認エキスパート 」等の表記を必須化。
誠実な発信
的中実績の捏造や不的中レースの隠蔽、過度な射幸心を煽る表現の禁止。
グラッドキューブは、今後も「 SPAIA競馬 」の機能拡充とあわせ、競馬ファンの方々にとってより価値のある、利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。
■ SPAIA競馬について
「 SPAIA競馬 」では独自に開発した AIによる予想印や買い目、それらの的中率と回収率実績、データ分析機能、その他にもデータや記録をテーマにしたコラム記事などを掲載。初心者から上級者まで競馬ファンのみなさんに愉しんでいただけるよう豊富なデータに分かりやすさをプラスして配信しております。
URL：https://spaia-keiba.com/
■スポーツデータセンター「DRAGON DATA CENTER」
幅広いスポーツデータを保有し AI開発やデータ解析している当社ならではの強みを活かし、従来のスポーツデータ供給事業とは異なる概念で、BtoB を中心に保有する国内外のデータを提供していく予定です。
今後、スポーツ業界でのデータ分析・データ活用のみならず、試合におけるチーム戦略や選手のパフォーマンス向上、健康管理の改善など、多くの場面でデータ分析を活用してまいります。
グラッドキューブは、今後も「 SPAIA競馬 」の機能拡充とあわせ、競馬ファンの方々にとってより価値のある、利便性の高いサービスの提供に努めてまいります。
