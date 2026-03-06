LoRa水道メーターの世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式水道メーター、電磁式水道メーター、超音波式水道メーター）・分析レポートを発表
2026年3月6日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「LoRa水道メーターの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、LoRa水道メーターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本レポートは、世界のLoRa水道メーター市場について包括的に分析した市場調査資料です。世界市場規模は2024年に644百万ドルと評価されており、2031年には937百万ドルまで拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は5.6％と見込まれており、水資源管理の高度化と検針業務の効率化を背景に、市場拡大が期待されています。
本調査では、米国の関税制度の枠組みと国際的な政策対応についても検討し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性に与える影響を分析しています。
________________________________________
製品概要と技術特徴
LoRa水道メーターは、LoRa無線通信技術を利用した水道メーターです。無線ネットワークを通じて検針データを遠隔サーバーへ送信し、自動検針、遠隔制御、水漏れ監視を可能にします。低消費電力、長距離通信、高い耐干渉性能を特徴としており、遠隔地や地下配管などの複雑な環境でも安定した運用が可能です。
これにより、検針コストの低減、データ取得の高頻度化、漏水の早期検知などが実現し、水道事業者や施設管理者にとって運用効率とサービス品質の向上につながります。
________________________________________
産業動向と将来トレンド
LoRa水道メーター産業は急速な発展段階にあり、モノのインターネット技術の成熟と各国政策の後押しにより市場規模は拡大しています。今後は、より低消費電力かつ長距離通信を実現する技術改良が進み、複雑な設置環境への対応力が強化される見通しです。
用途面では、従来の住宅向けに加え、農業用灌漑、産業用水管理などへ適用領域が拡大すると考えられています。さらに、ビッグデータ分析や人工知能技術と連携し、水使用量の可視化、異常検知、需要予測などを通じた水資源の最適利用が進む方向性が示されています。
また、ネットワークセキュリティ脅威の増加を受け、暗号化技術や攻撃防御策の導入など、製品の安全性と信頼性向上が重要な課題になると整理されています。
________________________________________
市場分析と調査範囲
本レポートは、メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に、定量・定性の両面から市場を分析しています。市場規模と将来予測は、消費金額、販売数量、平均販売価格の観点で整理されており、対象期間は2020年から2031年までです。
さらに、主要企業の市場シェアを売上高、販売数量、平均販売価格などから把握し、2025年時点の有力企業のシェア推定も示されています。競争環境、需給動向、需要変化を生む要因についても横断的に検討する構成となっています。
________________________________________
調査目的
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化することです。また、LoRa水道メーター市場の成長可能性を評価し、製品タイプ別および用途別市場の将来成長を予測することも目的とされています。
